النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2176) الاثنين31/1/2022
أخبار فلسطينية
- الجبهة الشعبية” تُعلن مقاطعتها اجتماع “المركزي الفلسطيني”
- عباس طلب من غانتس الإفراج عن أسرى قدامى «تعزيزاً
- محكمة السلطة تستمع اليوم لتقرير "مشبوه" في قضية اغتيال نزار بنات
- محدث الضفة والقدس: الاعتداء على شابين واعتقالات واسعة بعد مداهمة منازل المواطنين
- استهداف للمزارعين والصيادين جنوب قطاع غزة
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أخبار إسرائيلي
- أول رئيس إسرائيلي يزور أبو ظبي يؤكد الدعم الكامل لـ«متطلبات الإمارات الأمنية»
- فقط 4% من الإسرائيليين يريدون بنيت رئيساً للحكومة
- «الشاباك» يربط بين الهبّة في النقب ورفض تصاريح جمع الشمل
- هرتسوغ يعلن استمراره في زيارة الإمارات رغم القصف الحوثي
- غارات إسرائيلية على بعض الأهداف في دمشق
اخبار دولية
اخبار عربية
- لجنة الإعمار المصرية تستعد لتوقيع عطاءات بناء مدن الإسكان في غزة وتسريع الإعمار مرتبط باستمرار الهدوء
- أبو الغيط يطالب بالضغط على إسرائيل للعودة إلى المفاوضات
- ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الإسرائيلي في الإمارات علاقات التعاون والقضايا الإقليمية والدولية
- نشطاء إماراتيون يعلقون على زيارة "هرتسوغ": "خيانة وسقوط حر نحو الهاوية"
- مصادر لبنانية: سقوط أكبر شبكة تجسّس لـ"إسرائيل"
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- الضفة.. الجيش الإسرائيلي يغلق طريقا ويصادر تسجيلات كاميرات
- الاحتلال يقمع وقفة تضامنية في الخان الأحمر ويقرّ بمصادرة 111 دونما لتوسيع مستشفى على حساب أراضي المقدسيين
- تأسيس لجنة لمتابعة قضية القبور الجماعية في الطنطورة
- الجزائر تواصل تحركات المصالحة وتستضيف وفدي “الجهاد” و”الشعبية” والخلاف يتسع بين فتح وحماس
- لجنة الإعمار المصرية تستعد لتوقيع عطاءات بناء مدن الإسكان في غزة وتسريع الإعمار مرتبط باستمرار الهدوء
- الجبهة الشعبية” تُعلن مقاطعتها اجتماع “المركزي الفلسطيني”
- مطالبة فلسطينية بتدخل دولي عاجل لإنهاء “محاكمة القرن” للأسير محمد الحلبي
- الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا بالضفة الغربية
- إطلاق نار على سيارة للجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
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الشرق الأوسط
- أول رئيس إسرائيلي يزور أبو ظبي يؤكد الدعم الكامل لـ«متطلبات الإمارات الأمنية»
- عباس طلب من غانتس الإفراج عن أسرى قدامى «تعزيزاً
- إسرائيل لجعل العلاقات المتجمدة مع تركيا «فاترة»
- فقط 4% من الإسرائيليين يريدون بنيت رئيساً للحكومة
- عباس طلب من غانتس الإفراج عن أسرى قدامى «تعزيزاً
- قصف إسرائيلي على مواقع ومستودعات لـ«حزب الله» قرب دمشق
- «حرب حواجز» بين إسرائيل و{حماس} للإمساك بمحكوم عليه بالإعدام
- «المركزي» الفلسطيني الشهر المقبل «بمن حضر»
- «الشاباك» يربط بين الهبّة في النقب ورفض تصاريح جمع الشمل
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الاخبار اللبنانية
- بوادر مقاطعة جماعية لجلسة «المركزي»: «فتح» نحو تأجيل قسري؟
