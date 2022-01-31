النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2176) الاثنين31/1/2022

10:42الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزليهما في جبل المكبر

10:443 وفيات و2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

10:47النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2176) الاثنين31/1/2022

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