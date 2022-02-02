النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2178) الاربعاء2 فبراير2022
أخبار فلسطينية
- إسرائيل تُغلق شقة شهيد فلسطيني وتهدمها من الداخل بالقدس الشرقية
- الاحتلال يهدم منشأة تجارية شمال القدس
- أسرى "عسقلان" يبدأون اليوم إضرابًا عن الطعام
- زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر غزة
- الشهيد "أبو شخيدم".. الاحتلال يلاحقه بهدم بيته وتشريد أسرته
- حماس تدين إطلاق أجهزة السلطة النار على طلاب الثانوية بطوباس
- "الإداريون" يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وأسرى عسقلان يضربون عن الطعام
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أخبار إسرائيلي
- جيش الاحتلال يقصي ضابطين على خلفية استشهاد مسن فلسطيني
- العثور على تلوث نفطي قبالة شواطئ البلاد
- شركة NSO الإسرائيليّة قدّمت رشى لتصل لشبكات المحمول العالميّة
- إسرائيل تجري تدريبات تحاكي هجوما على إيران بحضور أميركيّ
- تخفيف تقييدات الشارة الخضراء: لا حاجة لنتيجة سالبة للمسافرين المتعافين
اخبار دولية
- تركيا تخترق الداخل الفلسطيني: تبرّعوا لتثبيت احتلال الشمال السوري!
- واشنطن تقود مناورات عسكرية في البحر الأحمر بمشاركة إسرائيل والسعودية
- أمنستي»: إسرائيل تمارس نظام فصل عنصريّ وينبغي مساءلتها
- منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم "فصل عنصري" ضد الفلسطينيين
- الخارجية الاميركية تطالب بتحقيق جنائي شامل حول استشهاد المسن ...
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اخبار عربية
- المصالحة الفلسطينية بالجزائر في مرحلة حرجة ولا حل بالأفق
- البحر الأحمر: إسرائيل تشارك بمناورات عسكرية تضم باكستان والسعودية
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- ترحيب فلسطيني واسع بتقرير منظمة العفو الدولية «أمنستي» ومطالبات بتدخل أممي عاجل لمحاسبة الاحتلال جنائيا
- وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من انتكاسة أسير مصاب بالسرطان
- قوات الاحتلال تنفذ هجمات ضد غزة وتستهدف الصيادين والمزارعين
- تقرير دامغ لـ”أمنستي” يتهم إسرائيل بارتكاب “جريمة الفصل العنصري”
- نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا في الضفة الغربية
- جيش الاحتلال يقصي ضابطين على خلفية استشهاد مسن فلسطيني
- إسرائيل تُغلق شقة شهيد فلسطيني وتهدمها من الداخل بالقدس الشرقية
- مخاوف من تكرار سيناريو «شارع الشهداء» مع «شارع الشلالة» في الخليل القديمة
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الشرق الأوسط
- عزل ضابطين إسرائيليين وتوبيخ ثالث تسببوا بوفاة مُسن فلسطيني
- أعضاء الكنيست اليهود يتعلمون العربية
- إسرائيل تدمر منزل فلسطيني نفَّذ هجوماً في القدس
- غضب إسرائيلي وترحيب فلسطيني بتقرير «الأبرتهايد»
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الاخبار اللبنانية
- تركيا تخترق الداخل الفلسطيني: تبرّعوا لتثبيت احتلال الشمال السوري!
- مواجهات في نابلس إثر اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال «قبر يوسف»
- «NSO» الإسرائيلية عرضت رشاوى للوصول إلى الشبكات الخلوية العالمية
- واشنطن تقود مناورات عسكرية في البحر الأحمر بمشاركة إسرائيل والسعودية
- «أمنستي»: إسرائيل تمارس نظام فصل عنصريّ وينبغي مساءلتها
- العدو الإسرائيلي يهدم منزل الشهيد أبو شخيدم
الاهرام المصرية
الغد الأردنية
- “العفو الدولية” تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم “فصل عنصري”
- المصالحة الفلسطينية بالجزائر في مرحلة حرجة ولا حل بالأفق
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الشرق القطرية
· شاب فلسطيني ملثم يتبرع بمبلغ مالي لإغاثة اللاجئين السوريين
· منظمة العفو الدولية تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
· مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة
· الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينياً من الضفة الغربية
· الرئيس الفلسطيني يجدد لوزير الخارجية الأمريكي التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
· لبنان يعلن ضبط 17 شبكة تجسس إسرائيلية
الشروق المصرية
· إسرائيل تلغي شرط تصريح المرور الصحي لكوفيد لارتياد العديد من الأماكن اعتبارا من الأحد
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- الشهيد "أبو شخيدم".. الاحتلال يلاحقه بهدم بيته وتشريد أسرته
- حماس تدين إطلاق أجهزة السلطة النار على طلاب الثانوية بطوباس
- السبعيني "مصباح" يستنزفه السرطان ودوامة رفض علاجه بمشافي الضفة
- صبحة: تراجع الحكومة عن حقوق الأطباء بذريعة الأزمة المالية "حجة واهية"
- هنية يهاتف عائلة الكتري معزياً بوفاة القيادي أبو العز
- محامون من أجل العدالة تدعو لتحقيق فوري في حادث إطلاق النار على طلبة طوباس
- إغلاق طريق وسط طوباس احتجاجاً على اعتداءات أجهزة أمن السلطة
جريدة القدس
- مصير مجهول وقاتم يخيم على مستقبل الشباب في قطاع غزة
- الاحتلال يهدم بركسًا ومنزلًا في القدس
- “التربية” تعلق على أنباء تتحدث عن إغلاق المدارس ورياض الأطفال
- .في آخر يوم بمنصبه.. ماندلبليت يصادق على إنشاء مستوطنة “افيتار”
- 3 حوادث خلال 5 أشهر.. عائلة المسن أسعد تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق جنود الاحتلال
- مصادر أمنية إسرائيلية تكذب بينيت: نظام الليزر الاعتراضي يحتاج لسنوات
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صحيفة الأيام
- "أمنستي": يجب مساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين
- »حملة هدم وتجريف وإخطار واسعة وقوع مواجهات بعد اقتحام مخيم شعفاط
- »ما هي جريمة الفصل العنصري؟
- » إسرائيل تجري تدريبات تحاكي هجوماً على إيران بحضور أميركي
- »غزة: الأمطار الغزيرة تحيي الأمل بموسم ناجح للزراعات البعلية
- » غزة: جيش الاحتلال ينفذ عمليات توغل وتجريف
- »معركة العراقيب: وثائق تاريخية تكشف للمرة الأولى ملكية البدو للأرض (2-2)
- »ميسي يحمل رقمه المفضل "10" للمرة الأولى مع سان جيرمان
الحياة الجديدة
- وزارة المالية تصرف 51 مليون شيقل للمقاولين في الاشهر الاربعة الماضية وتسدد قيمة سنداتهم المستحقة
- الاحتلال ينفذ عملية إنزال جوي جنوب غرب جنين
- الاحتلال يهدم منشأة تجارية شمال شرق القدس
- "الإداريون" يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وأسرى عسقلان يضربون عن الطعام
- الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة
وكالة الراي
5 وفيات و2469 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
- "الأشغال" تستعرض إنجازاتها خلال 2021
- الاحتلال يهدم منشأة تجارية شمال القدس
- أسرى "عسقلان" يبدأون اليوم إضرابًا عن الطعام
- زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر غزة
- وزارة الأسرى تدعو لتكثيف الجهود لدعم خطوات الأسرى الإداريين
- الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة
- "المرور": إصابتان في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
- حماس تدين إطلاق أجهزة السلطة النار على طلبة الثانوية بطوباس
- 33 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال
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وكالة صفا
- قرار إسرائيلي بإعادة المستوطنين لاحتلال جبل صبيح في بيتا
- 5 وفيات و2469 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- الصحة: ارتفاع كبير بالمنحنى الوبائي.. والذروة خلال أيام
مشروع قانون بالكنيست للتشديد من عقوبة ملقي الحجارة
وكالة سما
- أونروا" : سنعلن عن تدابير تعليمية مؤقتة في مدارسنا للحماية من كورونا
- الصحة: 5 حالات وفاة و 2469 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
- مصادر أمنية إسرائيلية تكذب بينيت: نظام الليزر يحتاج لسنوات.. ماذا قال عن أحمد في خانيونس ؟
- الخارجية الأمريكية تصدر بيانا حول استشهاد عمر أسعد على يد كتيبة "نيتسح يهودا"
- أول تعليق من واشنطن على تقرير "أمنستي".
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فلسطين اليوم
- المدارس في الضفة ..بين تعليق الدوام لـ10 والتعليم عن البعد وإعلان الاونروا عن قرارات جديدة
- تقرير كيف تفرق بين الانفلونزا و"أوميكرون" وتنقذ نفسك بطرق منزلية..؟
- اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة
- حكومة الاحتلال تصادق على إنشاء مستوطنة “افيتار” على أراضي جبل صبيح
- تقرير كيف تفرق بين الانفلونزا و"أوميكرون" وتنقذ نفسك بطرق منزلية..؟
عرب 48
- مصرع فتى جراء حريق بشقة سكنية بالقدس
- تقرير "أمنستي": واشنطن ترفض القول إنّ أفعال إسرائيل هي فصل عنصريّ
- استشهاد المسنّ أسعد: واشنطن تطالب إسرائيل بتحقيق "جنائيّ شامل"
- العثور على تلوث نفطي قبالة شواطئ البلاد
- شركة NSO الإسرائيليّة قدّمت رشى لتصل لشبكات المحمول العالميّة
- إسرائيل تجري تدريبات تحاكي هجوما على إيران بحضور أميركيّ
- تخفيف تقييدات الشارة الخضراء: لا حاجة لنتيجة سالبة للمسافرين المتعافين
- البحر الأحمر: إسرائيل تشارك بمناورات عسكرية تضم باكستان والسعودية
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وكالة وفا
- الاحتلال يهدم منشأة تجارية في عناتا شمال شرق القدس
- أسرى سجن "عسقلان" يبدأون اليوم إضرابا عن الطعام
- الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة
- الخارجية الاميركية تطالب بتحقيق جنائي شامل حول استشهاد المسن ...
حدث في مثل هذا اليوم
2 شباط (فبراير)
- 1994م رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين (1922م- 1995) يهاجم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أمام جمع من الكتاب والشعراء الإسرائيليين. وقع الاثنان اتفاقية أوسلو في أيلول (سبتمبر) 1993.
- 1965م البرلمان الإسرائيلي يسنّ قانوناً يتيح لسلطة الاحتلال مصادرة ممتلكات الأوقاف الإسلامية في أنحاء فلسطين المحتلة عام 1948.