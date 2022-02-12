النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2185) السبت 12/2/2022
أخبار فلسطينية
هنية يدين اغتيال شهداء نابلس
50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى
17 حالة وفاة و4040 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة والقطاع
حماس تستنكر توقيع اتفاق تجارة حرة بين بريطانيا و"إسرائيل"
عباس يدعو لدور أوروبي وألماني في الضغط على إسرائيل لحماية حل الدولتين
إشتية يدعو ألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين للحفاظ على حل الدولتين من التلاشي
أخبار إسرائيلية
شركات الطيران الإسرائيلية تتهم «الشاباك» بتخريب العلاقات بالإمارات
مصدر عسكري إسرائيلي: حماس تسرع عمليات حفر الأنفاق الهجومية
قناة عبرية تكشف عن مهمة ضابط الارتباط الإسرائيلي في المنامة
اخبار دولية
الخارجية الروسية تنتقد الضربات الإسرائيلية في سوريا
قائد «اليونيفيل» يدعو لبنان وإسرائيل لاستئناف محادثات الحدود البرية
الصحة العالمية: سنواجه متحورات جديدة مقلقة
مبادرة أوروبية لجمع مليون توقيع لحظر دخول منتجات المستوطنات للسوق الأوروبية
أخبار عربية
البحرين: إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي ضمن «تحالف دولي»
«حل الدولتين» و«لقاء الملك عبدالله - المستشار شولتس» على طاولة المباحثات الأردنية ـ الألمانية في عمان أمس
وفد عسكري لبناني يدعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاك السيادة اللبنانية
الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إثر قمعه مظاهرات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية- (صور وفيديو)
منصور عباس مدافعا عن إسرائيل: ليست دولة أبرتهايد
الحق في المياه”.. حملة لوقف محاربة الفلسطينيين بعصب الحياة
الأسرى يؤدون صلاة الجمعة داخل الزنازين.. وإسرائيل تدفع بقوات خاصة لقمعهم
هل تحمل تعزية الرئيس الفلسطيني بشهداء نابلس إشارات جديدة؟
مُسيّرة إسرائيلية تُلقي قنابل غاز شرق غزة
الشرق الأوسط
حملة انتقام إسرائيلية ضد قطاع غزة
أوضاع الأسرى تهدد بانفجار كبير في الضفة الغربية
الاهرام المصرية
إسرائيل تعلن إجلاء دبلوماسييها عن أوكرانيا
مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في مدن الضفة الغربية
الشروق المصرية
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى رغم تشديدات الاحتلال
تقرير: ضابط بحري إسرائيلي سيتمركز في البحرين بشكل دائم
الغد الأردنية
إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية
الشرق القطرية
الاحتلال يخطط للاستيلاء على مقبرة القسام بحيفا
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
محامون من أجل العدالة تستنكر سياسة "الباب الدوار" بين أمن السلطة والاحتلال
"قانونية التشريعي" تصدر بياناً حول تعميمات مجلس القضاء الشرعي
بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد
عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن
الاحتلال يعتقل 5 شُبّان فلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى
خبراء: قيادة السلطة "ضعيفة" وغير قادرة على تنفيذ قرارات "المركزي" الأخيرة
تظاهرة في حيفا ضد تجريف الاحتلال مقبرة القسام
القدس المحلية
6063 شخصًا غادروا غزة عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي
صور| قتيلان في انفجار مركبة بالداخل المحتل
جامعة بيرزيت تعيد فتح أبوابها اليوم بعد اتفاق مع الكتل الطلابية
طفرة كبيرة بأعمال البناء في المدينة.. 380 وحدة استيطانية جديدة بالقدس
رباط مستمر في السيلة الحارثية لليوم الثالث.. استعدادات وتجهيزات شبابية لمواجهة الاحتلال
التظاهرة الأسبوعية في الشيخ جراح تتحول للأسبوع الثاني إلى ساحة مواجهة
الاحتلال يحتجز حافلات فلسطينية بالقدس
الأسرى في سجون الاحتلال يشرعون غدًا بخطوات تصعيدية
اقتلاع وتدمير أشتال زيتون في كفر راعي
الحياة الجديدة
مصرع شابين وإصابة آخر في انفجار مركبة بدهمش قرب الرملة
تراجع في عدد الإصابات اليومية بـ"كورونا" في إسرائيل
التحقيق بوفاة مواطن بحادث سير في ضواحي القدس
اللجنة الوطنية" تؤكد مواصلة العمل على تمكين المرأة الفلسطينية في كافة المجالات
الثقافة" تنعى الشاعر والمناضل شهاب محمد
أسير من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال
جريدة الأيام
الرئيس يستقبل وزيرة خارجية ألمانيا : لن نقبل باستمرار الوضع الحالي
حالة الطقس: "المنخفض" يبدأ بالانحسار وارتفاع طفيف على درجات الحرارة
خطة إسرائيلية لإخلاء المدرسة التوراتية في "حومش" وتكريس "أفيتار" في بيتا
غزة: عائلة زيادة تستأنف قضية المجزرة المرتكبة بحقها أمام المحكمة العليا...
