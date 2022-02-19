غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2191) السبت 19/2/2022

أخبار فلسطينية﻿

جدل فلسطيني بعد الكشف عن مرسوم رئاسي يلحق المنظمة بدوائر الدولة المنشودة … وتوافق على تفعيل دوائر «المركزي» الرقابية

فلسطين تطالب باعتماد القرار الرافض لربط “معاداة الصهيونية بمعاداة السامية”

65 ألف مصلٍّ في الأقصى رغم العراقيل الإسرائيلية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات حصار إسرائيل حي الشيخ جراح

أخبار إسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية تكشف عن “دخان مسيل للدموع” تطلقه مسيرات لتفريق مظاهرات

اخبار دولية

الأمم المتحدة تتبنى قضية عائلة سالم

لمشاركة 13 إسرائيليا “بي دي أس” تطالب بإلغاء رالي “باها الأردن ”

أخبار عربية

مسيّرة ثانية لـ«حزب الله» تفلت من ملاحقة إسرائيل

الصحف العربية

القدس العربي

مستوطن إسرائيلي يدهس طفلا فلسطينيا- (فيديو)

تقرير إسرائيلي: زيادة في إصدار تصاريح للفلسطينيين وانخفاض في هدم بيوت المستوطنين

بيتا» تردّ على دعوات المستوطنين للعودة إلى بؤرة «افتيار» بمواجهات ليلية استمرت لما بعد صلاة الجمعة

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة- (صور وفيديوهات)

قوات الاحتلال تعتدي على متظاهرين في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة- (صور وفيديوهات)

وفود دولية وأممية تزور الشيخ جراح وتشديدات أمام دخول الفلسطينيين وانتشار مكثف للمستوطنين المتطرفين

الشرق الأوسط

65 ألف مصلٍّ في الأقصى رغم العراقيل الإسرائيلية

إسرائيل ترفض رسمياً التعاون مع لجنة التحقيق في حرب غزة

الاهرام المصرية

أبو ردينة: اعتداءات الشيخ جراح استكمال لمسلسل الجرائم ضد الشعب الفلسطيني

الشروق المصرية

مستشار الرئيس الفلسطيني: لا توجد حالة انقسام في البلاد.. وثورات الربيع العربي بدأت من فلسطين

مستشار الرئيس الفلسطيني: القاهرة تمثل قبلة للعالم الإسلامي بأزهرها وشعبها

مسؤولون وحقوقيون دوليون يزورون حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

الخارجية الفلسطينية تندد برفض إسرائيل التعاون مع لجنة تحقيق دولية

توقعات بزيارة 200 ألف سائح إسرائيلي للمغرب مع نهاية العام الجاري

وفد دولي في الشيخ جراح لدعم العائلات الفلسطينية المُهددة بالتهجير

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الدفاع المدني: تعاملنا مع 24 حادث في آخر 24 ساعة

اصابة مواطنيّن بحجارة المستوطنين قرب “ايتسهار ”

تظاهرة أمام سجن “مجدو” رفضًا للاعتداءات على الأسرى

13 وفاة و2545 إصابة جديدة بفيروس وفاة و2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة : 8 اصابات بانفجار داخل منزل

الحياة الجديدة

أبو ردينة: حصار الشيخ جراح مرفوض ومدان ونحذر من تداعياته قبل 14 ساعات

جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء والمساندة للأسرى

جريدة الأيام

نقاط المواجهة تلتهب.. تظاهرات وإصابات

منخفض جوي يضرب البلاد اليوم

بايدن: أنا "واثق" من أنّ بوتين قرّر غزو أوكرانيا

مواجهات في بلدة الخضر واعتقال فتى في قرية العرقة

الاحتلال يقمع تظاهرة حاشدة بالشيخ جراح رفضاً للاستيطان والإخلاء

غزة: رجل يضرب زوجته بوحشية حتى الموت

كورونا": 13 وفاة و2545 إصابة

بيت لحم: خولة الطويل تعيد إحياء "فن التطريز" بإنتاج أزيائها الخاصة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

البنتاغون: 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية

بايدن: روسيا ستحاول مهاجمة أوكرانيا في الأيام القريبة وستحتل العاصمة "كييف"

الاعلام الاسرائيلي يتحدث عن تفاصيل رحلة المسيّرة "حسّان"

مقتل مواطنة على يد زوجها بغزة

فيديو: الاحتلال يقمع مسيرة سلمية أمام حي الشيخ جراح ويعتدي على المشاركين

الهلال الأحمر : 237 إصابة بمواجهات نابلس

عرب 48

إصابة طفل دهسه مستوطن شرق قلقيلية

قوات الاحتلال تعتدي على متظاهرين في الشيخ جراح

وكالة وفا

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