غزة: رفع نسبة خصم الضريبة المضافة للمركبات التجارية لـ 80%

غزة - الرأي

قررت وزارة المالية في غزة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات رفع نسبة خصم ضريبة القيمة المضافة للمركبات التجارية لتصل إلى 80%.

وأوضح مدير عام ضريبة القيمة المضافة بوزارة المالية هيثم مشتهى، أن هذا القرار جاء استجابة لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي، بالتخفيف عن أصحاب المركبات في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانون منها مشيراً أن القرار ساري من تاريخ الأول من فبراير الجاري ويستمر لمدة شهرين.

وبين مشتهى أن قرار زيادة الخصم يشمل المركبات التجارية التي تحمل رقم تمييز " 10 " " 12 " " 14"، وكذلك المركبات التجارية التحديد " غير المسجلة على الملف رقم تمييز 16 " و " 18" مؤكداً على توفير كافة التسهيلات للمواطنين خلال إجراء معاملاتهم.

وأكد مشتهى أن وزارته على تنسيق دائم مع وزارة النقل والمواصلات لتنفيذ القرار، لضبط الحالة المرورية وتنظيم قطاع النقل بما يخدم المصلحة العامة.

بدوره، أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة النقل والمواصلات خليل الزيان، أن هذا القرار ينبع من حرص الحكومة للتسهيل على المواطن في قطاع غزة والسعي قدما في مساعدة هذه الفئة من المجتمع والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة، حيث تعرضت هذه الفئة للعديد من الإشكاليات المالية وأزمات مختلفة بسبب الحصار الإسرائيلي والعدوان المتكرر على قطاع غزة وجائحة كورونا.

وأضاف أن القرار ذو بعد اقتصادي لجميع الفئات ومن أجل الاستفادة من حملة التخفيضات التي أطلقتها الحكومة منذ عدة أشهر على رسوم الترخيص.

ودعا الزيان أصحاب المركبات التجارية لسرعة إنجاز معاملاتهم للاستفادة من قرار التخفيضات لدى وزارة النقل والمواصلات والذي ينتهي نهاية الشهر الجاري، حيث يشمل تخفيض تجديد ترخيص والديون المتراكمة للمركبات التجارية بنسبة 50%.

من جانبه، شكر رئيس جمعية النقل الخاص ناهض شحيبر، الحكومة على هذه المبادرة والتي تخدم عدد كبير من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وهذا يدل على حرص الحكومة في التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأكد شحيبر أن الجمعية ووزارة المالية اتفقتا على أن تقوم شركات النقل الخاصة العاملة على المعابر بتوفير خلو طرف بدءا من 1 فبراير لتسهيل دخولهم المعابر.