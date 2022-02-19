النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2191) السبت 19/2/2022
أخبار فلسطينية
أبو مرزوق يرحب بقرار المحكمة الدستورية جنوب إفريقيا
حماس تدعو للمشاركة الفاعلة بأسبوع القدس العالمي
مستشار وزيرة الصحة بغزة : الوضع الوبائي خطير في غزة ونسبة الاصابات 33%
جدل فلسطيني بعد الكشف عن مرسوم رئاسي يلحق المنظمة بدوائر الدولة المنشودة … وتوافق على تفعيل دوائر «المركزي» الرقابية
فلسطين تطالب باعتماد القرار الرافض لربط “معاداة الصهيونية بمعاداة السامية”
65 ألف مصلٍّ في الأقصى رغم العراقيل الإسرائيلية
الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات حصار إسرائيل حي الشيخ جراح
أخبار إسرائيلية
ناشطون إسرائيليون يتظاهرون ضد الاحتلال قرب بؤرة استيطانية في الضفة الغربية
اسرائيل تسجّل 60 وفاة و7468 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الشرطة الإسرائيلية تكشف عن “دخان مسيل للدموع” تطلقه مسيرات لتفريق مظاهرات
اسرائيل : إبرام الاتفاق النووي مع ايران هذا الأسبوع
محكمة إسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد ناشط بحماس من غزة
لابيد يدعو مولدوفا إلى المساعدة في "الإجلاء البري" للإسرائيليين واليهود بأوكرانيا
اخبار دولية
الأمم المتحدة تتبنى قضية عائلة سالم
“البرلماني العربي”: الوصاية الهاشمية حق تاريخي
لمشاركة 13 إسرائيليا “بي دي أس” تطالب بإلغاء رالي “باها الأردن”
الصحة العالمية : ثمة ظروف مثالية في العالم لظهور نسخة من كورونا أكثر خطورة
أخبار عربية
مسيّرة ثانية لـ«حزب الله» تفلت من ملاحقة إسرائيل
حزب الله: طائرتنا التي فشلت إسرائيل في إسقاطها نفذت مهمة في فلسطين المحتلة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مستوطن إسرائيلي يدهس طفلا فلسطينيا- (فيديو)
تقرير إسرائيلي: زيادة في إصدار تصاريح للفلسطينيين وانخفاض في هدم بيوت المستوطنين
بيتا» تردّ على دعوات المستوطنين للعودة إلى بؤرة «افتيار» بمواجهات ليلية استمرت لما بعد صلاة الجمعة
إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة- (صور وفيديوهات)
قوات الاحتلال تعتدي على متظاهرين في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة- (صور وفيديوهات)
وفود دولية وأممية تزور الشيخ جراح وتشديدات أمام دخول الفلسطينيين وانتشار مكثف للمستوطنين المتطرفين
267 قائمة تتنافس على بلديات الضفة.. والخليل تسجل “قائمة وحدة”
الشرق الأوسط
65 ألف مصلٍّ في الأقصى رغم العراقيل الإسرائيلية
إسرائيل ترفض رسمياً التعاون مع لجنة التحقيق في حرب غزة
الاهرام المصرية
أبو ردينة: اعتداءات الشيخ جراح استكمال لمسلسل الجرائم ضد الشعب الفلسطيني
الشروق المصرية
مستشار الرئيس الفلسطيني: لا توجد حالة انقسام في البلاد.. وثورات الربيع العربي بدأت من فلسطين
مستشار الرئيس الفلسطيني: القاهرة تمثل قبلة للعالم الإسلامي بأزهرها وشعبها
مسؤولون وحقوقيون دوليون يزورون حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
الخارجية الفلسطينية تندد برفض إسرائيل التعاون مع لجنة تحقيق دولية
توقعات بزيارة 200 ألف سائح إسرائيلي للمغرب مع نهاية العام الجاري
وفد دولي في الشيخ جراح لدعم العائلات الفلسطينية المُهددة بالتهجير
الغد الأردنية
هكذا تعرقل إسرائيل خروج مرضى غزة للعلاج خارج القطاع
الاحتلال يعلن العثور على أسلحة قرب الحدود مع الأردن
الشرق القطرية
إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
منتفعو الشؤون يعتزمون نصب خيمة أمام UNDP بغزة
"حماس" تدعو الجماهير للمشاركة الفاعلة بأسبوع القدس العالمي
"القواسمي": تفتيش المحامين انتهاك لمبدأ سيادة القانون
الثانية خلال 48 ساعة.. مقتل محام بجريمة إطلاق نار بالداخل المحتل
سرايا القدس تنعى أحد عناصرها في خانيونس
إصابة طفل دهسه مستوطن شرق قلقيلية
