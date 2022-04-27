النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2247) 27 ابريل 2022
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بعدم التراخي مع التصعيد الإسرائيلي
- الأسير الفلسطيني: الاحتلال أصدر أكثر من 550 أمر اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري
- إسرائيل تصادر هويات المصلّين في الأقصى لإجبارهم على حضور تحقيقات الشرطة
- فصائل المقاومة الفلسطينية: غزّة قوّة «إسناد ناري» للقدس
- حماس تكشف سر الرقم “1111” الذي أعلنه السنوار قبل عام
- عواودة وريان يواصلان معركة الإضراب طلبا للحرية.. والاحتلال يمارس سياسة “القتل البطيء” بحق أسير جريح
- استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
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أخبار إسرائيلي
- صفقة تبادل أسرى: قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية وافقوا ونتنياهو منعها
- قائد عسكري إسرائيلي: جهات فلسطينية تحاول فتح جبهة من لبنان
- سقوط مُسيّرة إسرائيلية في الأراضي السورية
- »عائلة بينيت تتلقى ظرفاً يحوي تهديدات بالقتل وعياراً نارياً
- إلغاء الزيارات الخارجية لقيادات الائتلاف الإسرائيلي
اخبار دولية
- »ألمانيا تحذّر من أكبر أزمة غذائية في تاريخ البشرية
- »البنك الدولي: أسعار السلع الأساسية ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2024
- "سانا": مدفعية الدفاع الجوي السوري تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق
اخبار عربية
- الجامعة العربية تحذر من أي مخططات تتعلق بتصفية "الأونروا"
- "سانا": مدفعية الدفاع الجوي السوري تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق
- نصر الله: للقدس تُبنى اليوم «جيوشٌ حقيقية»
- السعودية تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص إسرائيلي في جنين
- مؤسسة «الحق» الفلسطينية: خمور من مستوطنة بساغوت في مكتب نائبة الرئيس الأمريكي
- تقرير فلسطيني يؤكد أن الاحتلال استخدم عنفا مفرطا تجاه المواطنين في القدس وأعضاء في الكنيست يعتزمون تنفيذ اقتحامات جديدة للأقصى
- حماس تكشف سر الرقم “1111” الذي أعلنه السنوار قبل عام
- عواودة وريان يواصلان معركة الإضراب طلبا للحرية.. والاحتلال يمارس سياسة “القتل البطيء” بحق أسير جريح
- الهدوء يعود للقطاع والوسطاء يبقون على قناة الاتصال بين غزة وتل أبيب
- أريحا تشيّع جثمان الشهيد أحمد عويدات.. وعشرات الإصابات برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في المدينة
- عشرات المستوطنين يقتحمون موقعا أثريا شمال غرب نابلس
- استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تقتل فلسطينياً في الضفة... وتفتح
- إسرائيل تصادر هويات المصلّين في الأقصى لإجبارهم على حضور تحقيقات الشرطة
- قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق
- إلغاء الزيارات الخارجية لقيادات الائتلاف الإسرائيلي
- إسرائيل تصادر هويات المصلّين في الأقصى لإجبارهم على حضور تحقيقات الشرطة
الاخبار اللبنانية
- دورة تصعيد جديدة تنتظر العدو: تل أبيب تتحضّر لـ«يوم القدس»
- إعمار غزة متوقّف: «الأونروا» تنفض يدها
- إسرائيل تُراوح مأزقها: الصفقة النووية لن تردع إيران
- أزمة دير السلطان: إسرائيل تُناكف الكنيسة القبطية
- فصائل المقاومة الفلسطينية: غزّة قوّة «إسناد ناري» للقدس
- نصر الله: للقدس تُبنى اليوم «جيوشٌ حقيقية»
- العدو يدّعي إحباط عملية أسر جنديّ خلال «سيف القدس»
- سلطات الاحتلال تنقل الأسير نور الدين جربوع إلى المستشفى
- الضفة: استشهاد فلسطيني خلال التصدي لعملية للمستعربين في أريحا
الاهرام المصرية
الغد الأردنية
- "سانا": مدفعية الدفاع الجوي السوري تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق
- عضو باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لن يسقط بالتقادم
- استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص إسرائيلي في جنين
