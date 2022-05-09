وكالة الرأي الفلسطينية "الغصين" يعزز التعاون المشترك مع هيئة تشجيع الاستثمار وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال أصدر 154 قرار اعتقال إداري خلال نيسان الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش" يترأس الاجتماع التحضيري لإطلاق برنامج زراعة القرنية وكالة الرأي الفلسطينية وحدات "الدورو واليماز" تقتحم سجن ايشل وتجري عمليات تفتيش وكالة الرأي الفلسطينية المعتقل عواودة: مستمر بالإضراب حتى انتزاع حريتي وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تُنجز قضايا سرقة بقيمة 14 ألف شيكل بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد امتحانات عملية للمتقدمين للعمل كمنقذين وكالة الرأي الفلسطينية "الإقامات وشؤون الأجانب" تُصدر أكثر من ألف معاملة خلال أبريل وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة العدل يؤكد على أهمية تطوير مهارات الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 129
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2253) 9 ايار 2022

09 آيار / مايو 2022 10:20

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2253) 9 ايار 2022

أخبار فلسطينية

·         رئاسة العمل الحكومي تنعى رئيس بلدية الفخاري "سليم العمور"

·         حماس: إسرائيل لا تمتلك الحق والقرار في السيادة على القدس والأقصى

·         شهيدان في الضفة.. وإصابة ثالث برصاص الاحتلال في القدس- (صورة وفيديو)

·         فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف إعدامات إسرائيل الميدانية

·         جيش الاحتلال يخطر بهدم 4 منازل فلسطينية في الضفة

·         "حماس" تنعى الشهيد عطا الله الذي ارتقى برصاص الاحتلال

·          

أخبار إسرائيلي

·         بنيت يرفض أي تدخل خارجي حيال الأقصى... و«الرئاسة» 

·         رسائل إسرائيلية بعدم اغتيال السنوار.. والمقاومة لا تأمن وعود الاحتلال وتنذر بردود “مزلزلة

·         مخاوف إسرائيلية من تأثير خطاب حماس حول القدس والأقصى على شبان الضفة وتنفيذ هجمات جديدة

·         إسرائيل تلغي إلزامية فحوص «كوفيد 19» للقادمين إلى مطار تل أبيب

·         المستوطنون يتهمون غانتس بتجنيد ضغط أميركي لوقف التوسع الاستيطاني

·         الكنيست يبدأ اليوم دورته الصيفية ومخاوف من إسقاط حكومة بينيت

·         المصادقة على خطة لبناء 1600 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

 

اخبار دولية

·         »صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أزمة مالية والتوقعات...

  •  

اخبار عربية

·         السعودية تضع شرطا أساسيا لأداء فريضة الحج هذا العام

·         الكويت تُحذر من تداعيات تنفيذ الاحتلال مخططاته الاستيطانية بالضفة

  •  

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·         هيئة فلسطينية: انهيار كبير في صحة أسير مضرب عن الطعام

·         فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف إعدامات إسرائيل الميدانية

·         جيش الاحتلال يخطر بهدم 4 منازل فلسطينية في الضفة

·         حماس: إسرائيل لا تمتلك الحق والقرار في السيادة على القدس والأقصى

·         شهيدان في الضفة.. وإصابة ثالث برصاص الاحتلال في القدس- (صورة وفيديو)

·         نقل أسير فلسطيني مصاب بالسرطان للمستشفى بعد تدهور صحته

·         رسائل إسرائيلية بعدم اغتيال السنوار.. والمقاومة لا تأمن وعود الاحتلال وتنذر بردود “مزلزلة

·         مخاوف إسرائيلية من تأثير خطاب حماس حول القدس والأقصى على شبان الضفة وتنفيذ هجمات جديدة

·         الاحتلال يعتقل الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهما عملية “إلعاد” – (فيديو وصور)

·        

  •  

الشرق الأوسط

·         بنيت يرفض أي تدخل خارجي حيال الأقصى... و«الرئاسة» 

·         إسرائيل تلغي إلزامية فحوص «كوفيد 19» للقادمين إلى مطار تل أبيب

·         المستوطنون يتهمون غانتس بتجنيد ضغط أميركي لوقف التوسع الاستيطاني

الاخبار اللبنانية

·         المقاومة تهدِّد بحربٍ كبرى: لا تجرّبونا

·         إسرائيل تعترف: «لقد فشلنا»

