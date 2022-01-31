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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2176) الاثنين31/1/2022

31 كانون ثاني / يناير 2022 10:47

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2176) الاثنين31/1/2022

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31 كانون ثاني (يناير)

  • 2004م الاتحاد الأوروبي يرفض عرض قضية جدار الفصل العنصري الصهيوني على محكمة العدل الدولية.
  • 1994م الإعلان عن مقتل ثلاثة عشر فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي استخدم القوة المفرطة.
  • 1949م قرر عرب فلسطين أن يعقدوا مؤتمرا في القدس ضد الدعاية العنصرية الصهيونية التي أعلنت بأن القدس عاصمة "إسرائيل".
  • 1949م الولايات المتحدة تعترف اعترافا قانونيا بـ "إسرائيل".
  • 1924م صدور جريدة "الجزيرة" في يافا بفلسطين.
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