وكالة الرأي الفلسطينية امتحانات التوجيهي .. أسئلة من المنهاج وتراعي الفروق وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعزز تعاونها مع إدارة الحراسات والأمن بوزارة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تدعو أصحاب المنشآت السياحية لتسوية أوضاعها الإدارية والقانونية وكالة الرأي الفلسطينية صواعق كاتاتومبو… الظاهرة الأكثر غرابة وكالة الرأي الفلسطينية ساعة لسجين سابق خلال الحرب العالمية الثانية تباع بنحو 190 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية القبض على "الرجل العنكبوت" في مغامرة احتجاجية جريئة! وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 171 وكالة الرأي الفلسطينية الفارسة الفلسطينيّة الشاعر تتأهل إلى نهائي بطولة العالم للفروسية وكالة الرأي الفلسطينية الأهلي الفلسطينيّ يهبط مجدداً.. وشباب جباليا ينجو في الوقت القاتل وكالة الرأي الفلسطينية المنتخب السعودي يتوج ببطولة آسيا تحت 23 عاما
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

Frontier الأمريكي أسرع حاسوب إلكتروني في العالم

20 حزيران / يونيو 2022 08:40

Frontier الأمريكي أسرع حاسوب إلكتروني في العالم
Frontier الأمريكي أسرع حاسوب إلكتروني في العالم

أصبح كومبيوتر Frontier الأمريكي الخارق أسرع حاسوب إلكتروني في العالم. ويحتاج العلماء إلى مثل هذه الأجهزة لمحاكاة المناخ بدقة فائقة وحل ألغاز البنية الأساسية للكون.

وكانت أجهزة الكمبيوتر حتى الآن تنفذ نحو كوادريليون عملية حسابية في الثانية. أما الحاسوب الإلكتروني الخارق Frontier الذي تم تصميمه في مختبر "أوك ريدج" القومي التابع لوزارة الطاقة بولاية تينيسي فارتقى بالعمل إلى مستوى جديد تماما، وأصبح الحاسوب الأول في العالم  وأظهر سرعة المعالج 1.1 exaflops، ما يعادل 1.1 كوينتيليون عملية في الثانية.

ويمكن استخدامه لإيجاد حلول لدى تنفيذ المهام المعقدة المرتبطة بأحجام هائلة للبيانات. وعلى سبيل المثال هناك مهام محاكاة الأنظمة المناخية ووضع أنواع جديدة للمواد والأدوية أو حل الغاز الفيزياء الأساسية.

وتعتبر هذه الآلة المذهلة التي تبلغ تكلفتها 600 مليون دولار في الوقت الراهن أكثر أجهزة الكمبيوتر تقدما في العالم.

 المصدر:naukatv.ru 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

وفد من مستشفى الوفاء يزور وكيل وزارة الأوقاف بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