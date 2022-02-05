الأسير أبو حميد لا يزال بحالة صحية صعبة

الضفة المحتلة - الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، غاية في الصعوبة وتستدعي الرعاية الطبية الحثيثة.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الهيئة حسن عبد ربه، اليوم السبت، إن الأسير أبو حميد يتنقل بواسطة كرسي متحرك، ولا يستطيع استخدام أطرافه، ويعاني من تعب وإنهاك شديدين وحالة هزال، ويقضي حاجته بواسطة كيس للبول، وهو بحاجة الى متابعة طبية للعلاج الكيماوي.

ولفت عبد ربه الى أن سلطات الاحتلال ترفض نقله لمستشفى مدني، أو نقل شقيقه الى عيادة سجن "الرملة" لمساعدته، مؤكدًا أن هناك جهودا مستمرة تبذل لإسناده وللإفراج عنه.

وناشدت الهيئة مجددا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل العاجل والفوري، للضغط على سلطات الاحتلال لنقل الأسير أبو حميد إلى مستشفى مدني، ومنحه فرصة ليتلقى العلاج.

يذكر أن الأسير أبو حميد (49 عاما) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن خمسة مؤبدات و50 عاما، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال كان آخرها خلال عام 2019، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.