-
الشرق القطرية
- الجامعة العربية تحذر من أي مخططات تتعلق بتصفية "الأونروا"
- الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بعدم التراخي مع التصعيد الإسرائيلي
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عددا من القذائف الصاروخية باتجاه لبنان
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية
الشروق المصرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير حملة إلكترونية تطالب "منصور عباس" بالاستقالة من حكومة الاحتلال
- حوار "محيسن": عباس وسلطته أسوأ من قوات "لحد".. والضفة تتعرض لأبشع عدوان
- غزيون يشتكون من ارتفاع أسعار ملابس العيد
- الحروب: السلطة تتحمل مسؤولية الفلتان الأمني في جنين
- فصائل لـ"فلسطين": أحداث رمضان أثبتت الحاجة الفلسطينية لـ"جبهة إنقاذ"
- شهيد برصاص الاحتلال في جنين واعتقال 4 مواطنين
- بحرية الاحتلال تعتقل 6 صيادين فلسطينيين
صحيفة القدس
- اعتقال عدد آخر.. شهيد و4 مصابين برصاص الاحتلال في مخيم جنين
- التماس أمام "العليا الإسرائيلية" ضد قانون "المواطنة" العنصري
- إمهال الحكومة الإسرائيلية مدة شهر بشأن أراضٍ فلسطينية في بيت لحم
- مقتل 4 جنود سوريين خلال قصف إسرائيلي على دمشق
- صحيفة عبرية تزعم: تركيا ترحل نشطاء حماس من أراضيها
صحيفة الأيام
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا وإصابات قي قلقيلية وقباطية
- »"كهرباء إسرائيل" تنذر بانقطاعات طويلة للتيار عن مناطق امتياز "كهرباء القدس"
- »الجيش الإسرائيلي يدّعي إحباط أسر جندي خلال العدوان الأخير على غزة
- »عائلة بينيت تتلقى ظرفاً يحوي تهديدات بالقتل وعياراً نارياً
- »ألمانيا تحذّر من أكبر أزمة غذائية في تاريخ البشرية
- »البنك الدولي: أسعار السلع الأساسية ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2024
- »روسيا: السيطرة على أراض في شرق وجنوب أوكرانيا
- »دوري أبطال أوروبا: السيتي يحسم معركته الشرسة مع الريال بمهرجان أهداف
الحياة الجديدة
- شهيد وإصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال جنين
- لقاء تعاون بين صحيفتي "الحياة الجديدة" و"الدستور" الأردنية في عمان
- السعودية تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
- الاحتلال يعتقل شابا من العيسوية ويعتدي على شبان عند "باب الساهرة"
وكالة الراي
- شهيد و3 إصابات برصاص الاحتلال في جنين
- بحرية الاحتلال 6 صيادين من بحر رفح
- الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بالضفة
- "المرور": وفاة شاب بحادث سير ذاتي لدراجة نارية برفح
- الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 117
- فيديو السياحة والآثار تعلن اكتشاف تمثال كنعاني بخان يونس
- تشيّيع جثمان الشهيد أحمد عويدات في أريحا المحتلة
- تقرير يؤكد استخدام الاحتلال للقوة المفرطة تجاه المقدسيين
وكالة صفا
- واعتقال 4 مواطنين بينهم أسير محرر
- بالفيديو إصابات باشتباك بين أجهزة السلطة ومسلحين بنابلس
- توتر شديد عقب إعلان وفاة طفل بشجار عائلي في يطا بالخليل
- المحرر صالح.. لا زال أسير رصاص الاحتلال
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا وإصابات قي قلقيلية وقباطية
- »"كهرباء إسرائيل" تنذر بانقطاعات طويلة للتيار عن مناطق امتياز "كهرباء القدس"
- »الجيش الإسرائيلي يدّعي إحباط أسر جندي خلال العدوان الأخير على غزة
- »عائلة بينيت تتلقى ظرفاً يحوي تهديدات بالقتل وعياراً نارياً
- »ألمانيا تحذّر من أكبر أزمة غذائية في تاريخ البشرية
- »البنك الدولي: أسعار السلع الأساسية ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2024
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وكالة سما
- شهيد وإصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال جنين وسط اشتباكات مسلحة (صور وفيديوهات)
- محدث: 4 شهداء واصابة 3 آخرين جراء عدوان إسرائيلي على محيط مدينة دمشق (صور وفيديو)
- الالتهاب الكبدي "الغامض" لدى الأطفال .. إليكم ما نعرفه عنه حتى الآن!
