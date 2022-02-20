توتنهام يُعرقل "السيتي" .. وليفربول يبقى في معركة اللقب

سجل المهاجم الإنكليزي الدولي هاري كين هدفين ليتخلص توتنهام من دوامة الهزائم المتتالية في الدوري الإنكليزي لكرة القدم بفوز ثمين للغاية 3/2 على مضيفه مانشستر سيتي أمس، في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وعرقل توتنهام الانطلاقة الرائعة لمانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي هذا الموسم وألحق به الهزيمة الثالثة في المسابقة لكنها الأولى منذ خسارة الفريق صفر/2 أمام ضيفه كريستال بالاس على نفس الملعب في 30 تشرين أول الماضي.

وثأر توتنهام بهذا الفوز لهزيمته صفر/1 على ملعبه أمام مانشستر سيتي في جولة الذهاب بالموسم الحالي.

ورفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع بفارق نقطتين أمام وولفرهامبتون حيث حقق الفوز اليوم بعد ثلاث هزائم متتالية.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة في صدارة جدول المسابقة علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في المسابقة بعد 15 مباراة حافقظ فيها على سجله خاليا من الهزائم بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1/1 حيث بادر توتنهام بهز الشباك عن طريق ديان كولوسيفسكي في الدقيقة الرابعة، وتعادل الألماني إلكاي جيوندوجان لمانشستر سيتي في الدقيقة 33 .

وفي الشوط الثاني، تقدم هاري كين مجددا لتوتنهام في الدقيقة 59، وتعادل البديل الجزائري رياض محرز لمانشستر سيتي من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ولكن كين سجل هدف الفوز لتوتنهام في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبقي ليفربول في معركة اللقب بعدما حول تخلفه أمام ضيفه نوريتش سيتي الى فوز 3-1.

وبفضل هدفين رائعين للسنغالي ساديو مانيه والمصري محمد صلاح وثالث أول بألوان "الحمر" للكولومبي لويس دياس، حقق ليفربول فوزه الثامن توالياً في جميع المسابقات، قد يكون أبرزها في منتصف الأسبوع على أرض إنتر الإيطالي 2-صفر في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ورفع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب رصيده الى 57 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر.