النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2265) الاثنين 22/5/2022
أخبار فلسطينية
- الرئاسة الفلسطينية تحذر من السماح بمسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس
- وزارة الصحة تنفي وصول “جدري القرود” للمناطق الفلسطينية وتدعو المواطنين لعدم القلق
- فصائل فلسطينية تلوح بالحرب لمنع «مسيرة الأعلام»
- حماس: لن نسمح بإقامة طقوس تلمودية بالأقصى مهما كان الثمن
- القيادي عز الدين: قرار ممارسة الطقوس "التلمودية" هو بمثابة إشعار مواجهة كبيرة في المنطقة
- القائد النخالة يعزي والد الشهيد أمجد الفايد باستشهاد نجله
- د. الهندي: نحن أمام حلقة من حلقات الاعتداء على الأقصى لإرضاء جمهور اليمين الصهيوني الديني
- فلسطين تستنكر قرار أمريكا إلغاء تصنيف حركة "كاخ" الإسرائيلية من قوائم الإرهاب
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أخبار إسرائيلي
- إسرائيل: خدائي الذي قتل في طهران كان وراء هجمات على إسرائيليين في العالم
- عضوة الكنيست العربية ريناوي تتراجع عن استقالتها من الائتلاف الحاكم في إسرائيل
- نائبة إسرائيلية تنضم مجددا للائتلاف لتنهي أزمة سياسية
- نتنياهو يستعد لتلقف الرئاسة بعد خسارة حكومة بينيت للأغلبية النيابية
- اسرائيل : لا تغيير في الوضع القائم بالاقصى وتعزيز منطقة القدس بالآلاف من عناصر الشرطة استعدادًا لـ"مسيرة الأعلام"
- محكمة إسرائيلية تسمح بأداء طقوس تلمودية في المسجد الاقصى
- إسرائيل تبدأ تنفيذ خطة محاصرة الجامعات الفلسطينية..97 صفحة من القيود التي تستهدف منع قدوم الأكاديميين والطلبة الجامعيين
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اخبار دولية
اخبار عربية
- الأردن يدين قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوس بباحات الأقصى
- الاردن : السماح للمتطرفين بأداء طقوس في باحات الأقصى انتهاك خطير للوضع التاريخي للحرم القدسي
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الصحف العربية
القدس العربي
- الرئاسة الفلسطينية تحذر من السماح بمسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس
- مع اقتراب تنظيم “مسيرة الأعلام” في القدس.. وتيرة التصعيد على جبهة غزة ترتفع… المقاومة تهدد: لن نسمح بكسر قواعد الاشتباك
- مشروع إسرائيلي لتدمير قرية رأس جرابة في النقب
- مسؤول في المنظمة يعلن رفض الدول المضيفة للاجئين استلام صلاحيات “الأونروا” أو نقلها لمنظمات دولية
- وزارة الصحة تنفي وصول “جدري القرود” للمناطق الفلسطينية وتدعو المواطنين لعدم القلق
- إسرائيل تبدأ تنفيذ خطة محاصرة الجامعات الفلسطينية..97 صفحة من القيود التي تستهدف منع قدوم الأكاديميين والطلبة الجامعيين
- اثنان من الأسرى المسنين يعانيان من أوضاع صحية خطيرة بسبب الإهمال
- المؤرخ عادل مناع يتصدّى لمستشرق إسرائيلي ينفي وقوع مذبحة الطنطورة
- مرجعيات فلسطينية تحذر من انفجار اجتماعي في مخيم نهر
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الشرق الأوسط
الاخبار اللبنانية
- زياد النخالة: «سيف القدس» أكّدت إمكانية تحقيق الانتصار على العدو
- غزة في ذكرى "سيف القدس": قواعد الاشتباك... خط أحمر
- «حتماً عائدون»: ذكرى الانتصارين تجمع غزة ولبنان
- فصائل المقاومة تحذّر الاحتلال من تنفيذ «مسيرة الأعلام»: «سيف القدس» حاضرُ
- 5 سنوات إضافية سجناً لـ«أسرى نفق الحرية»
- سيف القدس: «ولنا الحاضر، والحاضر، والمستقبل»
الاهرام المصرية
- الرئاسة الفلسطينية تُحذر من السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات الأقصى
- الخارجية الأردنية تدين قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوس بباحات المسجد الأقصى
- عضوة الكنيست العربية "ريناوي" تتراجع عن استقالتها من الائتلاف الحاكم في إسرائيل
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الغد الأردنية
- نتنياهو يستعد لتلقف الرئاسة بعد خسارة حكومة بينيت للأغلبية النيابية
- أسرى “نفق الحرية” يسخرون من أحكام الاحتلال
- متطرفون يستعدون لاقتحام “الأقصى” وهدم قبة الصخرة نهاية الشهر
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الشرق القطرية
- محكمة الاحتلال تقضي بسجن أسرى "نفق الحرية" 5 سنوات
- إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم
