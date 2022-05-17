النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2260)  الثلاثاء   17/5/2022

1939م عندما فشل مؤتمر لندن ولاح شبح الحرب العالمية الثانية وتدفق المهاجرين اليهود ونشر تقرير لجنة وودهيد لتقسيم فلسطين اقترح وزير المستعمرات البريطاني مالكولم ماكدونالد خوفا من الثورة دعوة الفلسطينيين واليهود إلى لندن للدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل نهائي للقضية وخاصة وان بريطانيا كانت تعتقد أن الوقت حان ولحسم القضية، وهي نفسها قد وفت بتصريح بلفور، وان فلسطين لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المهاجرين اليهود دون الإخلال بالشرط الثاني من تصريح بلفور وهو المتعلق بحقوق غير اليهود مما جعل بريطانيا نشر رسائل الحسين مكماهون وتميل إلى امتصاص غضب العرب لكن المفاوضات لم تؤد إلى نتيجة واضطر وزير المستعمرات إلى إصدار الكتاب الأبيض الذي