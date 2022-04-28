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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2248) 28 ابريل 2022

28 نيسان / أبريل 2022 10:07

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2248) 28 ابريل 2022

 

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28 نيسان (أبريل)

  • 2002م عملية فدائية في مستوطنة أدورة، حيث قام "طارق دوفش" من كتائب الشهيد عز الدين القسام بإطلاق النار على المستوطنين مما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 12مآخرين.
  • 1982م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (4) في الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة، الذي يدين سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ويحث الدول على التخلي عن سياسة تزويد إسرائيل بالمساعدة ومجلس الأمن على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
  • 1948م وحدة من جيش الإنقاذ بقيادة المناضل ميشيل العيسى تنجح في شق طريقها إلى مدينة يافا لكسر طوق الهاغاناه عن المدينة.
  • 1948م منظمة الهاغاناه الإرهابية الصهيونية تشن عملية يفتاح في سياق عمليات خطة "دالت" الهجومية لطرد الفلسطينيين من بقية الجليل الشرقي والأوسط وتحتل بلدة سمخ جنوبي بحيرة طبرية وقريتي عين الزيتون وبيريا ومدينة صفد.
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