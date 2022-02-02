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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2178) الاربعاء2 فبراير2022

02 شباط / فبراير 2022 11:06

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2178) الاربعاء2 فبراير2022

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·          شاب فلسطيني ملثم يتبرع بمبلغ مالي لإغاثة اللاجئين السوريين

·         منظمة العفو الدولية تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

·         مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

·         الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينياً من الضفة الغربية

·         الرئيس الفلسطيني يجدد لوزير الخارجية الأمريكي التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

·         لبنان يعلن ضبط 17 شبكة تجسس إسرائيلية

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2 شباط (فبراير)

  • 1994م رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين (1922م- 1995) يهاجم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أمام جمع من الكتاب والشعراء الإسرائيليين. وقع الاثنان اتفاقية أوسلو في أيلول (سبتمبر) 1993.
  • 1965م البرلمان الإسرائيلي يسنّ قانوناً يتيح لسلطة الاحتلال مصادرة ممتلكات الأوقاف الإسلامية في أنحاء فلسطين المحتلة عام 1948.
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