النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2260) الثلاثاء 17/5/2022
أخبار فلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو دول العالم لتفعيل قرارات مقاطعة إسرائيل
الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداء على جنازة شهيد الأقصى وليد الشريف
السلطة وحماس: إقامة مشروع "تلفريك" فوق القدس يحمل أبعادًا خطيرة
"حماس" تدعو لحراك قوي لمنع القطار الهوائي في القدس
الشيخ صبري لـ"صفا": منعي من السفر غير مبرر والاحتلال يريد إظهار قوته بالقدس
جبارين: "حماس" ماضية في درب المقاومة حتى التحرير
الإعلامي الحكومي" يُؤبّن الزميلة أبو عاقلة الخميس المقبل
الناطق باسم الجهاد يحذر الاحتلال من تكرار جريمة الاعتداء على جنازات الشهداء
أخبار إسرائيلية
زعيم الدروز في إسرائيل: نرفض تجنيد أبنائنا كمرتزقة
قلق إسرائيلي كبير من استخدام S-300 فوق سوريا
القناة العبرية 13: لأول مرة بطارية إس 300 روسية تطلق صواريخ مضادة نحو طائرات "اسرائيلية"
قناة عبرية: الجيش يفحص تفعيل مروحيات قتالية ضد عشرات المسلحين في جنين
اخبار دولية
السفارة الإسبانية: خارجية مدريد و13 دولة أوروبية يعربون عن قلقهم بشأن الاستيطان بالضفة الغربية
مسيرة شعبية تهز شوارع لندن في ذكرى النكبة
واشنطن ستزيل منظمة يهودية متطرفة وأخرى فلسطينية من قائمة الإرهاب
أعضاء كونغرس يطالبون بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية باعتبارها جريمة
إسرائيل تسجل تراجعا مفاجئا بنسبة 1.6% في النمو الاقتصادي
إسرائيل ترفع إنتاجها من الغاز وتتطلع للمساعدة في إمداد أوروبا
الفاتيكان يدين عنف الشرطة الإسرائيلية في جنازة شيرين أبو عاقلة
أخبار عربية
الخارجية الأردنية تستنكر اعتداء الاحتلال على مشيعي جثمان الشهيد "الشريف"
الرئيس السوري: القضية الفلسطينية موجودة اليوم وبقوة على الساحة الدولية
رئيس النواب الأردني: المملكة تحملت العقود الماضية الأزمات الدامية في سوريا والعراق وفلسطين
مفكر لبناني: بعد 74 عاما على النكبة قوة الردع الإسرائيلية تتأكل والمقاومة تزداد قوة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إسرائيل تعتدي على جنازة الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة.. مواجهات وإصابات (فيديو)
خلال الاعتداء الوحشي على المشيعين.. المقدسي محمود فتيحة دافع بجسده لحماية نعش الشهيدة أبو عاقلة من السقوط- (فيديو)
الفنان الفلسطيني محمد بكري ينتظر قرار المحكمة الإسرائيلية في استئنافه على إدانته
إضراب شامل في جنين ونابلس حدادا على الشهيد الزبيدي… والقدس تتسلم جثمان وليد الشريف… وعائلته تقرر دفنه دون الالتزام بشروط الاحتلال
الأسيران عواودة وريان يواصلان “معركة الأمعاء الخاوية”.. و”الإداريون” يتجهزون لتنفيذ “خطوات استراتيجية”
مطالبات بإطلاق سراح الطلاب العرب بجامعة تل أبيب الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية- (فيديو)
ارتفاع سعر الدقيق والخبز بغزة ومخاوف من موجة غلاء المواد الأساسية
أساقفة الأراضي المقدسة ينتقدون عنف الشرطة الإسرائيلية خلال جنازة شيرين أبو عاقلة
الشرق الأوسط
غانتس إلى واشنطن للدفاع عن «الاستيطان» والإجراءات الإسرائيلية في الضفة
25 مليون يورو مساعدات إنسانية من الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين
الشرطة الإسرائيلية تطالب بمحاكمة عضوين من «القائمة المشتركة» في الكنيست
إسرائيل تحبط هجوماً «بالفأس» وتشن حملة اعتقالات في الضفة
الاهرام المصرية
الهلال الأحمر الفلسطيني: 71 إصابة في المواجهات مع الاحتلال خلال جنازة شهيد الأقصى وليد الشريف
أسقف القدس يستنكر اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي جنازة شيرين أبو عاقلة
الاتحاد الأوروبي يُقدم 25 مليون يورو مساعدات إنسانية للفلسطينيين
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
الشروق المصرية
بعد شيرين أبو عاقلة.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تهاجم جنازة الشهيد وليد الشريف
الهلال الأحمر الفلسطيني: 71 إصابة في مواجهات مع الاحتلال خلال جنازة الشهيد وليد الشريف
فلسطين: اعتداء الاحتلال على مُشيعي شهيد الأقصى وليد الشريف عمل وحشي وهمجي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على جنازة شهيد الأقصى وليد الشريف
شقيق شيرين أبو عاقلة ينتقد عنف شرطة الاحتلال في جنازتها: متعمد ووحشي
القوى الوطنية الفلسطينية تؤكد التمسك بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم
جنازة أبو عاقلة.. المستشفى الفرنساوي: رعاية الفاتيكان لم تشفع أمام الاعتداء على النعش والمشيعين
جنازة شيرين أبو عاقلة.. لقطات جديدة توثق اقتحام شرطة الاحتلال المستشفى الفرنساوي
الغد الأردنية
71 إصابة خلال اعتداء الاحتلال على جنازة الشريف بالقدس المحتلة
طلب أممي بوقف الترحيل القسري للفلسطينيين
إصابة مستوطنة بكسور أثناء هروبها من صفارات الإنذار في “تل أبيب”
تغيير اسم أحد الشوارع الأميركية لـ”شارع فلسطين”
نكبة متجددة جنوب الخليل.. 12 قرية في “مرمى” التهجير
الاحتلال يمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر 4 أشهر
الشرق القطرية
الاحتلال الإسرائيلي يقطع أنابيب المياه عن مشارب باب الرحمة بالمسجد الأقصى
المستشفى الفرنسي يؤكد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة
شاهد على الاغتيال".. اختفاء الكاميرا التي وثقت إطلاق النار على شيرين أبو عاقلة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
إصابة مواطن برصاص الاحتلال على حاجز عسكري جنوب نابلس
مداهمات واعتقالات تطال نحو 70 مواطنًا بالضفة والقدس
دائرة الشباب في حماس تنظم فعالية "تجديد العهد لتحرير الأرض وكسر الحصار"
"حماس" تنعى الشهيد الكيلاني ضحية الإهمال الطبي في سجون الاحتلال
الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة
حراك المعلمين لـ "فلسطين أون لاين": حكومة رام الله تُدير ظهرها لمعاناتنا علنًا
"الهيئة الوطنية" تدين مواصلة الاحتلال اختطاف ومطاردة نشطاء الداخل المحتل
القدس المحلية
بينهم "حامي تابوت أبو عاقلة".. أكثر من 50 معتقلًا بالقدس
أهالي أم الفحم يعارضون أي مناورات إسرائيلية في أراضيهم
الرئاسة: اعتداء الاحتلال على مشيعي الشهيد الشريف وحشي وهمجي
سعي إسرائيلي لضخ مياه بحرية محلاة إلى "طبريا" لإنقاذها
إضاءة شموع في ساحة المهد لذكرى الصحافية شيرين أبو عاقلة
الكاتب والمفكر الفلسطيني فيصل حوراني يُشيّع في رام الله الخميس المقبل
الحياة الجديدة
سجل 74عاما من النكبة في ذاكرة الثمانيني أحمد أبو سريس
شهادات لـ"الحياة الجديدة" حول عدوان الاحتلال على جنازة الشهيدة أبو عاقلة
إصابة مواطن برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس
آلاف المواطنين يؤمون بيت عزاء الشهيد داوود الزبيدي
الاحتلال يواصل عزل المعتقلين بكري والعارضة في زنازين "رامون"
"فتح" تفوز بانتخابات نقابة المحامين
الاحتلال يعتدي على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف
جريدة الأيام
القدس: الاحتلال يعتدي على الآلاف من مشيّعي الشهيد الشريف ووقوع عشرات...
أبو عاقلة لـ "الأيام": لم يكن هناك اتفاق مع الشرطة بشأن جنازة شيرين
الحكومة تدعو إلى استئناف الدراسة والالتزام بالاتفاق مع اتحاد المعلمين
الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين
الهجمات الروسية تتكثف شرق أوكرانيا وبوتين يحذر من انتشار أطلسي في السويد...
مرشحو "فتح" يفوزون بغالبية مقاعد مجلس نقابة المحامين
مثقفون عرب ينعون شيرين أبو عاقلة: العين التي لم تنم أبداً!
