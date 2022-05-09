النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2253) 9 ايار 2022
أخبار فلسطينية
· رئاسة العمل الحكومي تنعى رئيس بلدية الفخاري "سليم العمور"
· حماس: إسرائيل لا تمتلك الحق والقرار في السيادة على القدس والأقصى
· شهيدان في الضفة.. وإصابة ثالث برصاص الاحتلال في القدس- (صورة وفيديو)
· فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف إعدامات إسرائيل الميدانية
· جيش الاحتلال يخطر بهدم 4 منازل فلسطينية في الضفة
· "حماس" تنعى الشهيد عطا الله الذي ارتقى برصاص الاحتلال
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أخبار إسرائيلي
· بنيت يرفض أي تدخل خارجي حيال الأقصى... و«الرئاسة»
· رسائل إسرائيلية بعدم اغتيال السنوار.. والمقاومة لا تأمن وعود الاحتلال وتنذر بردود “مزلزلة”
· مخاوف إسرائيلية من تأثير خطاب حماس حول القدس والأقصى على شبان الضفة وتنفيذ هجمات جديدة
· إسرائيل تلغي إلزامية فحوص «كوفيد 19» للقادمين إلى مطار تل أبيب
· المستوطنون يتهمون غانتس بتجنيد ضغط أميركي لوقف التوسع الاستيطاني
· الكنيست يبدأ اليوم دورته الصيفية ومخاوف من إسقاط حكومة بينيت
· المصادقة على خطة لبناء 1600 وحدة استيطانية جديدة بالقدس
اخبار دولية
· »صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أزمة مالية والتوقعات...
اخبار عربية
· السعودية تضع شرطا أساسيا لأداء فريضة الحج هذا العام
· الكويت تُحذر من تداعيات تنفيذ الاحتلال مخططاته الاستيطانية بالضفة
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الصحف العربية
القدس العربي
· هيئة فلسطينية: انهيار كبير في صحة أسير مضرب عن الطعام
· فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف إعدامات إسرائيل الميدانية
· جيش الاحتلال يخطر بهدم 4 منازل فلسطينية في الضفة
· حماس: إسرائيل لا تمتلك الحق والقرار في السيادة على القدس والأقصى
· شهيدان في الضفة.. وإصابة ثالث برصاص الاحتلال في القدس- (صورة وفيديو)
· نقل أسير فلسطيني مصاب بالسرطان للمستشفى بعد تدهور صحته
· رسائل إسرائيلية بعدم اغتيال السنوار.. والمقاومة لا تأمن وعود الاحتلال وتنذر بردود “مزلزلة”
· مخاوف إسرائيلية من تأثير خطاب حماس حول القدس والأقصى على شبان الضفة وتنفيذ هجمات جديدة
· الاحتلال يعتقل الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهما عملية “إلعاد” – (فيديو وصور)
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الشرق الأوسط
· بنيت يرفض أي تدخل خارجي حيال الأقصى... و«الرئاسة»
· إسرائيل تلغي إلزامية فحوص «كوفيد 19» للقادمين إلى مطار تل أبيب
· المستوطنون يتهمون غانتس بتجنيد ضغط أميركي لوقف التوسع الاستيطاني
الاخبار اللبنانية
· المقاومة تهدِّد بحربٍ كبرى: لا تجرّبونا
· إسرائيل تعترف: «لقد فشلنا»
· العدو يبدأ مناورة «مركبات النار» غداً... والمقاومة «بالمرصاد»
· جنين تتصدّر المواجهة: «الهبّة» مستمرّة
الاهرام المصرية
· استشهاد فلسطيني في "طولكرم" برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي
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الغد الأردنية
· “بينيت” يستجدي اليمين على حساب “الأقصى” لإنقاذ حكومته
· إصابة ضابط إسرائيلي بعملية طعن في القدس وإطلاق النار على…
· الاحتلال يخطر بهدم مبنى يقطنه 40 فردا…
· الاحتلال يعتقل منفذي عملية إلعاد
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الشرق القطرية
· الرئاسة الفلسطينية: القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين
· سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين اثنين تدعي أنهما نفذا عملية (إلعاد)
· قُتل فيها 3 مستوطنين.. الاحتلال يعتقل منفذي عملية إلعاد بعد أيام من المطاردة (فيديو)
· عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الشروق المصرية
· التايمز: إسرائيل ستغتال قادة حماس إذا استمرت الهجمات الإرهابية
· رئيس وزراء فلسطين يزور بروكسل للمشاركة في اجتماع المانحين
· استشهاد فلسطيني في طولكرم ومقتل آخر لدى إطلاقه النار على حراس مستوطنة في بيت لحم
· رفض فلسطيني لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن السيادة في القدس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· خاص هيئة وطنية: الإفراج عن فريق اغتيال "نزار بنات" جريمة منظمة وممنهجة
· تقرير حراك المعلمين في الضفة.. حكومة اشتية تغلق أبوابها في وجوههم
· الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 201
· مرض نادر يُحول حياة الأسير القواسمة إلى أنين لا يهدأ
· الاحتلال يقتحم رمانة غرب جنين ويعتقل ستة شبان
· "حماس" تنعى الشهيد عطا الله الذي ارتقى برصاص الاحتلال
· "المهندس".. وثائقي يستعرض سيرة الشهيد يحيى عياش
· عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
· (محدث) الاحتلال يهدم منزلين ويصيب عشرات المواطنين في بيت دجن ...
· الاحتلال يهدم غرفتين سكنيتين شرق طوباس
· الاحتلال يعتقل أربعة شبان من رمانة غرب جنين
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صحيفة القدس
· اعتقال 14 مواطنًا ستة منهم من قرية رمانة في جنين
· يديعوت: استمرار إغلاق "إيرز" رسالة للسنوار
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المصادقة على خطة لبناء 1600 وحدة استيطانية جديدة بالقدس
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أم الفحم: تشييع جثماني منفذي عملية الخضيرة
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36 إصابة بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن
· نادي الأسير يُطمئن عائلات الأسرى في سجن "هداريم" أنهم بخير
· "الهيئة المستقلة" تدين منع "حماس" إقامة حفل استقبال للقائمة الانتخابية لنقابة المحامين
· الاحتلال يجرف 22 دونماً من أراضي الجبعة في بيت لحم
· مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
· الكنيست يبدأ اليوم دورته الصيفية ومخاوف من إسقاط حكومة بينيت
· جامعة النجاح الأولى فلسطينياً والسابعة عربياً في تصنيف التايمز العالمي للتأثير المجتمعي لعام 2022
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صحيفة الأيام
· شهيدان في طولكرم وبيت لحم وإصابة شاب بجروح بالغة في القدس
· »صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أزمة مالية والتوقعات...
· »إسرائيل تعلن اعتقال منفذَي عملية "إلعاد" بعد ثلاثة أيام من المطاردة والتمشيط
· »استمرار إغلاق معبر "إيريز" وتعزيزات جديدة شرق القطاع والطائرات تنفذ غارات...
· »قوات الاحتلال تقتحم منزلَي منفذَي عملية "إلعاد" في رمّانة ووقوع مواجهات
· »نقل الأسير أبو حميد إلى المستشفى مجدّداً بعد تدهور صحته
· »بينيت يؤكد رفض "أيّ تدخل أجنبي" في قرارات حكومته بشأن الحرم القدسي
الحياة الجديدة
· شهيدان في بيت لحم وطولكرم.. والاحتلال يصيب شابا في القدس
· الاحتلال يهدم منزلين ويصيب عشرات المواطنين في بيت دجن شرق نابلس
· مقتل شاب بمدينة الخليل والنيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق
· الاحتلال يهدم غرفتين سكنيتين شرق طوباس
· الاحتلال يعتقل شباناً من جنين وبيت لحم
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وكالة الراي
· محدث الاحتلال يهدم منزلين ويصيب العشرات شرق نابلس
· المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام
· الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة
· الاحتلال يأخذ قياسات منزلي منفذي عملية "إلعاد" تمهيدًا لهدمها
· مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
· "المرور": 4 إصابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
· الاحتلال يهدم العراقيب للمرة 201
· رئاسة العمل الحكومي تنعى رئيس بلدية الفخاري "سليم العمور"
· أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة
وكالة صفا
· هل أخفق أمن الاحتلال في مواجهة العمليات الفردية؟
· الاحتلال يهدم العراقيب للمرة 201
· "سيجارة" أحد منفذي عملية "إلعاد" تشعل غضب
· بالصور مستوطنون يثقبون 35 سيارة ويخطون شعارات عنصرية بجسر الزرقاء
· إحراق منازل على خلفية شجار عائلي بالخليل
· "الجهاد" ردا على جرائم الاحتلال: المقاومة سترد الصاع صاعين
· 129 يومًا على مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال
· نقل المعتقل أبو حميد للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي
· الكويت تُحذر من تداعيات تنفيذ الاحتلال مخططاته الاستيطانية بالضفة
وكالة سما
· صحيفة بريطانية: الاحتلال سيغتال قادة حماس ويستعد لإرسال فرق الاغتيال
· صحيفة تكشف عن أخطر تهديد لـ"اسرائيل" أبلغته حماس للوسطاء في حال العودة لسياسة الاغتيالات
· صحيفة: هكذا ردت حماس على الوسطاء بأن "اسرائيل" ستبدأ باغتيال السنوار في الحرب المقبلة
· الكابينيت" يناقش شن عملية عسكرية في جنين وسبل الرد على غزة
· معاريف: هذا ما يجب على "اسرائيل" فعله قبل تصفية السنوار..التصعيد يقترب
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فلسطين اليوم
· ناعيةً شهيدي طولكرم وبيت لحم>>الجهاد الإسلامي تُدين الارهاب المتواصل بحق شعبنا وتؤكد أن المقاومة سترد الصاع صاعين
· شركة "باسبورت" لـ "فلسطين اليوم": استئناف إصدار تأشيرات الفيزا لأهل غزة للسفر إلى تركيا
· بالصور الاحتلال يهدم منزلين شرق نابلس وغرفتين سكنيتين شرق طوباس
· جُلها في رمانة بجنين: حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
· 3 شهداء بنيران الاحتلال في الأراضي الفلسطينية
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