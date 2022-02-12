غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2185) السبت 12/2/2022

أخبار فلسطينية﻿

هنية يدين اغتيال شهداء نابلس

50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

عباس يدعو لدور أوروبي وألماني في الضغط على إسرائيل لحماية حل الدولتين

إشتية يدعو ألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين للحفاظ على حل الدولتين من التلاشي

أخبار إسرائيلية

مصدر عسكري إسرائيلي: حماس تسرع عمليات حفر الأنفاق الهجومية

اخبار دولية

الخارجية الروسية تنتقد الضربات الإسرائيلية في سوريا

قائد «اليونيفيل» يدعو لبنان وإسرائيل لاستئناف محادثات الحدود البرية

مبادرة أوروبية لجمع مليون توقيع لحظر دخول منتجات المستوطنات للسوق الأوروبية

أخبار عربية

«حل الدولتين» و«لقاء الملك عبدالله - المستشار شولتس» على طاولة المباحثات الأردنية ـ الألمانية في عمان أمس

وفد عسكري لبناني يدعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاك السيادة اللبنانية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إثر قمعه مظاهرات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية- (صور وفيديو)

منصور عباس مدافعا عن إسرائيل: ليست دولة أبرتهايد

الحق في المياه”.. حملة لوقف محاربة الفلسطينيين بعصب الحياة

الأسرى يؤدون صلاة الجمعة داخل الزنازين.. وإسرائيل تدفع بقوات خاصة لقمعهم

هل تحمل تعزية الرئيس الفلسطيني بشهداء نابلس إشارات جديدة؟

مُسيّرة إسرائيلية تُلقي قنابل غاز شرق غزة

الشرق الأوسط

أوضاع الأسرى تهدد بانفجار كبير في الضفة الغربية

الاهرام المصرية

إسرائيل تعلن إجلاء دبلوماسييها عن أوكرانيا

مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في مدن الضفة الغربية

الشروق المصرية

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى رغم تشديدات الاحتلال

تقرير: ضابط بحري إسرائيلي سيتمركز في البحرين بشكل دائم

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الاحتلال يخطط للاستيلاء على مقبرة القسام بحيفا

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

6063 شخصًا غادروا شخصًا غادروا غزة عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

صور| قتيلان في انفجار مركبة بالداخل المحتل

جامعة بيرزيت تعيد فتح أبوابها اليوم بعد اتفاق مع الكتل الطلابية

طفرة كبيرة بأعمال البناء في المدينة.. 380 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

رباط مستمر في السيلة الحارثية لليوم الثالث.. استعدادات وتجهيزات شبابية لمواجهة الاحتلال

التظاهرة الأسبوعية في الشيخ جراح تتحول للأسبوع الثاني إلى ساحة مواجهة

الاحتلال يحتجز حافلات فلسطينية بالقدس

الأسرى في سجون الاحتلال يشرعون غدًا بخطوات تصعيدية

اقتلاع وتدمير أشتال زيتون في كفر راعي

الحياة الجديدة

مصرع شابين وإصابة آخر في انفجار مركبة بدهمش قرب الرملة

تراجع في عدد الإصابات اليومية بـ"كورونا" في إسرائيل

التحقيق بوفاة مواطن بحادث سير في ضواحي القدس

اللجنة الوطنية" تؤكد مواصلة العمل على تمكين المرأة الفلسطينية في كافة المجالات

الثقافة" تنعى الشاعر والمناضل شهاب محمد

أسير من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

جريدة الأيام

الرئيس يستقبل وزيرة خارجية ألمانيا : لن نقبل باستمرار الوضع الحالي

حالة الطقس: "المنخفض" يبدأ بالانحسار وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

خطة إسرائيلية لإخلاء المدرسة التوراتية في "حومش" وتكريس "أفيتار" في بيتا

غزة: عائلة زيادة تستأنف قضية المجزرة المرتكبة بحقها أمام المحكمة العليا...

مسؤول إسرائيلي زار تركيا بصورة سرّية وأنقرة تدافع مجدداً عن التطبيع مع...

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

إصابة 3 جنود إسرائيليين بالحجارة في مواجهات الضفة

45 اصابة بقمع الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية

فلسطين اليوم

سما نيوز

الأسرى الفلسطينيون يشرعون اليوم بخطوات تصعيدية في سجون اسرائيل

واشنطن تتوقع اجتياحا روسيا وشيكا وموسكو تتهم الغرب ببث الأكاذيب والناتو يعزز دفاعاته

اتفاق يقضي بإنهاء الأزمة في جامعة بيرزيت واستئناف العملية التعليمية

الشيخ: مخرجات المجلس المركزي حددت معالم المرحلة القادمة

عرب 48

مصرع شخصين في حادث طرق قرب البحر الميت

الضفة: عشرات المصابين بينهم صحافيّون بمواجهات مع الاحتلال

مصرع شاب بانقلاب دباب قرب القدس

أريحا: العثور على رضيع حديث الولادة داخل مسجد

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 12شباط (فبراير)

ý 2003م مصرع ضابطٍ صهيونيّ برتبة رائد في سلاح المدرّعات، برصاصة قتّاصٍ فلسطينيّ قرب بيت لحم.

ý 2002م المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ يقبل استقالة سري نسيبة، بعد أن أدانه المجلس بتصريحاته الأخيرة التي تتنازل عن حقّ العودة للاجئين.

ý 1996م الرئيس ياسر عرفات يؤدي يمين القسم باعتباره أول رئيس منتخب لفلسطين.

ý 1988م قوات الاحتلال الصهيوني تدفن أربعة فلسطينيين أحياء في قرية سالم، قرب مدينة نابلس وأهالي القرية يخرجونهم من تحت التراب في اللحظة الأخيرة.

ý 1953م الاتحاد السوفياتي يقطع علاقاته مع إسرائيل.

ý 1949م طائرة مجهولة تقصف مدينة القدس.

ý 1942م مقتل الإرهابي أبراهام شيترن مؤسس حركة ليحي الصهيونية المتطرفة على يد ضابط في تل أبيب.