وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2259) 16 ايار 2022 وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدين قرار الاحتلال منع الشيخ عكرمة صبري من السفر وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطبق نظام الإحالة للصحة النفسية في مراكزها الصحية وكالة الرأي الفلسطينية تغيير اسم أحد الشوارع في أمريكا لـ"شارع فلسطين" وكالة الرأي الفلسطينية "سنعود لبياراتنا وكرومنا"..ومرت 74 عاماً على النكبة وكالة الرأي الفلسطينية اشتباك مسلح خلال اقتحام الاحتلال بلدة اليامون بجنين وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابتان بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية منع الشيخ عكرمة صبري من السفر لمدة 4 أشهر وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و127 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وغزة خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشيد بتطبيق النظام المحوسب لخدمات الصحة النفسية
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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2259) 16 ايار 2022

16 آيار / مايو 2022 10:47

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غزة- الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2259) 16ايار 2022

أخبار فلسطينية

·         فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف إقامة قطار هوائي في القدس

·         74 عاما على نكبة فلسطين·    

الخارجية الفلسطينية: المطلوب جرأة دولية توقف النزيف المتواصل… انتقادات لسياسات الكيل بمكيالين ورفض الحلول الجزئية لقضية اللاجئين.

              صحافي إسرائيلي: الاعتداء على جنازة شيرين دليل على الحماقة والضعف.. سوف يختفي أثر الضرب ولكن العار سيبقى.·        

·         عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات بعد حوالي 8 عقود على “النكبة”.. و100 ألف شهيد ارتقوا دفاعا عن الأرض… ومليون معتقل.

 

أخبار إسرائيلي

·         محكمة إسرائيلية تصادق على إقامة خط للقطار الجوي في القدس المحتلة

·         العلم الفلسطيني يرفرف على البيوت العربية في إسرائيل

·         باحثان إسرائيليان يحذران من انفجار جديد بين العرب واليهود داخل إسرائيل

·         الخارجية اعتبرت إطلاق النار عليه تطبيقا حرفيا لسياسة بينيت.. الفلسطينيون يحمّلون الاحتلال مسؤولية قتل المصاب داوود الزبيدي

·         ليبرمان يقترح تعديل قانون القومية اليهودية

·         وزراء إسرائيليون يعارضون إعادة فتح معبر بيت حانون

·         العليا الإسرائيلية ترد الالتماسات ضد مشروع "تلفريك" بالقدس القديمة

·          

اخبار دولية

·       تغيير اسم أحد الشوارع في أمريكا لـ”شارع فلسطين

·         منظمة التعاون الإسلامي تدعو الدول والشعوب الحرة في العالم لمواصلة التضامن مع الشعب الفلسطيني

دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف خطط بناء 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

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اخبار عربية

·         مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحيي الذكرى الـ74 للنكبة

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·         الرئيس الفلسطيني يعزي بوفاة الشيخ خليفة ويهنئ بانتخاب “بن زايد” رئيسا للإمارات

·         صحافي إسرائيلي: الاعتداء على جنازة شيرين دليل على الحماقة والضعف.. سوف يختفي أثر الضرب ولكن العار سيبقى

·         عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات بعد حوالي 8 عقود على “النكبة”.. و100 ألف شهيد ارتقوا دفاعا عن الأرض… ومليون معتقل

·         سلطات الاحتلال تفتح معبر “بيت حانون” بعد أسبوعين من الإغلاق 

·         باحثان إسرائيليان يحذران من انفجار جديد بين العرب واليهود داخل إسرائيل

·         الخارجية اعتبرت إطلاق النار عليه تطبيقا حرفيا لسياسة بينيت.. الفلسطينيون يحمّلون الاحتلال مسؤولية قتل المصاب داوود الزبيدي

·         الخارجية الفلسطينية: المطلوب جرأة دولية توقف النزيف المتواصل… انتقادات لسياسات الكيل بمكيالين ورفض الحلول الجزئية لقضية اللاجئين

·         إصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة

·         مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحيي الذكرى الـ74 للنكبة

·          

الشرق الأوسط

·         الفلسطينيون تضاعفوا 10 مرات منذ «النكبة»

·         ليبرمان يقترح تعديل قانون القومية اليهودية

·         العلم الفلسطيني يرفرف على البيوت العربية في إسرائيل

·         ليبرمان يقترح تعديل قانون القومية اليهودية

الاخبار اللبنانية

·         ابن زايد يَرِث خليفة رسمياً: الإمارات... في العصر الإسرائيلي

·         جنين تصفع الاحتلال: «يمام» لا تكسر المقاومين

·         المقاومة تحذّر تل أبيب: معادلة «غزة ــ جنين» ثابتة

·         استفزازات في ذكرى النكبة: العدو يخشى غضب غزة

·         شيرين أبو عاقلة تخيف العدوّ... حتى في جنازتها

الاهرام المصرية

 

الغد الأردنية

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·         العربية لحماية الطبيعة” تطلق حملة تشجير في بيت حنينا وجنين

·         حسن شيخ محمود يؤدي اليمين رئيسا للصومال

·         مرشحة لمجلس الشيوخ الأمريكي تصفت المسلمين بـ”داعش

·         تغيير اسم أحد الشوارع في أمريكا لـ”شارع فلسطين 

·         لبنان: “القوات” الكتلة المسيحية الأكبر… وأرسلان يخسر مقعده

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الشرق القطرية

·         لم أرها ! .. تفاصيل اعتراف جندي إسرائيلي بجريمة قتل شيرين أبو عاقلة 

·         الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 74 للنكبة

·         منظمة التعاون الإسلامي تدعو الدول والشعوب الحرة في العالم لمواصلة التضامن مع الشعب الفلسطيني

·         فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف إقامة قطار هوائي في القدس

·         الهلال الأحمر القطري والكويتي يقدمان الأدوية اللازمة لعلاج مرضى السرطان في غزة

·         محكمة إسرائيلية تصادق على إقامة خط للقطار الجوي في القدس المحتلة

·         74 عاما على نكبة فلسطين

·         استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين

الشروق المصرية

·         توفي في ذكرى النكبة.. ماذا كتب صلاح منتصر عن القضية الفلسطنية؟

·         دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف خطط بناء 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·         عائلة بنات تقرر تعليق حضورها في محاكم السلطة نهائيًّا

·         أهالي الداخل المحتل يحيون ذكرى النكبة برفع علم فلسطين فوق منازلهم

·         تذمر مطاحن غزة من استثنائها من قرار إعفاء "القيمة المضافة"

·         حملة اعتقالات بالضفة واشتباك مسلح باليامون

·         تقرير "أبو سلمية" و"زيادة" تضعان اسم فلسطين في صدارة الإنجاز التربوي العربي

·         والد الشهيد رعد حازم يرفع راية حماس مع مقاتلي القسام بعزاء "الزبيدي"

·         باحث: مقاومة جنين وبطولاتها أعادت رسم الوعي للجيل الفلسطيني

 

صحيفة القدس

·         الاحتلال يعتقل شابًا بزعم محاولته تنفيذ عملية قرب نابلس

·         مصادر أمنية إسرائيلية: اعتقال الدبعي مرتبط بالتحقيق في قتل أبو عاقلة

·        مواجهات في اليامون... 15 معتقلاً من مناطق متفرقة بالضفة        

هآرتس: إغلاق التحقيق ضد محققين عذبوا نفسيًا وجسديًا الأسير برغوث        

داود الزبيدي نالَ طموحه بالشهادة في حيفا محققاً حلم العودة

صحيفة الأيام

·         استشهاد داود الزبيدي متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم جنين

·         »حشود جماهيرية تحيي الذكرى الـ74 للنكبة

·         »بلينكن يدعو إلى "تحقيق ذي صدقية" في قتل شيرين

·         »16 إصابة خلال مواجهات في البيرة ومستوطن يختطف فتى من عوريف

·         »الاحتلال يدعي كشف شبكة تهريب بحرية للفصائل بغزة

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الحياة الجديدة

·         اللاجئ حسن ياسين: بدي أرجع عبيت نبالا وأموت فيها

·       الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة

·       وفاتان و127 إصابة جديدة بـ"كورونا" و120 حالة تعاف منذ أسبوع

·       أم محمود: جعلنا لقبور أحبتنا شواهد لتشهد يوم القيامة أنهم فلسطينيون أبا عن جد

·       التسعيني محمد حسين: أخذوا غنماتنا الله لا يبارك إلهم

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وكالة  الراي

·         تقرير "سنعود لبياراتنا وكرومنا"..ومرت 74 عاماً على النكبة

·         وفاتان و127 إصابة بـ"كورونا" في الضفة وغزة خلال أسبوع

·         محدث الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة

·         المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

·         اشتباك مسلح خلال اقتحام الاحتلال بلدة اليامون بجنين

·         المرور: إصابتان بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة

·         مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

·         قوات قمع تقتحم قسم "6" بسجن "رامون"

·         الاحتلال يمنع الشيخ صبري من السفر لمدة 4 أشهر

·         الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 136


وكالة صفا

·         " بعد 74 عامًا من النكبة..فلسطينيو الـ48.. "شوكة" في حلق "إسرائيل"

·         انطلاق الدعاية الانتخابية بجامعة بير زيت صباح اليوم

·         الشهيد الزبيدي.. مقاوم عانقت روحه ذكرى النكبة

·         بالصور مواطن من غزة يطلق على توأمه "شيرين وجنين"

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وكالة سما

·         مصدر إسرائيلي يزعم : اعتقال الدبعي مرتبط بالتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

·         غزة : قائمة فتح تفوز بكافة مقاعد انتخابات نقابة المحامين

·         صحفي إسرائيلي يهاجم تل أبيب ويؤكد ضعفها

·         دعوات لإنهاء الانقسام الفلسطيني خلال تأبين الشهيدة أبو عاقلة في الدوحة

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·         مسيرة غاضبة في جنين تنديدا بقتل الاحتلال للشهيد الزبيدي ودعوات للاضراب والنفير العام (فيديو)

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فلسطين اليوم

·         اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين

·         النفير العام والإضراب يعم جنين اليوم

·         بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

·         المصادقة على القطار الهوائي في القدس خطير وبداية لابتلاع البلدة القديمة

·         والد الأسير المضرب عواودة لـ"فلسطين اليوم": خليل أصبح جثة هامدة وأتوقع خبر استشهاده في أي لحظة



عرب 48

·         الصحة الفلسطينية: وفاتان بكورونا خلال أسبوع وانخفاض بالإصابات

·         استشهاد داوود الزبيدي: مسيرة غضب في جنين ودعوة للنفير العامّ الإثنين

·         الملك عبد الله يهاتف شقيق الشهيدة: قتل أبو عاقلة جريمة تخرق القانون الدوليّ

·         غانتس إلى واشنطن الأربعاء

·         العليا الإسرائيلية ترد الالتماسات ضد مشروع "تلفريك" بالقدس القديمة

·         الاحتلال يزعم الكشف عن شبكة تهريب بحرية للمقاومة بغزة

·         وزراء إسرائيليون يعارضون إعادة فتح معبر بيت حانون

·         ذكرى النكبة: الاحتلال يحشد قوات في البلدة القديمة في القدس

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وكالة وفا

·         الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة

·       عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

·         ابناء شعبنا يحيون ذكرى النكبة بمسيرات ومظاهرات كبرى في المدن ...

حدث في مثل هذا اليوم

16 أيار (مايو)

·         1994م الجيش الإسرائيلي يخلي مقر قيادته الرئيس في قطاع غزة تمهيدا لتسليمه للفلسطينيين.

·         1993م مقتل إسرائيليين في غوش قطيف بعد أن أطلق مسلحون النار عليهما وأعلنت حماس وفتح في بيان مشترك مسؤوليتهما عن العملية.

·         1993م سلطات الأمن المصرية تعتقل أفراد عصابة إسرائيلية لتهريب العملة المزوّرة.

·         1948م لواء شيفع السابع الإسرائيلي يخفق في انتزاع اللطرون من الجيش الأردني في محاولة لفتح طريق القدس- يافا، ولكنه يتمكن من الاستيلاء على القرى المجاورة.

·         1948م سقوط عكا بيد العصابات الصهيونية واستسلمت المدينة ودخلها الصهاينة وارتكبوا مجزرة راح ضحيتها 91ممواطنا من أهلها ثم فرضوا منع التجول وطلبوا من الباقيين من أهلها التوجه إلى مبنى ال

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