- شرق نابلس يدخل دائرة الاشتباك... «انتفاضة ثلوج» ضدّ العدو في القدس
- إعلام العدو: إسرائيل رفضت بيع منظومات دفاع جوي إلى الإمارات
- «نيويورك تايمز»: ابن سلمان اتّصل بنتنياهو لتجديد رخصة «بيغاسوس» للتجسّس
الاهرام المصرية
- أبو الغيط يطالب بالضغط على إسرائيل للعودة إلى المفاوضات
- ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الإسرائيلي في الإمارات علاقات التعاون والقضايا الإقليمية والدولية
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الغد الاردنية
الشرق القطرية
- زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين جنوب غزة
- مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة والقدس
الشرق المصرية
- سانا: التصدي «لعدوان إسرائيلي» على محيط دمشقالإثنين 31 يناير 2022 - 9:01 ص
- تقرير إسرائيلي: هرتسوج يواصل زيارته للإمارات رغم إطلاق الصاروخ الحوثي
- الخارجية الفلسطينية: غياب المساءلة الدولية عن الاحتلال يشجعه على التمادي في تنفيذ مشاريعه الاستعمارية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- محكمة السلطة تستمع اليوم لتقرير "مشبوه" في قضية اغتيال نزار بنات
- عبر التطبيع.. "الإمارات" تمهِّد الطريق للاحتلال للسيطرة على المنطقة
- خاص سويرجو: اجتماع "المركزي" سيحضره "شهّاد زور" لاستجداء أي شرعية
- "أشقاء المحنة" يُدثرون أهل الخيام السوريين من "جحيم الشتاء"
- دعوات لدعم الضفة الغربية بالسلاح لتسريع القضاء على الاحتلال
- هجوم إسرائيلي على محيط العاصمة السورية فجر اليوم
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جريدة القدس
- حملة اعتقالات واسعة بالضفة
- فقدان للردع.. ضباط الشرطة الإسرائيلية: نشعر بالعجز أمام مواجهات القدس
- استقالة قائد وحدة العمليات الخاصة.. خلافات داخل الموساد بسبب تشغيل العملاء حول العالم
- هرتسوغ يعلن استمراره في زيارة الإمارات رغم القصف الحوثي
- غارات إسرائيلية على بعض الأهداف في دمشق
- مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على طريق جنين نابلس
- الصحة الإسرائيلية تخشى انتشار السلالة الجديدة لكورونا
- انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأمطار محتملة مساءً
- الرجوب يبحث مع أمين عام المنظمة الكشفية العربية سبل تعزيز التعاون
- باحثون إسرائيليون يكتشفون متحوراً جديداً من فيروس كورونا
- الاحتلال يهدد أسيراً محرراً من بيت لحم عبر “باقة ورد”
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صحيفة الأيام
- قوات الاحتلال تهدم منزلاً في طوباس ومستوطنون يقتلعون أشجاراً في حوسان
- »"الشعبية" تعلن مقاطعة اجتماع "المركزي"، و"الديمقراطية" تدرس
- »"حماس" تنفي تلقّيها عرضاً إسرائيلياً عن "ضمانات الهدوء"
- »المحرك الأيديولوجي لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين: استشهاد المسن عمر...
- »أبوظبي تحتفي بالرئيس الإسرائيلي الزائر
- »موسكو ترغب في علاقة مع واشنطن تقوم على "المساواة"
- »ارتفاع أرباح البنك العربي بنسبة 61% إلى314.5 مليون دولار العام الماضي
- »أمم إفريقيا: صلاح يتألق ويقود "أحفاد الفراعنة" لقلب الطاولة على "أسود...