·         العدو يبدأ مناورة «مركبات النار» غداً... والمقاومة «بالمرصاد»

·         جنين تتصدّر المواجهة: «الهبّة» مستمرّة

الاهرام المصرية

·         استشهاد فلسطيني في "طولكرم" برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

·          

الغد الأردنية

·         بينيت” يستجدي اليمين على حساب “الأقصى” لإنقاذ حكومته

·         إصابة ضابط إسرائيلي بعملية طعن في القدس وإطلاق النار على

·         الاحتلال يخطر بهدم مبنى يقطنه 40 فردا

·       الاحتلال يعتقل منفذي عملية إلعاد

·          

 

الشرق القطرية

·         الرئاسة الفلسطينية: القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

·         سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين اثنين تدعي أنهما نفذا عملية (إلعاد)

·         قُتل فيها 3 مستوطنين.. الاحتلال يعتقل منفذي عملية إلعاد بعد أيام من المطاردة (فيديو)

·         عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الشروق المصرية

·         التايمز: إسرائيل ستغتال قادة حماس إذا استمرت الهجمات الإرهابية

·         رئيس وزراء فلسطين يزور بروكسل للمشاركة في اجتماع المانحين

·         استشهاد فلسطيني في طولكرم ومقتل آخر لدى إطلاقه النار على حراس مستوطنة في بيت لحم

·         رفض فلسطيني لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن السيادة في القدس

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·         خاص هيئة وطنية: الإفراج عن فريق اغتيال "نزار بنات" جريمة منظمة وممنهجة

·         تقرير حراك المعلمين في الضفة.. حكومة اشتية تغلق أبوابها في وجوههم

·         الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 201

·         مرض نادر يُحول حياة الأسير القواسمة إلى أنين لا يهدأ

·         الاحتلال يقتحم رمانة غرب جنين ويعتقل ستة شبان

·         "حماس" تنعى الشهيد عطا الله الذي ارتقى برصاص الاحتلال

·         "المهندس".. وثائقي يستعرض سيرة الشهيد يحيى عياش

·         عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

·         (محدث) الاحتلال يهدم منزلين ويصيب عشرات المواطنين في بيت دجن ...

·         الاحتلال يهدم غرفتين سكنيتين شرق طوباس

·          الاحتلال يعتقل أربعة شبان من رمانة غرب جنين

·          

صحيفة القدس

·         اعتقال 14 مواطنًا ستة منهم من قرية رمانة في جنين

·         يديعوت: استمرار إغلاق "إيرز" رسالة للسنوار

·        

المصادقة على خطة لبناء 1600 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

·        

أم الفحم: تشييع جثماني منفذي عملية الخضيرة

·        

36 إصابة بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

·         نادي الأسير يُطمئن عائلات الأسرى في سجن "هداريم" أنهم بخير

·         "الهيئة المستقلة" تدين منع "حماس" إقامة حفل استقبال للقائمة الانتخابية لنقابة المحامين

·         الاحتلال يجرف 22 دونماً من أراضي الجبعة في بيت لحم

·         مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

·         الكنيست يبدأ اليوم دورته الصيفية ومخاوف من إسقاط حكومة بينيت

·         جامعة النجاح الأولى فلسطينياً والسابعة عربياً في تصنيف التايمز العالمي للتأثير المجتمعي لعام 2022

·          

صحيفة الأيام

·         شهيدان في طولكرم وبيت لحم وإصابة شاب بجروح بالغة في القدس

·         »صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أزمة مالية والتوقعات...

·         »إسرائيل تعلن اعتقال منفذَي عملية "إلعاد" بعد ثلاثة أيام من المطاردة والتمشيط

·         »استمرار إغلاق معبر "إيريز" وتعزيزات جديدة شرق القطاع والطائرات تنفذ غارات...