- الصحة بغزة تُعلن تسجيل أول حالة التهاب كبدي حاد مجهول
- اقتصاد غزة تحدد سعراً جديداً للدجاج الحي للمستهلك
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فلسطين اليوم
- محدث بالفيديو والصور شهيد وإصابات خلال اقتحام جنين.. واشتباكات مسلحة ومواجهات للتصدي لقوات الاحتلال
- بالفيديو سرايا القدس "كتيبة جنين" تبث مشاهد خلال تصديها لقوات الاحتلال في مخيم جنين فجر اليوم
- الجهاد الإسلامي تزف شهيدها "أحمد مساد" وتؤكد ان دماء الشهداء ستتحول لعنة تطارد الاحتلال
- حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة
- مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شمال جنين بعبوة شديدة الانفجار
عرب 48
- تسجيل إصابة بالتهاب الكبد مجهول المصدر لطفل من غزة
- تدهور حالة الأسير جربوع ونقله إلى المستشفى
- إضراب مستشفى المقاصد: اتفاق نهائي لحل الأزمة المالية
- ماحاش وإخفاء جرائم الاحتلال: اعتداء عناصر الشرطة على النائب كسيف
- صفقة تبادل أسرى: قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية وافقوا ونتنياهو منعها
- قائد عسكري إسرائيلي: جهات فلسطينية تحاول فتح جبهة من لبنان
- سقوط مُسيّرة إسرائيلية في الأراضي السورية
- تشخيص ثلاث إصابات بطفرتين جديدتين من فيروس كورونا
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وكالة وفا
- شهيد وإصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال جنين
- السعودية تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة ...
- بحرية الاحتلال تعتقل ستة صيادين في بحر رفح
- تواصل انتهاكات الاحتلال: شهيد وإصابات واعتقالات وتجريف للأرا ...
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حدث في مثل هذا اليوم
نيسان (أبريل)
- 2002م مجموعة من كتائب القسّام تقتحم مستوطنة "أدورا" قرب الخليل و قتلوا 5 مستوطنين صهاينة و أصابوا آخرين بجروحٍ مختلفة ، قبل أن ينسحبوا سالمين.
- 1994م جرح فتاة فلسطينية وإصابة خمسة إسرائيليين، هم مستوطن يهودي وأربعة عسكريين في الأراضي العربية المحتلة.
- 1977م انطلاق العمل العسكري لجبهة التحرير الفلسطينية فيما بعد- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وبرزت جبهة التحرير الفلسطينية على الساحة الوطنية الفلسطينية في ربيع العام 1977 بعد انفصال مجموعة من القادة السياسيين والعسكريين والكوادر والأعضاء عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة.
- 1968م مجلس الأمن الدولي يدعو إسرائيل في قراره رقم 250 إلى الامتناع عن إقامة عرض عسكري في مدينة القدس القديمة، ثم يأسف بشدة في 2مأيار (مايو) اللاحق لإقامة العرض رغماً عن ذلك.
- 1938م استشهد القائد عبد الله الاصبح في معركة رحضون بالجرمين إبان الثورة الكبرى (1936-1939), واشترك في الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش (1925-1927) إلى جانب القائد السوري سعيد العاص الذي استشهد في معركة النصر، الذي جرح فيها القائد عبد الرحيم الحاج محمد (أبو كمال) كما اشترك في ثورة الشيخ عز الدين القسام عام 1935م.
- 1909م الانقلابٌ على السلطان عبد الحميد الثاني وإقصاؤه عن الحكم على يد جمعية "تركيا الفتاة" . و بذلك انتهت الخلافة الإسلامية، وكان السلطان قد أصدر في العام 1900 فرماناً (أمر) ينصّ على عدم السماح لليهود بالإقامة في فلسطين أكثر من ثلاثة أشهر.
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