مسؤول إسرائيلي زار تركيا بصورة سرّية وأنقرة تدافع مجدداً عن التطبيع مع...
وكالة صفا
بلدية الاحتلال تجبر مسنا على هدم منزله في رأس العامود قسرا
تقرير: السلطة ترتكب 265 انتهاكًا بحق المواطنين بالضفة بيناير
الهدوء يعم الخليل بعد يومين من تدخل الشيخ صلاح
"محامون من أجل العدالة" تدين استمرار سياسة "الباب الدوار" بين السلطة والاحتلال
إصابات خلال مواجهات في نابلس
"دعم الصحفيين" تدين فصل "دويتشيه فيله" 5 صحفيين عرب
الاحتلال يعتقل راعي أغنام عقب اعتداء مستوطنين عليه ببيت لحم
قوات الاحتلال تستهدف صيادي ومزارعي غزة
الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نبيل النتشة
وكالة الرأي الفلسطينية
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ43
إصابة 3 جنود إسرائيليين بالحجارة في مواجهات الضفة
45 اصابة بقمع الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية
محلل إسرائيلي: عوامل قد تدفع باتجاه تفجر الأوضاع بالضفة الغربية
مصلحة السجون تُقرّ سياسة جديدة للتعامل مع الأسرى
تركيا تحبط محاولة اغتيال رجل أعمال "إسرائيلي"
المرور: 3 إصـابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة
سلطة الأراضي تُحيل 70 متعدي للنائب العام
فلسطين اليوم
كتيبة جنين" تواصل اشتباكها مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة
ماهي رسالة المقاومة للاحتلال بعد اختراق الجدار الذكي حول غزة ؟
لليوم السابع على التوالي..الأسرى داخل السجون يواصلون معركتهم وسط توتر شديد
مصرع مواطنين و إصابة اخرين في حادث سير مروع وقع على طريق القدس-أريحا
أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
380 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الاستيطان
"جامعة بيرزيت" تعلن استئناف العملية التعليمية الاثنين المقبل
سما نيوز
تحريض إسرائيلي ضد إحياء ذكرى استشهاد يحيي عياش ودلال المغربي
الأسرى الفلسطينيون يشرعون اليوم بخطوات تصعيدية في سجون اسرائيل
واشنطن تتوقع اجتياحا روسيا وشيكا وموسكو تتهم الغرب ببث الأكاذيب والناتو يعزز دفاعاته
اتفاق يقضي بإنهاء الأزمة في جامعة بيرزيت واستئناف العملية التعليمية
الشيخ: مخرجات المجلس المركزي حددت معالم المرحلة القادمة
لايتعلمون خربوا مع تركيا..شركات الطيران الإسرائيلية تتهم الشاباك بتخريب العلاقات بالإمارات
هيئة الأسرى: حالة الأسير أبو حميد خطيرة وتستدعي نقله الى مستشفى مدني
تنويه من شرطة المرور بشأن إغلاق عدة شوارع بغزة
البحرين تكشف عن سبب إلحاق ضابط إسرائيلي بجيش المملكة
عرب 48
مصرع شخصين في حادث طرق قرب البحر الميت
الضفة: عشرات المصابين بينهم صحافيّون بمواجهات مع الاحتلال
مصرع شاب بانقلاب دباب قرب القدس
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ý 12شباط (فبراير)
ý 2003م مصرع ضابطٍ صهيونيّ برتبة رائد في سلاح المدرّعات، برصاصة قتّاصٍ فلسطينيّ قرب بيت لحم.
ý 2002م المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ يقبل استقالة سري نسيبة، بعد أن أدانه المجلس بتصريحاته الأخيرة التي تتنازل عن حقّ العودة للاجئين.
ý 1996م الرئيس ياسر عرفات يؤدي يمين القسم باعتباره أول رئيس منتخب لفلسطين.
ý 1988م قوات الاحتلال الصهيوني تدفن أربعة فلسطينيين أحياء في قرية سالم، قرب مدينة نابلس وأهالي القرية يخرجونهم من تحت التراب في اللحظة الأخيرة.
ý 1953م الاتحاد السوفياتي يقطع علاقاته مع إسرائيل.
ý 1949م طائرة مجهولة تقصف مدينة القدس.
ý 1942م مقتل الإرهابي أبراهام شيترن مؤسس حركة ليحي الصهيونية المتطرفة على يد ضابط في تل أبيب.