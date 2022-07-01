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إطلاق نسخة مدفوعة من "سناب شات" وهذه أبرز مزاياها

01 تموز / يوليو 2022 10:04

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أطلقت شبكة "سناب شات" الأميركية أمس الأربعاء نسخة مدفوعة من تطبيقها فى مسعى لكسب مزيد من الأرباح على منصتها المتخصصة بالرسائل المصوّرة الزائلة، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.
 
وقالت الشركة التى تتخذ من كاليفورنيا مقرا فى منشور عبر مدونتها إن الاشتراك فى "سناب شات بلاس" يبلغ 4 دولارات شهريا ويتيح للمستخدم ميزات حصرية من بينها أولوية تلقيه الدعم التقني وإتاحة ميزات تجريبية له قبل طرحها.
 
وأوضحت أن النسخة المدفوعة ستكون متاحة بداية فى أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، وفق ما نقلت "فرانس برس".
 
وكانت الشركة أعلنت في فبراير عن أول أرباح ربعية لها، غير أنها أشارت بعد شهرين إلى أن التوقعات الاقتصادية أصبحت غير واضحة بشكل كبير.
 
وأفادت بأن أكثر من 332 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يستخدمون "سناب شات" يوميا.
 
وقالت في منشورها إن "النسخة المدفوعة ستتيح لنا تقديم ميزات جديدة خاصة بالتطبيق للمستخدمين الأكثر شغفا بهذه المنصة".
 

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