إصابة شاب برصاص الاحتلال على حاجز حوارة
وكالة صفا
جيش الاحتلال يدرس عودة الاغتيالات من الجو في جنين
مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة
الاحتلال يقتحم عانين غرب جنين
حماس والجهاد تستنكران بشدة مهاجمة جنازة الشهيد الشريف
مسير شبابي بغزة بذكرى النكبة
"المعارضة" تدخل نقابة المحامين لأول مرة
الاحتلال يرفض التماسا ضد إخطارات بوقف العمل بمنشآت بطوباس
الاحتلال ينصب بيوتاً متنقلة على أراضي المواطنين في الخليل
وكالة الرأي الفلسطينية
كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل
سلطة المياه ووزارة الزراعة تفتتحان بئراً زراعياً بدير البلح
وفاة أسير محرر متأثراً بالسرطان عقب خروجه من السجن
الاحتلال يخطر بهدم 3 "بركسات" للدواجن جنوب جنين
الإدارة العامة للسلامة المرورية تختتم فعاليات يوم المرور العالمي
فلسطين اليوم
بالصور إصابة مسن بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوبه قرب حاجز حوارة جنوب نابلس
الاحتلال يعتقل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بسام أبو عكر من بيت لحم
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل
اصابة عدد من الصحفيين خلال قمع الاحتلال للمشيعين في جنازة الشهيد وليد الشريف بالقدس
المناضل بشير خيري … الإداري المتجدد ثمنا لعدم الاعتراف بالاحتلال ومحاكمة
الأمم المتحدة: إخلاء الاحتلال تجمعات فلسطينية من أجل تدريبات عسكرية إجراء "لا إنساني"
مختصون يدعون إلى صياغة استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال والتطبيع
الهيئة الوطنية تستنكر استمرار الاحتلال في اختطاف عدد من النشطاء في الداخل المحتل
سما نيوز
اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال على حاجز حوارة
بينها قيادات في الجهاد الاسلامي
الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
غانتس متخوف من فقدان "اسرائيل" السيادة على منطقتين
بالفيديو: لحظة إصابة عدد من جنود الاحتلال خلال المواجهات في القدس المحتلة
عشرات الإصابات جراء قمع قوات الاحتلال مشيعي جنازة الشهيد وليد الشريف في القدس (صور وفيديوهات)
الرئاسة: اعتداء الاحتلال على مشيعي الشهيد الشريف وحشي وهمجي
أول تعليق من حماس على اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جنازة الشهيد وليد الشريف
"فتح": اعتداء الاحتلال على جثمان الشهيد وليد الشريف وقبله أبو عاقلة ممارسات فاشية
"الخارجية": الإرهاب بحق مشيعي الشهيد الشريف ردُّ "إسرائيل" على من يطالبها
الرويضي: جريمة جديدة للاحتلال بحق مشيعي الشهيد وليد الشريف
القواسمي لطلبة أميركيين: قتل شيرين أبو عاقلة نموذج على سلوك الاحتلال العنصري الهمجي
عرب 48
إصابة خطيرة بنابلس ونحو 70 معتقلا بالضفة والقدس
بعد شهر من تحرره: وفاة أسير محرر من نابلس بالسرطان
المستشفى الفرنسي: الاحتلال الجهة الوحيدة التي مارست العنف خلال تشييع شيرين
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابا من قراوة بني حسان غرب سلف ...
أعضاء من الكونغرس الأميركي يطالبون بالاعتراف ...
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الرويضي: جريمة جديدة للاحتلال بحق مشيعي الشهي ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 17 أيار (مايو)
- 1994م الجيش الإسرائيلي يقوم بأول عملية اقتحام عسكرية لمدينة غزة بعد انسحابه من معظم أراضي القطاع بناء على اتفاق أوسلو عام 1993.
- 1993م محكمة إسرائيلية تحكم على الفدائي الفلسطيني محمد علي حرز من غزة بالسجن ثمانية مؤبدات مدى الحياة، لانخراطه في المقاومة ضد الاحتلال
- 1991م قيام المجاهد ياسر داود من حركة الجهاد الإسلامي من سكان بيت دقو برام الله بقتل اثنين من الإسرائيليين في مدينة القدس وإصابة آخرين وتم إلقاء القبض عليه وحكم بالسجن الفعلي 60 عاماً وأغلقوا بيته.
- 1983م لبنان وإسرائيل يوقعان "اتفاقية 17 أيار" التي تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية بمجرد مغادرة القوات السورية وقوات منظمة التحرير الفلسطينية لبنان. ألغتها بيروت في الخامس من آذار (مارس) 1984.
- 1965م رئيس وزراء إسرائيل ليفي أشكول (1895 - 1969) يقترح إجراء مفاوضات مباشرة لحل النزاع العربي الإسرائيلي ردا على مبادرة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.
- 1956م الرئيس جمال عبد الناصر يعلن قراره بتشكيل جيش عربي فلسطيني تحت رعاية الجيش المصري.
- 1948م رغم أن الاتحاد السوفيتي ينظر إلى الحرب الصهيونية كفلسفة سياسية ايدولوجية برجوازية سوفيتية متحالفة مع الاستعمار والامبريالية إلا انه ساند قرار التقسيم وأيد إقامة دولة يهودية في فلسطين ومدها بالسلاح وشجب دخول الجيوش العربية إلى فلسطين.
- 1939م عندما فشل مؤتمر لندن ولاح شبح الحرب العالمية الثانية وتدفق المهاجرين اليهود ونشر تقرير لجنة وودهيد لتقسيم فلسطين اقترح وزير المستعمرات البريطاني مالكولم ماكدونالد خوفا من الثورة دعوة الفلسطينيين واليهود إلى لندن للدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل نهائي للقضية وخاصة وان بريطانيا كانت تعتقد أن الوقت حان ولحسم القضية، وهي نفسها قد وفت بتصريح بلفور، وان فلسطين لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المهاجرين اليهود دون الإخلال بالشرط الثاني من تصريح بلفور وهو المتعلق بحقوق غير اليهود مما جعل بريطانيا نشر رسائل الحسين مكماهون وتميل إلى امتصاص غضب العرب لكن المفاوضات لم تؤد إلى نتيجة واضطر وزير المستعمرات إلى إصدار الكتاب الأبيض الذي