الحياة الجديدة
- الاحتلال يعتقل ثلاثة طلبة من سكن الجامعة العربية الأمريكية في جنين
- هجوم إسرائيلي صاروخي على محيط دمشق
- الاحتلال يعتقل شابا من العيسوية بعد الاعتداء عليه
وكالة الراي
- تقرير درجات البرد المتجمدة تفترس أطراف الأسرى والسجان لا يرحم
- الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين والمزارعين شمال وجنوب القطاع
- "مباحث التموين" تضبط وتتلف كميات من المواد الغذائية الفاسدة
- المرور: 4 إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- لبنان يعلن تفكيك أكبر شبكة تجسّس للاحتلال
وكالة صفا
- نشطاء إماراتيون يعلقون على زيارة "هرتسوغ": "خيانة وسقوط حر نحو الهاوية"
- 150 منزلًا مهددًا..جبل المكبر.. بين كابوس الهدم وغول الاستيطان والشوارع الالتفافية
- مصادر لبنانية: سقوط أكبر شبكة تجسّس لـ"إسرائيل"
- للمرة الـ12.. جلسة اليوم لمحاكمة المتهمين باغتيال "بنات"
- 31 يناير في الذاكرة الفلسطينية
وكالة سما
- غزة: أجهزة الأمن تواصل الاستنفار بحثا عن الموقوف الفار من السجن
- أبو وردة: الوضع الوبائي في غزة خطير جدا والمنحنى الوبائي في تصاعد سريع جدا ولم نشهده مسبقا
- موشيه ديان وضعها.. الكشف عن خطة إسرائيلية منظمة للسيطرة عسكريًا على النقب
- وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لغارة إسرائيلية استهدفت محيط دمشق فجر اليوم
- الدفاع الإماراتية" تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه ابو ظبي
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فلسطين اليوم
عطايا: وفد "حركة الجهاد" إلى الجزائر للتأكيد على رؤيتها الواضحة وتمسكها بخيار المقاومة
- زيارة رئيس كيان الاحتلال للإمارات وصمة عار عربية والمستفيد الأول "إسرائيل"
- محدث الضفة والقدس: الاعتداء على شابين واعتقالات واسعة بعد مداهمة منازل المواطنين
- استهداف للمزارعين والصيادين جنوب قطاع غزة
- 31 يوماً على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال
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عرب 48
- الضفة: مستوطنون يهاجمون مركبات والاحتلال يغلق طريقا ويصادر تسجيلات كاميرات
- "الجبهة الشعبية" تُعلن مقاطعتها اجتماع "المركزي الفلسطيني"
- 11 وفاة و8 آلاف و657 إصابة بكورونا في الضفة وغزة والقدس
- تقديرات بالشرطة الإسرائيلية: حكروش سيستقيل من منصبه
- الحكومة تتراجع عن "التزامها" بتقليص عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي
- استقالة رئيس وحدة "قيسارية" في الموساد إثر خلاف مع رئيس الجهاز
- المحرك الأيديولوجي لجرائم الاحتلال: استشهاد أسعد نموذجا
- وقف التهديد بالإضراب: تفاهمات بين نقابة المعلمين ووزارة التعليم
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من محافظة أريحا
- "ترانزستور" باجس أبو عطوان يذيع مجدداً أخبار الثورة
- تواصل انتهاكات الاحتلال: اعتقالات وإغلاقات وهدم واعتداءات لل ...
حدث في مثل هذا اليوم
31 كانون ثاني (يناير)
- 2004م الاتحاد الأوروبي يرفض عرض قضية جدار الفصل العنصري الصهيوني على محكمة العدل الدولية.
- 1994م الإعلان عن مقتل ثلاثة عشر فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي استخدم القوة المفرطة.
- 1949م قرر عرب فلسطين أن يعقدوا مؤتمرا في القدس ضد الدعاية العنصرية الصهيونية التي أعلنت بأن القدس عاصمة "إسرائيل".
- 1949م الولايات المتحدة تعترف اعترافا قانونيا بـ "إسرائيل".
- 1924م صدور جريدة "الجزيرة" في يافا بفلسطين.