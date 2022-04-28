النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2248) 28 ابريل 2022
أخبار فلسطينية
- اشتية يشدد على أهمية التزام الدول المانحة بتقديم الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية
- الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى الأردن للقاء الملك عبد الله وبحث آخر المستجدات
- الخارجية الفلسطينية تعبر عن قلقها حيال الإجراءات المفروضة على المصلين في الأقصى
- أبو مرزوق: اتصالاتنا مستمرة للجم عدوان الاحتلال في الأقصى
- رفع قضية للجنائية الدولية بشأن الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين
- ربع مليون مواطن يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى
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أخبار إسرائيلي
- نتنياهو منع اتفاقاً جاهزاً مع «حماس» حول صفقة تبادل
- بلينكن: إسرائيل تدعم عودة الولايات المتحدة إلى منظمة "اليونسكو"
- انتقادات للشاباك بعدم تزويد معلومات مسبقة حول أحداث الأقصى
- توسيع حملة التطعيمات ضد شلل الأطفال في البلاد
اخبار دولية
- ألمانيا تؤكد حق الشعب الفلسطيني في دولة مُستقلة ومتواصلة جغرافيا
- قرار نهائي حول المساعدات الأوروبية للفلسطينيين خلال أيام
- قتلى بقصف إسرائيلي على «مواقع سورية ـ إيرانية» قرب دمشق
اخبار عربية
- خلاف إماراتي - أردني حول «الأقصى»: عمّان تتصدّر جهود تحصين السلطة
- العاهل الأردني يؤكد وقوف بلاده الكامل مع الفلسطينيين ودعم صمودهم
- الجامعة العربية تحذر من أي مخططات تتعلق بتصفية "الأونروا"
- 40 منظمة تونسية تطالب بعزل اسرائيل
- اجتماع أردني - إسرائيلي بعد رمضان بشأن المسجد الأقصى
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- اشتية يدعو الدول المانحة لتقديم الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية
- هيئة الفساد الفلسطينية تحقق في 1246 شكوى وتحيل 45 ملفاً إلى النائب العام
- الاعتكاف في الأقصى طقس ديني وفعل مقاومة.. المئات توافدوا لإحياء ليلة القدر
- قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين وتشييع حاشد للشهيد أحمد مساد
- إسرائيل جعلتها مهنة خطرة.. اعتقال ستّة صيادين من بحر غزة
- هل يشترط الاتحاد الأوروبي لاستئناف الدعم تغيير المناهج الفلسطينية؟.. «الديمقراطية» تدعوه للكفّ عن الابتزاز
- عباس إلى عمان للقاء ملك الأردن في زيارة غير معلنة مسبقا
- حملة دعائية صهيونية ضد فيلم فلسطيني عن الأسير أحمد مناصرة
- المستوطنون يستغلون “الأعياد اليهودية” لنهب الأراضي الفلسطينية وتغيير الواقع التاريخي
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تفشل في اعتقال والد منفذ عملية تل أبيب
- قرار نهائي حول المساعدات الأوروبية للفلسطينيين خلال أيام
- قتلى بقصف إسرائيلي على «مواقع سورية ـ إيرانية» قرب دمشق
- نتنياهو منع اتفاقاً جاهزاً مع «حماس» حول صفقة تبادل
الاخبار اللبنانية
- العدو لا ينسى جنين: المقاومون همّاً دائماً
- خلاف إماراتي - أردني حول «الأقصى»: عمّان تتصدّر جهود تحصين السلطة
الاهرام المصرية
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- الخارجية الفلسطينية تعبر عن قلقها حيال الإجراءات المفروضة على المصلين في الأقصى
- وقفة أمام سجن "عوفر" للمطالبة بالإفراج عن طفل فلسطيني معتقل
- وزير الخارجية الفلسطيني يلتقي نظيره النمساوي
- استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة أريحا
- الجامعة العربية تحذر من أي مخططات تتعلق بتصفية "الأونروا"
- الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بعدم التراخي مع التصعيد الإسرائيلي
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عددا من القذائف الصاروخية باتجاه لبنان
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية
الشروق المصرية
- مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية تطالب بمواقف سياسية وعقوبات تضع حدا للاحتلال الإسرائيلي
- اشتية يشدد على أهمية التزام الدول المانحة بتقديم الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية
- الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى الأردن للقاء الملك عبد الله وبحث آخر المستجدات
- ألمانيا تؤكد حق الشعب الفلسطيني في دولة مُستقلة ومتواصلة جغرافيا
- العاهل الأردني يؤكد وقوف بلاده الكامل مع الفلسطينيين ودعم صمودهم
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
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صحيفة القدس
- الاحتلال ينقل الأسير عواودة بشكل عاجل إلى مستشفى مدني
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- الاحتلال يغيب الأسير الضرير عمارنة عن الرباط في المسجد الأقصى
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صحيفة الأيام
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الحياة الجديدة
- رضوان لـ "الحياة الجديدة": رفع السرية المصرفية أدى إلى تعزيز إجراءات المكافحة
- 40 منظمة تونسية تطالب بعزل اسرائيل
- صرف رواتب الأسرى في مكاتب البريد اليوم
- هيئة سوق رأس المال: نسب تطبيق الشمول المالي لم تشهد ازدياداً ملحوظاً
- رفع قضية للجنائية الدولية بشأن الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين
وكالة الراي
- الاحتلال يعتدي على المصلين في "الأقصى"
- الاحتلال يغلق مخارج بيت لحم ويعرقل حركة العائدين من الأقصى
- أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة
- كشف جديد... الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غدًا
- دحضًا للشائعات... الإغاثة: عملنا لا يزال مستمرًا كالمعتاد
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وكالة صفا
- إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال للمصلين بالأقصى
- بالصور ربع مليون مصلٍ يحيون ليلة 27 رمضان بالأقصى
- بالصور عباس يلتقي ملك الأردن ويبحثا عدة قضايا
- بالفيديو خطوات عمل الرنجة في غزة
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- "متابعة العمل الحكومي" في غزة تصدر 10 قرارات جديدة
وكالة سما
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عرب 48
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- 2002م عملية فدائية في مستوطنة أدورة، حيث قام "طارق دوفش" من كتائب الشهيد عز الدين القسام بإطلاق النار على المستوطنين مما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 12مآخرين.
- 1982م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (4) في الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة، الذي يدين سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ويحث الدول على التخلي عن سياسة تزويد إسرائيل بالمساعدة ومجلس الأمن على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
- 1948م وحدة من جيش الإنقاذ بقيادة المناضل ميشيل العيسى تنجح في شق طريقها إلى مدينة يافا لكسر طوق الهاغاناه عن المدينة.
- 1948م منظمة الهاغاناه الإرهابية الصهيونية تشن عملية يفتاح في سياق عمليات خطة "دالت" الهجومية لطرد الفلسطينيين من بقية الجليل الشرقي والأوسط وتحتل بلدة سمخ جنوبي بحيرة طبرية وقريتي عين الزيتون وبيريا ومدينة صفد.
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