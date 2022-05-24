التعليم يناقش ترتيبات امتحانات التوجيهي ورؤساء اللجان

غزة-الرأي

ناقشت الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي ترتيبات امتحانات التوجيهي مع رؤساء لجان قاعات امتحانات الثانوية العامة للعام 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد عبر تقنية Microsoft Teams بمشاركة مدير عام القياس والتقويم والامتحانات أ. جمال يوسف وطاقم الإدارة.

وأشاد يوسف بجهود رؤساء القاعات واللجان المتنوعة وجميع العاملين واستعداداتهم لعقد امتحانات الثانوية العامة، موضحاً أن الوزارة حريصة كما كل عام على إنجاح هذه الامتحانات بصورة مميزة، متمنياً النجاح والتميز لجميع طلبتنا.

وأكد أن هذا الاجتماع لوضع رؤساء القاعات واللجان في صورة آخر التطورات والنظم والتعليمات والإرشادات التي يتم العمل بها.

وأوضح أن الوزارة أكملت كافة الاستعدادات اللازمة داخل القاعات بهدف إنهاء امتحانات التوجيهي على أفضل وجه، كما قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية بهدف توفير كافة أنواع الدعم اللوجيستي، إضافة إلى تجهيز طواقم الوزارة في مجال الإرشاد والدعم النفسي.

وخلال اللقاء جرى الإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بترتيبات الامتحانات.