·         »قوات الاحتلال تقتحم منزلَي منفذَي عملية "إلعاد" في رمّانة ووقوع مواجهات

·         »نقل الأسير أبو حميد إلى المستشفى مجدّداً بعد تدهور صحته

·         »بينيت يؤكد رفض "أيّ تدخل أجنبي" في قرارات حكومته بشأن الحرم القدسي

الحياة الجديدة

·         شهيدان في بيت لحم وطولكرم.. والاحتلال يصيب شابا في القدس

·         الاحتلال يهدم منزلين ويصيب عشرات المواطنين في بيت دجن شرق نابلس

·         مقتل شاب بمدينة الخليل والنيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق

·         الاحتلال يهدم غرفتين سكنيتين شرق طوباس

·         الاحتلال يعتقل شباناً من جنين وبيت لحم

·          

وكالة  الراي

·         محدث الاحتلال يهدم منزلين ويصيب العشرات شرق نابلس

·         المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

·         الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة

·         الاحتلال يأخذ قياسات منزلي منفذي عملية "إلعاد" تمهيدًا لهدمها

·         مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

·         "المرور": 4 إصابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة

·         الاحتلال يهدم العراقيب للمرة 201

·         رئاسة العمل الحكومي تنعى رئيس بلدية الفخاري "سليم العمور"

·        أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة

 

وكالة صفا

·         هل أخفق أمن الاحتلال في مواجهة العمليات الفردية؟

·         الاحتلال يهدم العراقيب للمرة 201

·         "سيجارة" أحد منفذي عملية "إلعاد" تشعل غضب 

·         بالصور مستوطنون يثقبون 35 سيارة ويخطون شعارات عنصرية بجسر الزرقاء

·         إحراق منازل على خلفية شجار عائلي بالخليل

·         "الجهاد" ردا على جرائم الاحتلال: المقاومة سترد الصاع صاعين

·         129 يومًا على مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال

·         نقل المعتقل أبو حميد للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

·         الكويت تُحذر من تداعيات تنفيذ الاحتلال مخططاته الاستيطانية بالضفة

وكالة سما

·         صحيفة بريطانية: الاحتلال سيغتال قادة حماس ويستعد لإرسال فرق الاغتيال

·         صحيفة تكشف عن أخطر تهديد لـ"اسرائيل" أبلغته حماس للوسطاء في حال العودة لسياسة الاغتيالات

·         صحيفة: هكذا ردت حماس على الوسطاء بأن "اسرائيل" ستبدأ باغتيال السنوار في الحرب المقبلة

·         الكابينيت" يناقش شن عملية عسكرية في جنين وسبل الرد على غزة

·         معاريف: هذا ما يجب على "اسرائيل" فعله قبل تصفية السنوار..التصعيد يقترب

·          

·          

فلسطين اليوم

·         ناعيةً شهيدي طولكرم وبيت لحم>>الجهاد الإسلامي تُدين الارهاب المتواصل بحق شعبنا وتؤكد أن المقاومة سترد الصاع صاعين

·         شركة "باسبورت" لـ "فلسطين اليوم": استئناف إصدار تأشيرات الفيزا لأهل غزة للسفر إلى تركيا

·         بالصور الاحتلال يهدم منزلين شرق نابلس وغرفتين سكنيتين شرق طوباس

·         جُلها في رمانة بجنين: حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

·         3 شهداء بنيران الاحتلال في الأراضي الفلسطينية


عرب 48

·         شهيد في الضفة ومصاب بالقدس بزعم تنفيذ عمليتين

·         شهيد برصاص الاحتلال قرب طولكرم

·         نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى المشفى بشكل عاجل

·         الاحتلال يرفع الإغلاق المفروض على الضفة باستثناء رمّانة

·         الرفاعي وأبو شقير وصلا إلعاد وقتلا السائق وانتظرا الظلام لتنفيذ العملية

·         إلغاء إلزامية إجراء فحوصات كورونا في مطار بن غوريون بدءًا من 20 أيار

·         بينيت: نرفض تدخل الأردن بإدارة المسجد الأقصى

·         اعتقال منفذي عملية إلعاد

·         12معتقلا بالضفة وهدم 4 مساكن بنابلس وطوباس

·         ثقب إطارات سيارات وشعارات معادية للعرب في جسر الزرقاء

·         عقوبات بريطانية جديدة ضد روسيا وواشنطن تسرع فتح سفارتها بكييف

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