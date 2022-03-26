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ميسي يقود تشكيل الأرجنتين ضد فنزويلا فى تصفيات كأس العالم

26 آذار / مارس 2022 09:15

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يقود ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الرسمى لمنتخب الأرجنتين فى مواجهة ضيفه الفنزويلى، والمقرر لها الواحدة والنصف صباح اليوم السبت، ويستضيفه ملعب "لابوموبونيرا" ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويدخل منتخب الأرجنتين المباراة فى المركز الثاني بجدول ترتيب التصفيات اللاتينية برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 مباريات وعدم تلقي أية خسائر حتى الآن وتسجيل 23 هدفاً وتلقي 7 فقط.

ويبدأ منتخب الأرجنتين اللقاء بالتشكيل التالى: 
حراسة المرمى: أرمانى. 

الدفاع: مولينا ، بيزيلا ، اوتميندى ، تاجليافيكو. 

الوسط: دى بول ، باريديس، اليستير. 

الهجوم: ميسي ، كوريا ، جونزاليس. 

بينما يدخل منتخب فنزويلا المباراة وهو في المركز العاشر والأخير برصيد 10 نقاط جمعه من الفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة 12 مواجهة وتسجيل 14 هدفاً وتلقي 30.

وضمن منتخب الأرجنتين التأهل الى نهائيات كأس العالم وتعد مباراة اليوم تحصيل حاصل ولا يرغب فيها راقصو السامبا سوى زيادة غلتهم التهديفية والاستعداد للمونديال القادم.

ويحل منتخب الأرجنتين ضيفا على منتخب الإكوادور في الجولة الأخيرة من التصفيات يوم 30 من نفس الشهر.

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