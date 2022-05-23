وكالة الرأي الفلسطينية الامتحانات المدرسية.. حالة طوارئ في بيوت غزة وكالة الرأي الفلسطينية توغل لجرافات الاحتلال شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية التعليم لـ "الرأي": تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابتان في 5 حوادث سير خلال الـ24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يعتذر لحارس مرمى أستون فيلا وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يسقط في عقر داره بثنائية أمام فياريال وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية فخر العرب.. الأرقام القياسية تنحني أمام محرز وصلاح
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2265) الاثنين 22/5/2022

23 آيار / مايو 2022 10:19

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2265) الاثنين 22/5/2022

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

اخبار دولية

اخبار عربية

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الاخبار اللبنانية

الاهرام المصرية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الشروق المصرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

 

صحيفة القدس

صحيفة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة  الراي



وكالة صفا

أهالي "الشيخ جراح" يواجهون تهديدات الطرد القسري بالصمود والثبات

"وكالة سما

·          

فلسطين اليوم



عرب 48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

23 أيار (مايو)

  • 2006م الأردن يستعيد علاقاته الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني بعد أنْ تمّ سحب السفير الأردني قبل عام .
  • 2006م بعد أكثر من سبعة أعوام من المطاردة.. قوات الاحتلال تعتقل المجاهد إبراهيم حامد قائد كتائب القسام في الضفة الغربية، خلال عملية عسكرية واسعة نفذتها العشرات من الآليات العسكرية الصهيونية في ضاحية البالوع شمال مدينة رام الله .
  • 2004م الاحتلال الصهيونيّ يفجّر عبوةً ناسفة في حيّ سكنيّ في نابلس اغتالت فيه سعيد درويش القطب و سعد زامل عليان و هما من مجاهدي كتائب القسام ، و سعد عدنان غزال (22معاماً) أحد نشطاء كتائب شهداء الأقصى ، كما أصيب 9 فلسطينيين آخرين بجراح.
  • 2004م أسرى سجن "هداريم" الصهيونيّ يدخلون يومهم الـ 19 من إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على تدهور أحوالهم.
  • 2004م ارتقاء ثلاثة شهداء من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اثر عملية اغتيال جبانة قامت بها الطائرات الصهيونية حيث قامت هذه الطائرات بقصف السيارة التي كان يستقلها الشهداء الثلاثة ما أدى إلى استشهادهم على الفور والشهداء هم سعيد درويش القطف وسعد عليان زامل وسعد عدنان زغلول.
  • 2002م عملية استشهادية في ملهي ليلي في تل أبيب تؤدي إلى استشهاد منفذها عامر شوكاني وإصابة عدد من الإسرائيليين وتبنت العملية كتائب شهداء الأقصى
  • 2000م انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانهيار القوات العميلة التي تدعى "جيش جنوب لبنان" وكان هذه الانسحاب إذلالا لقوة إسرائيل حيث انسحبت من جنوب لبنان بعد 22مسنة من الاحتلال وقد تركت وراءها كثيرا من المعدات والأسلحة
  • 1994م تسجيل أول حالة قتلٍ لمواطن فلسطيني على يد شرطة الحكم الذاتيّ الفلسطينيّ .
  • 1994م الشرطة الفلسطينية تطلق النار على مستوطن يهودي في غزة رفض الانصياع للأوامر.
  • 1967م البحرية المصرية تغلق مضائق تيران أمام الملاحة البحرية الإسرائيلية في خليج العقبة.
  • 1939م البرلمان البريطاني يخطط لاستقلال فلسطين قبل عام 1949 بينما الهجرة اليهودية إليها مستمرة بوتيرة متصاعدة بتسهيل من سلطة الانتداب البريطانية.
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة حول "الاستعداد للاختبارات النهائية عن بُعد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