النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2259) 16 ايار 2022

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2259) 16ايار 2022
أخبار فلسطينية
· فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف إقامة قطار هوائي في القدس
· 74 عاما على نكبة فلسطين·
الخارجية الفلسطينية: المطلوب جرأة دولية توقف النزيف المتواصل… انتقادات لسياسات الكيل بمكيالين ورفض الحلول الجزئية لقضية اللاجئين.
صحافي إسرائيلي: الاعتداء على جنازة شيرين دليل على الحماقة والضعف.. سوف يختفي أثر الضرب ولكن العار سيبقى.·
· عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات بعد حوالي 8 عقود على “النكبة”.. و100 ألف شهيد ارتقوا دفاعا عن الأرض… ومليون معتقل.
أخبار إسرائيلي
· محكمة إسرائيلية تصادق على إقامة خط للقطار الجوي في القدس المحتلة
· العلم الفلسطيني يرفرف على البيوت العربية في إسرائيل
· باحثان إسرائيليان يحذران من انفجار جديد بين العرب واليهود داخل إسرائيل
· الخارجية اعتبرت إطلاق النار عليه تطبيقا حرفيا لسياسة بينيت.. الفلسطينيون يحمّلون الاحتلال مسؤولية قتل المصاب داوود الزبيدي
· ليبرمان يقترح تعديل قانون القومية اليهودية
· وزراء إسرائيليون يعارضون إعادة فتح معبر بيت حانون
· العليا الإسرائيلية ترد الالتماسات ضد مشروع "تلفريك" بالقدس القديمة
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اخبار دولية
· تغيير اسم أحد الشوارع في أمريكا لـ”شارع فلسطين”
· منظمة التعاون الإسلامي تدعو الدول والشعوب الحرة في العالم لمواصلة التضامن مع الشعب الفلسطيني
دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف خطط بناء 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية
اخبار عربية
· مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحيي الذكرى الـ74 للنكبة
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الصحف العربية
القدس العربي
· الرئيس الفلسطيني يعزي بوفاة الشيخ خليفة ويهنئ بانتخاب “بن زايد” رئيسا للإمارات
· صحافي إسرائيلي: الاعتداء على جنازة شيرين دليل على الحماقة والضعف.. سوف يختفي أثر الضرب ولكن العار سيبقى
· عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات بعد حوالي 8 عقود على “النكبة”.. و100 ألف شهيد ارتقوا دفاعا عن الأرض… ومليون معتقل
· سلطات الاحتلال تفتح معبر “بيت حانون” بعد أسبوعين من الإغلاق
· باحثان إسرائيليان يحذران من انفجار جديد بين العرب واليهود داخل إسرائيل
· الخارجية اعتبرت إطلاق النار عليه تطبيقا حرفيا لسياسة بينيت.. الفلسطينيون يحمّلون الاحتلال مسؤولية قتل المصاب داوود الزبيدي
· الخارجية الفلسطينية: المطلوب جرأة دولية توقف النزيف المتواصل… انتقادات لسياسات الكيل بمكيالين ورفض الحلول الجزئية لقضية اللاجئين
· إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة
· مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحيي الذكرى الـ74 للنكبة
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الشرق الأوسط
· الفلسطينيون تضاعفوا 10 مرات منذ «النكبة»
· ليبرمان يقترح تعديل قانون القومية اليهودية
· العلم الفلسطيني يرفرف على البيوت العربية في إسرائيل
· ليبرمان يقترح تعديل قانون القومية اليهودية
الاخبار اللبنانية
· ابن زايد يَرِث خليفة رسمياً: الإمارات... في العصر الإسرائيلي
· جنين تصفع الاحتلال: «يمام» لا تكسر المقاومين
· المقاومة تحذّر تل أبيب: معادلة «غزة ــ جنين» ثابتة
· استفزازات في ذكرى النكبة: العدو يخشى غضب غزة
· شيرين أبو عاقلة تخيف العدوّ... حتى في جنازتها
الاهرام المصرية
الغد الأردنية
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· “العربية لحماية الطبيعة” تطلق حملة تشجير في بيت حنينا وجنين…
· حسن شيخ محمود يؤدي اليمين رئيسا للصومال
· مرشحة لمجلس الشيوخ الأمريكي تصفت المسلمين بـ”داعش”
· تغيير اسم أحد الشوارع في أمريكا لـ”شارع فلسطين”
· لبنان: “القوات” الكتلة المسيحية الأكبر… وأرسلان يخسر مقعده
الشرق القطرية
· لم أرها ! .. تفاصيل اعتراف جندي إسرائيلي بجريمة قتل شيرين أبو عاقلة
· الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 74 للنكبة
· منظمة التعاون الإسلامي تدعو الدول والشعوب الحرة في العالم لمواصلة التضامن مع الشعب الفلسطيني
· فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف إقامة قطار هوائي في القدس
· الهلال الأحمر القطري والكويتي يقدمان الأدوية اللازمة لعلاج مرضى السرطان في غزة
· محكمة إسرائيلية تصادق على إقامة خط للقطار الجوي في القدس المحتلة
· 74 عاما على نكبة فلسطين
· استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين
الشروق المصرية
· توفي في ذكرى النكبة.. ماذا كتب صلاح منتصر عن القضية الفلسطنية؟
· دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف خطط بناء 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
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· باحث: مقاومة جنين وبطولاتها أعادت رسم الوعي للجيل الفلسطيني
صحيفة القدس
· الاحتلال يعتقل شابًا بزعم محاولته تنفيذ عملية قرب نابلس
· مصادر أمنية إسرائيلية: اعتقال الدبعي مرتبط بالتحقيق في قتل أبو عاقلة
· مواجهات في اليامون... 15 معتقلاً من مناطق متفرقة بالضفة
هآرتس: إغلاق التحقيق ضد محققين عذبوا نفسيًا وجسديًا الأسير برغوث
داود الزبيدي نالَ طموحه بالشهادة في حيفا محققاً حلم العودة
صحيفة الأيام
· استشهاد داود الزبيدي متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم جنين
· »حشود جماهيرية تحيي الذكرى الـ74 للنكبة
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الحياة الجديدة
· اللاجئ حسن ياسين: بدي أرجع عبيت نبالا وأموت فيها
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· أم محمود: جعلنا لقبور أحبتنا شواهد لتشهد يوم القيامة أنهم فلسطينيون أبا عن جد
· التسعيني محمد حسين: أخذوا غنماتنا الله لا يبارك إلهم
وكالة الراي
· تقرير "سنعود لبياراتنا وكرومنا"..ومرت 74 عاماً على النكبة
· وفاتان و127 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وغزة خلال أسبوع
· محدث الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة
· المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام
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· المرور: إصابتان بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
· مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
· قوات قمع تقتحم قسم "6" بسجن "رامون"
· الاحتلال يمنع الشيخ صبري من السفر لمدة 4 أشهر
· الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 136
وكالة صفا
· " بعد 74 عامًا من النكبة..فلسطينيو الـ48.. "شوكة" في حلق "إسرائيل"
· انطلاق الدعاية الانتخابية بجامعة بير زيت صباح اليوم
· الشهيد الزبيدي.. مقاوم عانقت روحه ذكرى النكبة
· بالصور مواطن من غزة يطلق على توأمه "شيرين وجنين"
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وكالة سما
· مصدر إسرائيلي يزعم : اعتقال الدبعي مرتبط بالتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة
· غزة : قائمة فتح تفوز بكافة مقاعد انتخابات نقابة المحامين
· صحفي إسرائيلي يهاجم تل أبيب ويؤكد ضعفها
· دعوات لإنهاء الانقسام الفلسطيني خلال تأبين الشهيدة أبو عاقلة في الدوحة
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· مسيرة غاضبة في جنين تنديدا بقتل الاحتلال للشهيد الزبيدي ودعوات للاضراب والنفير العام (فيديو)
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فلسطين اليوم
· اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين
· النفير العام والإضراب يعم جنين اليوم
· بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين
· المصادقة على القطار الهوائي في القدس خطير وبداية لابتلاع البلدة القديمة
· والد الأسير المضرب عواودة لـ"فلسطين اليوم": خليل أصبح جثة هامدة وأتوقع خبر استشهاده في أي لحظة
عرب 48
· الصحة الفلسطينية: وفاتان بكورونا خلال أسبوع وانخفاض بالإصابات
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· الملك عبد الله يهاتف شقيق الشهيدة: قتل أبو عاقلة جريمة تخرق القانون الدوليّ
· غانتس إلى واشنطن الأربعاء
· العليا الإسرائيلية ترد الالتماسات ضد مشروع "تلفريك" بالقدس القديمة
· الاحتلال يزعم الكشف عن شبكة تهريب بحرية للمقاومة بغزة
· وزراء إسرائيليون يعارضون إعادة فتح معبر بيت حانون
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وكالة وفا
· الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة
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