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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2247) 27 ابريل 2022

27 نيسان / أبريل 2022 10:02

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2247) 27 ابريل 2022

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نيسان (أبريل)

  • 2002م مجموعة من كتائب القسّام تقتحم مستوطنة "أدورا" قرب الخليل و قتلوا 5 مستوطنين صهاينة و أصابوا  آخرين بجروحٍ مختلفة ، قبل أن ينسحبوا سالمين.
  • 1994م جرح فتاة فلسطينية وإصابة خمسة إسرائيليين، هم مستوطن يهودي وأربعة عسكريين في الأراضي العربية المحتلة.
  • 1977م انطلاق العمل العسكري لجبهة التحرير الفلسطينية فيما بعد- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وبرزت جبهة التحرير الفلسطينية على الساحة الوطنية الفلسطينية في ربيع العام 1977 بعد انفصال مجموعة من القادة السياسيين والعسكريين والكوادر والأعضاء عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة.
  • 1968م مجلس الأمن الدولي يدعو إسرائيل في قراره رقم 250 إلى الامتناع عن إقامة عرض عسكري في مدينة القدس القديمة، ثم يأسف بشدة في 2مأيار (مايو) اللاحق لإقامة العرض رغماً عن ذلك.
  • 1938م استشهد القائد عبد الله الاصبح في معركة رحضون بالجرمين إبان الثورة الكبرى (1936-1939), واشترك في الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش (1925-1927) إلى جانب القائد السوري سعيد العاص الذي استشهد في معركة النصر، الذي جرح فيها القائد عبد الرحيم الحاج محمد (أبو كمال) كما اشترك في ثورة الشيخ عز الدين القسام عام 1935م.
  • 1909م الانقلابٌ على السلطان عبد الحميد الثاني وإقصاؤه عن الحكم على يد جمعية "تركيا الفتاة" . و بذلك انتهت الخلافة الإسلامية، وكان السلطان قد أصدر في العام 1900 فرماناً (أمر) ينصّ على عدم السماح لليهود بالإقامة في فلسطين أكثر من ثلاثة أشهر.
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