إصابات بالرصاص والاختناق بمواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم
الاحتلال يقمع تظاهرة تضامنية مع أهالي "الشيخ جراح" في القدس المحتلة
الفصائل: قضية الأسرى خط أحمر وثابت من الثوابت الفلسطينية
القدس المحلية
الدفاع المدني: تعاملنا مع 24 حادث في آخر 24 ساعة
اصابة مواطنيّن بحجارة المستوطنين قرب “ايتسهار”
تظاهرة أمام سجن “مجدو” رفضًا للاعتداءات على الأسرى
13 وفاة و2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا
غزة: 8 اصابات بانفجار داخل منزل
الحياة الجديدة
9 إصابات في انفجار وقع شرق مدينة غزة
أبو ردينة: حصار الشيخ جراح مرفوض ومدان ونحذر من تداعياته قبل 14 ساعات
جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء والمساندة للأسرى
جريدة الأيام
نقاط المواجهة تلتهب.. تظاهرات وإصابات
بايدن: أنا "واثق" من أنّ بوتين قرّر غزو أوكرانيا
مواجهات في بلدة الخضر واعتقال فتى في قرية العرقة
الاحتلال يقمع تظاهرة حاشدة بالشيخ جراح رفضاً للاستيطان والإخلاء
غزة: رجل يضرب زوجته بوحشية حتى الموت
كورونا": 13 وفاة و2545 إصابة
بيت لحم: خولة الطويل تعيد إحياء "فن التطريز" بإنتاج أزيائها الخاصة
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل شابًا ويقمع المسيرة الأسبوعية بالشيخ جراح
الشرطة: وفاة مواطنة إثر اعتداء زوجها عليها جنوب غزة
الشعبية تتهم قيادات متنفذة بالسطو على منظمة التحرير ومؤسساتها
العثور على جثة شاب مشنوقًا بنابلس
مستوطنون يلاحقون رعاة الأغنام بالأغوار
حماس: نقدر الرفض الشعبي الأردني لمشاركة إسرائيليين بـ"رالي باها"
إصابة طفل بالرصاص الحي بمسيرة كفر قدوم
سفارتنا بأستراليا: قرار الحكومة بشأن حماس مرفوض وازدواجية في المعايير
وكالة الرأي الفلسطينية
عشرات الإصابات خلال مواجهات في بيتا وبيت دجن
الإعلامي الحكومي: نسعى لحل قضية أراضي المندوب دون أي ضرر
أثارت حالة استنفار.. الاحتلال يفشل بإسقاط مسيّرة في الجليل
المرور: إصابتان في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
الصحة: 5 حالات وفاة و1603 إصابة جديدة بكورونا بغزة
الداخلية تنشر إحصائية السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي
إصابات خلال مواجهات جنوب نابلس المحتلة
فلسطين اليوم
الاحتلال يقتحم يعبد في جنين واندلاع مواجهات
رسالة المقاومة من تحليق "مسيرة حسان" فوق فلسطين
بيان من عائلة السيدة التي توفيت على يد زوجها .. "لا عزاء لحين إعدام القاتل "
#اوقفوا_رالي_باها.. أردنيون ينتفضون ضد مشاركة "إسرائيلية" مفاجئة
اقتحام وتهديد لعوائل شهداء وأسرى من الجهاد في طولكرم
وفد من الجهاد يهنئ أسرى محررين من نابلس
سما نيوز
البنتاغون: 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية
بايدن: روسيا ستحاول مهاجمة أوكرانيا في الأيام القريبة وستحتل العاصمة "كييف"
الاعلام الاسرائيلي يتحدث عن تفاصيل رحلة المسيّرة "حسّان"
فيديو: الاحتلال يقمع مسيرة سلمية أمام حي الشيخ جراح ويعتدي على المشاركين
الهلال الأحمر : 237 إصابة بمواجهات نابلس
شرطة الاحتلال تكشف عن “دخان مسيل للدموع” تطلقه مسيرات لتفريق مظاهرات
"شبيبة فتح" تطالب بطرد السفير المجري من فلسطين
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إصابة طفل دهسه مستوطن شرق قلقيلية
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حدث في مثل هذا اليوم
- 19 شباط (فبراير)
- 2002م قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر لحركة حماس في مخيم جباليا بطائرات الأباتشي الإسرائيلية مما أدى إلى استشهاد إياد أبو صفية ومحمد حمدان.
- 1986م تجميد العلاقات بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.
- 1968م إسرائيل تبلغ مجلس الأمن الدولي رسميا رفضها الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وهي القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية