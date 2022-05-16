النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2259) 16 ايار 2022

غزة- الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2259) 16ايار 2022

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الخارجية الفلسطينية: المطلوب جرأة دولية توقف النزيف المتواصل… انتقادات لسياسات الكيل بمكيالين ورفض الحلول الجزئية لقضية اللاجئين.

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· مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحيي الذكرى الـ74 للنكبة

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16 أيار (مايو)

· 1994م الجيش الإسرائيلي يخلي مقر قيادته الرئيس في قطاع غزة تمهيدا لتسليمه للفلسطينيين.

· 1993م مقتل إسرائيليين في غوش قطيف بعد أن أطلق مسلحون النار عليهما وأعلنت حماس وفتح في بيان مشترك مسؤوليتهما عن العملية.

· 1993م سلطات الأمن المصرية تعتقل أفراد عصابة إسرائيلية لتهريب العملة المزوّرة.

· 1948م لواء شيفع السابع الإسرائيلي يخفق في انتزاع اللطرون من الجيش الأردني في محاولة لفتح طريق القدس- يافا، ولكنه يتمكن من الاستيلاء على القرى المجاورة.