- فلسطين تستنكر قرار أمريكا إلغاء تصنيف حركة "كاخ" الإسرائيلية من قوائم الإرهاب
- إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي بالقدس المحتلة
الشروق المصرية
- الرئاسة الفلسطينية تحذر من السماح بمسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس
- الأردن يدين قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوس بباحات الأقصى
- إسرائيل: خدائي الذي قتل في طهران كان وراء هجمات على إسرائيليين في العالم
- عضوة الكنيست العربية ريناوي تتراجع عن استقالتها من الائتلاف الحاكم في إسرائيل
- نائبة إسرائيلية تنضم مجددا للائتلاف لتنهي أزمة سياسية
- فيديو.. طالبة فلسطينية ترفع علم بلدها وترفض مصافحة بلينكن في حفل تخرجها
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- "التعليم" تعلن تأجيل امتحان الثانوية العامة في الضفة وغزة
- لليوم الـ143.. المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
- الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
- تقرير استهداف الصحفي "الريماوي".. السلطة تستخدم أساليب الاغتيال المعنوي
- حكومة الاحتلال: لا يوجد أي تغيير في الوضع "القائم" بالمسجد الأقصى
- تقرير طبيب فلسطيني يُحوِّل مشفاه الخاص في أوكرانيا إلى ملجأ
- حماس تشيد بموقف اللاعبة الكويتية خلود المطيري
- طالبة ترفع علم فلسطين وترفض مصافحة بلينكن في تخرجها
صحيفة القدس
- مصادر لـ "القدس": رسائل عاجلة من المقاومة للوسطاء تحذر من اشتعال الأوضاع مجددًا
- الاحتلال يسمح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى
- استعدادات إسرائيلية مكثفة لتأمين "مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالقدس
- أحكامٌ إضافيّة بالسّجن والغرامة المالية على أسرى "نفق الحرية" ومساعديهم
- 30 معتقلاَ في الضفة غالبيتهم عمالٌ فلسطينيون
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صحيفة الأيام
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- محكمة إسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لصلوات وطقوس تلمودية في باحات الأقصى
- »أحكام بالسجن 5 سنوات على أسرى "الهروب العظيم" و4 على مساعديهم
- »"حماس" و"الجهاد" تحذران من مسيرة الأعلام واقتحام الأقصى
- »"الصحة": لا إصابات مسجّلة بـ"جدري القرود" في فلسطين
- »إصابة عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات لجيش الاحتلال...
- »قيادي في "كاخ" يطالب الحكومة الإسرائيلية بتدمير المسجد الأقصى في أقرب...
- »قطر تتعهد بإعمار "برج الجلاء" ليحمل اسم "شيرين"
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الحياة الجديدة
- درب الآلام في جنين..ثلاثة معتقلين من عرانة واليامون يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال
- سميرة صيام.. أول امرأة بغزة تقود شاحنة وتعلم قيادتها
- كندا: منتجات المستوطنات التي تحمل سمة "صنع في إسرائيل" تنتهك القانون
- الحياة التعليمية تنتظم في مدارس الوطن بعد تعثرها لشهرين متتاليين
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وكالة الراي
- التعليم لـ "الرأي": تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوع
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية
- المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام
- الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء
- المرور: إصابتان في 5 حوادث سير خلال الـ24 ساعة
- المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 143
- الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة
- حماس: قرار السماح بممارسة اليهود طقوس تلمودية بالأقصى لعب بالنار
- أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في قطاع غزة
وكالة صفا
- الاحتلال يعتقل 11 مواطنا بمداهمات في الضفة
- حكومة الاحتلال تسارع لإصدار بيان تؤكد فيه عدم وجود تغيير بالوضع في الأقصى
- حماس: لن نسمح بإقامة طقوس تلمودية بالأقصى مهما كان الثمن
- مع تصاعد عنف المستوطنين وشرطة الاحتلال
أهالي "الشيخ جراح" يواجهون تهديدات الطرد القسري بالصمود والثبات
"وكالة سما
- صحيفة : رسائل عاجلة من المقاومة للوسطاء تحذر من التالي ..
- الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 8 مواطنين من الضفة فجر اليوم
- الاردن : السماح للمتطرفين بأداء طقوس في باحات الأقصى انتهاك خطير للوضع التاريخي للحرم القدسي
- اسرائيل : لا تغيير في الوضع القائم بالاقصى وتعزيز منطقة القدس بالآلاف من عناصر الشرطة استعدادًا لـ"مسيرة الأعلام"
- محكمة إسرائيلية تسمح بأداء طقوس تلمودية في المسجد الاقصى
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فلسطين اليوم
- جرافات الاحتلال تشرع بهدم منزلين في منطقة سطيحة غرب أريحا
- بالأسماء: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة
- القيادي عز الدين: قرار ممارسة الطقوس "التلمودية" هو بمثابة إشعار مواجهة كبيرة في المنطقة
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- د. الهندي: نحن أمام حلقة من حلقات الاعتداء على الأقصى لإرضاء جمهور اليمين الصهيوني الديني
عرب 48
- الاحتلال يعتقل 4 فتية مقدسيين
- قصرة: إصابة فتيين باعتداء مستوطنين حاولوا اختطاف أحدهما
- "إسرائيل تضغط على المانحين لتأخير إعمار غزة"
- محكمة إسرائيلية تسمح بأداء صلوات يهودية في الأقصى
- ريناوي زعبي باقية في الائتلاف الإسرائيلي
- اعتقال خمسة شبان من القدس المحتلة بزعم الانتماء لـ"داعش"
- فوضى وانفلات أمني إسرائيلي بعد عملية تل أبيب
- فحص المعهد البيولوجي الإسرائيلي ينفي إصابة ثانية بجدري القردة
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وكالة وفا
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- "الإحصاء": انخفاض الصادرات السلعية المرصودة خلال شهر آذار
- إصابة شاب واعتقال آخرين في جنين
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حدث في مثل هذا اليوم
23 أيار (مايو)
- 2006م الأردن يستعيد علاقاته الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني بعد أنْ تمّ سحب السفير الأردني قبل عام .
- 2006م بعد أكثر من سبعة أعوام من المطاردة.. قوات الاحتلال تعتقل المجاهد إبراهيم حامد قائد كتائب القسام في الضفة الغربية، خلال عملية عسكرية واسعة نفذتها العشرات من الآليات العسكرية الصهيونية في ضاحية البالوع شمال مدينة رام الله .
- 2004م الاحتلال الصهيونيّ يفجّر عبوةً ناسفة في حيّ سكنيّ في نابلس اغتالت فيه سعيد درويش القطب و سعد زامل عليان و هما من مجاهدي كتائب القسام ، و سعد عدنان غزال (22معاماً) أحد نشطاء كتائب شهداء الأقصى ، كما أصيب 9 فلسطينيين آخرين بجراح.
- 2004م أسرى سجن "هداريم" الصهيونيّ يدخلون يومهم الـ 19 من إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على تدهور أحوالهم.
- 2004م ارتقاء ثلاثة شهداء من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اثر عملية اغتيال جبانة قامت بها الطائرات الصهيونية حيث قامت هذه الطائرات بقصف السيارة التي كان يستقلها الشهداء الثلاثة ما أدى إلى استشهادهم على الفور والشهداء هم سعيد درويش القطف وسعد عليان زامل وسعد عدنان زغلول.
- 2002م عملية استشهادية في ملهي ليلي في تل أبيب تؤدي إلى استشهاد منفذها عامر شوكاني وإصابة عدد من الإسرائيليين وتبنت العملية كتائب شهداء الأقصى
- 2000م انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانهيار القوات العميلة التي تدعى "جيش جنوب لبنان" وكان هذه الانسحاب إذلالا لقوة إسرائيل حيث انسحبت من جنوب لبنان بعد 22مسنة من الاحتلال وقد تركت وراءها كثيرا من المعدات والأسلحة
- 1994م تسجيل أول حالة قتلٍ لمواطن فلسطيني على يد شرطة الحكم الذاتيّ الفلسطينيّ .
- 1994م الشرطة الفلسطينية تطلق النار على مستوطن يهودي في غزة رفض الانصياع للأوامر.
- 1967م البحرية المصرية تغلق مضائق تيران أمام الملاحة البحرية الإسرائيلية في خليج العقبة.
- 1939م البرلمان البريطاني يخطط لاستقلال فلسطين قبل عام 1949 بينما الهجرة اليهودية إليها مستمرة بوتيرة متصاعدة بتسهيل من سلطة الانتداب البريطانية.