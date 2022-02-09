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"الأمن الإسرائيلي": الخيبة تجلت بكامل قوتها بفرار الأسرى من "جلبوع"

09 شباط / فبراير 2022 01:12

سجن جلبوع
سجن جلبوع

القدس المحتلة - الرأي:

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، اليوم الأربعاء، إن الخيبة الإسرائيلية تجلت بكامل قوتها، بعد تمكن الأسرى الفلسطينيين الستة من الفرار من سجن "جلبوع".

وأكد خلال إفادته أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية الإٍسرائيلية في فرار الأسرى الستة أن ما حدث إخفاق استخباراتي وعملياتي.

وذكر أنه جرى تحويل ميزانية بمبلغ 30 مليون شيكل من أجل إصلاح إخفاقات فرار الأسرى، وبضمنها سد فجوات تحت الأرض بالإسمنت، إضافة للمصادقة على 39 مليون شيكل لتنفيذ أعمال لتحسين أنظمة الحراسة في سجون أخرى.

وأكد أنه منذ بداية عمليات البحث الأولى في فرار الأسرى الستة تم الحصول على صورة تدل على إخفاقات شديدة، واتضح أنه جرت محاولة هروب في العام 2014، وأن السجن كله بني على ركائز ومخططات كانت مكشوفة في الشبكة (الإنترنت).

 

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