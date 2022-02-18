النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2190) الجمعة 18/2/2022
أخبار فلسطينية
«حماس» تطالب أستراليا بالتراجع عن تصنيفها «إرهابية»
“حماس” محذّرة: تجاوز الخطوط الحمراء بالقدس يمهد لانفجار قادم
عباس يستقبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي في رام الله
اشتية: إعادة افتتاح مكتبة سمير منصور في غزة تأكيد على إرادة شعبنا بالبقاء والصمود
عضو سابق بالجنة المركزية لفتح: قاتل عرفات معروف لدى قيادات السلطة
حماس : المقاومة لن تترك الأسرى يعانون داخل السجون
أخبار إسرائيلية
قلق إسرائيلي من هجوم إيراني بالطائرات المسيّرة
وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تزور المغرب بداية الأسبوع المقبل
وفد تركي رفيع يصل إسرائيل لبحث ترتيبات زيارة هرتسوج إلى أنقرة
دراسة إسرائيلية توضح تدني فائدة الجرعة الرابعة في الحماية من أوميكرون
هآرتس: الطريق مُمهّد لتوقيع اتفاق بحري مع لبنان
الشاباك يهدد الحافلات التي ستنقل الفلسطينيين من أم الفحم للشيخ جراح
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة على حدود غزة
آلاف الإسرائيليين غادروا الأراضي الأوكرانية
وصول 110 يهوديا جديدا الى تل أبيب من أوكرانيا
اخبار دولية
حاخامية يهودية في بريطانيا توجّه انتقادات لسياسات إسرائيل وتجدد رفضها لزيارة سموتريتش
لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تنشئ لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين
أخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
بأمر من شرطة الاحتلال.. “الله أكبر” ممنوعة في حي الشيخ جراح- (فيديو)
جنود الاحتلال يطلقون كلبا بوليسيا باتجاه فلسطيني لترويعه- (فيديو)
في اليوم العالمي لسرطان الأطفال: هل يستعيد مشروع مستشفى خالد الحسن ثقة الفلسطينيين؟
إسرائيل تقمع أهالي حيّ الشيخ جراح والمتضامنين معهم- (فيديو)
الدروز الفلسطينيون يطالبون روسيا بضمان أمن ورفاهية بني معروف داخل جبل العرب في سوريا
اشتباك مسلح في جنين خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة ونصب كاميرات مراقبة حديثة في الشيخ جراح
الشرق الأوسط
السلطة الفلسطينية تحمل «ملف الشيخ جراح» إلى مجلس الأمن
بيلوسي تفتتح مؤتمراً لدعم الشركات الفلسطينية بـ250 مليون دولار
فتح «مكتبة سمير منصور» بعد 9 أشهر على تدمير مبناها
الاهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يغلق حي الشيخ جراح
الرئيس الفلسطيني يرأس أول اجتماع للجنة التنفبذية لمنظمة التحرير بتركيبتها الجديدة
الشروق المصرية
أبو مازن يطلع رئيسة النواب الأمريكي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية
الاحتلال الإسرائيلي يغلق حي الشيخ جراح ويعتدي على أهله والمتضامنين معهم
هذه قصّة أمينة والمُحرّر حُسين من مُخيّم دير البلح: حبيبان إلى أن ينام
الغد الأردنية
أجواء توتر بـ”الأقصى”: تعزيزات عسكرية للاحتلال ودعوات فلسطينية للحشد
الأسرى الفلسطينيون: انتفاضة السجون مستمرة حتى تحقيق مطالبنا
مستوطنون متطرفون برفقة حاخامات يقتحمون باحات الأقصى
الشرق القطرية
طلاب معاهد يهودية يقتحمون المسجد الأقصى
اكتشاف مقبرة رومانية عمرها 2000 عام في غزة
طفلة أسير فلسطيني بعد تفجير منزله: أبي بطل وسنبني غيره
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو والصور قوات الاحتلال تقمع أهالي حيّ الشيخ جراح والمتضامنين معهم
نعيم: تجاوز الخطوط الحمراء في الشيخ جراح سيكون له تداعيات خطيرة
"العدالة الضائعة".. وثائقي يكشف تفاصيل جديدة لاغتيال الناشط "بنات"
بعد تردي صحته.. وقفة تضامنية في عمان مع الأسير الريماوي
اعتقال سبعة فتية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت
القدس.. إصابة مسن فلسطيني إثر اعتداء قوات الاحتلال
"الشعبية": الأونروا تتهرب من التزاماتها بخصوص متضرري عدوان 2014
الاحتلال يتنصل من اتفاق إطلاق سراح الأسير "حمامرة"
وفد من حماس يزور عائلة الأسير محمود جرادات متضامنًا
القدس المحلية
الاحتلال يعتقل شابين على حاجز زعترة
الحرم الإبراهيمي في الخليل.. تهويد ممنهج وخطوات متسارعة للسيطرة لا تتوقف
نفوق 4500 صوص دجاج إثر حريق بالمغير
إسرائيل تبلغ مجلس حقوق الإنسان رفضها التعاون مع لجنة التحقيق الخاصة بعدوان غزة الأخير
الحياة الجديدة
الاحتلال يقتحم حفل زفاف في الخليل ويحتجز الحضور
الرئيس: لا يمكن قبول الأعمال أحادية الجانب التي تقوم بها دولة الاحتلال
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعقد اجتماعا برئاسة الرئيس
فعاليات جنين تواصل اعتصامها للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء
جريدة الأيام
الاحتلال يواصل حملة الهدم والتجريف والمستوطنون يكثّفون اعتداءاتهم
تشييع جثمان الشهيد البرغوثي إلى مثواه الأخير في كفر عين
الاحتلال يشدد الخناق على سكان الشيخ جراح ويطلق العنان لاعتداءات المستوطنين
اشتية يعرب عن صدمته من إطلاق الاحتلال كلباً لينهش جسد الشاب معلا
هكذا نكّلت شرطة الاحتلال بأحمد مطير في قلنديا
كورونا": المنحنى الوبائي لا يزال في تصاعد
غزة: ولادة جديدة لمكتبة منصور بعد تسعة أشهر من قصفها
وكالة صفا
وزارة التعليم ووكالة "صفا" تبحثان التعاون المشترك
النيابة العامة تُطلق سلسلة خدمات جديدة ومتنوعة للمحامين
إصابتان بالرصاص خلال شجار في نابلس
تفاصيل تسديد رسوم طلاب جامعة فلسطين من المستحقات
وفاة عامل من جنين بالداخل المحتل
إعادة فتح شارع الجلاء في غزة بكلا الاتجاهين
"المرور بغزة": مرحلة مرورية جديدة مطلع مارس المقبل
إصابة عنصر من أمن السلطة بمخيم بلاطة
وكالة الرأي الفلسطينية
رابطة علماء فلسطين تدعو لتحرك عاجل نصرة للاجئين بالسويد
الاحتلال يعتقل سبعة فتية بعد احتجازهم غرب سلفيت
الاحتلال يفرض غرامات مالية على أسرى سجن "هداريم"
الاحتلال يتنصل من اتفاق الإفراج عن الأسير "حمامرة
مستوطنون يُصيبون مسناً فلسطينياً بمنطقة "باب العامود"
تفعيل رابط المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة
فلسطين اليوم
سيطالب بوقف جرائم الاحتلال على الحي
مصدر خاص لـ"فلسطين اليوم": الشيخ عكرمة صبري يؤدي خطبة الجمعة اليوم في الشيخ جراح
"التنمية بغزة" تعلن إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية شهر فبراير
5000 قضية نصب وابتزاز الكتروني في غزة أبرزها احتيال 5 نساء وسرقة حسابات حي كامل بالنصيرات
إغلاق شارع عمر المختار بمدينة غزة
بالصور "الرابطة الإسلامية" تختتم احتفالات التفوق وتكرم الطلبة المتفوقين في المدارس الثانوية بإقليم غزة
جيش الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة
بعد 28 يوما.. "أمن السلطة" يفرج عن المحرر نور الجربوع
سما نيوز
طالع: البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
يديعوت: اغتيال شهداء نابلس يذكّر بأجواء اندلاع الانتفاضة الثانية
الاحتلال يشن حملة مسعورة على الشيخ جراح: اغلاق مشدد واعتداءات على الأهالي والمتضامنين
تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع "بيلوسي"
قناة عبرية: هذا شكل المواجهة المقبلة لحماس وحزب الله ضد "إسرائيل"
الدفع بتعزيزات عسكرية .. جيش الاحتلال يستعد ليوم جمعة متوتر في القدس والضفة
"لن نتعاون معها!".. "إسرائيل" تتهم محققة تابعة للأمم المتحدة بالانحياز
استثمارات الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية تتجاوز 1.42 مليار يورو
عرب 48
الأسرى يؤكدون استمرار احتجاجاتهم حتى تتراجع إدارة السجون عن قمعهم
18 وفاة تأثرا بكورونا في الضفة وغزة والقدس
هدم منشآت زراعية بدوما واستهداف للصيادين ببحر غزة
وكالة وفا
تواصل انتهاكات الاحتلال: اعتقالات وإصابات وهد ...
فعاليات جنين تواصل اعتصامها للمطالبة بتسليم ج ...
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الاعتداء على "نشطاء ضد الاحتلال" في تل أبيب
حدث في مثل هذا اليوم
- 18 شباط (فبراير)
- 2003م مجزرة جديدة في مدينة غزة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني إذ هاجمت 100 دبابة ومجنزرة إسرائيلية مدعومة بالطائرات المروحية حي الشجاعية شرق مدينة غزة وحي التفاح، وأطلقت الصواريخ والقذائف على الأحياء السكنية وقد أدت هذه المجزرة إلى استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات.
- 1997م الحكومة الإسرائيلية تبدأ أعمال البناء في مستوطنة أبو غنيم شرق القدس لتوطين 32مألف يهودي.
- 1994م استشهاد شابين فلسطينيين في الضفة الغربية، ووفاة مستوطن أصيب في حادث طعن.
- 1969م مسلحون فلسطينيون يهاجمون طائرة تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية في زيوريخ (سويسرا).
- 1980م كانت أول سفارة لـ "إسرائيل" في الوطن العربي بالقاهرة، وذلك نتيجة لمعاهدة كامب ديفيد، التي وقعها السادات وبيغن بدعوة ومشاركة من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، طبقاً للاتفاقية الثانية من المعاهدة التي تنص على انسحاب إسرائيلي مرحلي من سيناء وإقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل، لكن الشعب المصري وقف من هذه السفارة موقفاً عدائياً وقد تمثل ذلك بتجسيد قومية وعروبة هذا الشعب الذي رفع في مقابل ذلك مليون علم فلسطيني في سماء القاهرة.
- 1948م عصابات الهاغاناة الصهيونية العنصرية تدعو الرجال والنساء اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما إلى الخدمة العسكرية، وحكومة الانتداب لم تفعل شيئا لوقف مثل هذا القرار، الذي يعتبر انتهاكاً للقانون وصك الانتداب.
- 1947م أرنست بيفن وزير خارجية بريطانيا يعلن عرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة.