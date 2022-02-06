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تصل حتى 80%

المالية تدعو أصحاب المركبات التجارية للاستفادة من خصم الضريبة

06 شباط / فبراير 2022 02:30

غزة - الرأي:

قال مدير عام ضريبة القيمة المضافة بوزارة المالية هيثم مشتهى، إن التسهيلات على زيادة نسبة الخصم للضريبة المضافة للمركبات التجارية إلى 80% تستمر لمدة شهرين، اعتباراً من شهر فبراير الجاري وحتى نهاية مارس القادم.

ودعا مشتهي في تصريح وصل "الرأي" اليوم الأحد، أصحاب المركبات التجارية لاغتنام فرصة زيادة نسبة الخصم للضريبة المضافة.

وقال إن بإمكان أصحاب المركبات التجارية المستفيدة من الخصم الضريبي، التوجه لوزارة النقل والمواصلات لدفع جزء من المبلغ المراد تحصيله وتقسيط الجزء الباقي.

وذكر أن زيادة نسبة الخصم للضريبة المضافة التي وصلت لـ 80% شملت المركبات التجارية التي تحمل لوحات 10،12،14،16،18.

ولفت إلى أنه تم رفع توصية للمركبات التجارية التي تحمل رقم 20 بزيادة نسبة الخصم الضريبي لها، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك حال الحصول على الموافقة.

وذكر مشتهى أنه تم عقد لقاء مع جمعية أصحاب النقل الخاص، بالشاحنات التي تعمل على المعابر، وتم التوافق على ترتيب أوضاعها بحصول كل شاحنة على خلو طرف ضريبي، لتسهيل مهام عبورها دون عراقيل.

وأضاف أنه خلال العام 2020 وبسبب ظروف كورونا وما ترتب عليها من إغلاقات ومنع تجول، تم اعفاء أصحاب الباصات التي تحمل الأرقام 24، 28، بحمولة فوق 20 راكب لمدة 6 أشهر.

فيما يتعلق بباقي المركبات التجارية، قال مشتهى إنه تم اعفاء أصحابها لمدة شهرين خلال عام 2020 من قيمة الضريبة المضافة.

 

 

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