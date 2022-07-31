النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2310) الاحد 31/7/2022

أخبار فلسطينية﻿

السلطة الفلسطينية تشكو حكومة لبيد إلى مجلس الأمن

فلسطين أمام فرصة تاريخية لبلوغ الدور نصف النهائي

أخبار إسرائيلية

اندلاع حريق في مركز تدريب عسكري بوسط إسرائيل

هآرتس": الإدارة المدنية تسهل منح تصاريح للفلسطينيين مقابل الحصول على معلومات

بلينكن: الإسرائيليون والفلسطينيون يستحقون قدرًا متساويًا من الأمن والحرية

غانتس لـ بلينكن: نواصل التحقيق في قضية أبو عاقلة

إسرائيل: لواء المظليين يتدرّب على القتال ضد حزب الله في القرى اللبنانية وإخراجهم من مخابئهم

اخبار دولية

كوشنر يكشف: نتنياهو لم يكن متحمسًا لنقل السفارة الأميركية وترامب فكر بإلغاء الخطوة

برلمانيون أميركيون يطالبون إدارتهم بإجراء تحقيق حول مقتل أبو عاقلة

التعاون الإسلامي تدين قرار إسرائيل بناء ١٤٤٦ وحدة استيطانية جنوب القدس الشرقية

عشائر العراق تجدد دعمها لشعبنا الفلسطيني وقضيته

القدس العربي

استشهاد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الشرق الأوسط

السلطة الفلسطينية تشكو حكومة لبيد إلى مجلس الأمن

الاهرام المصرية

تشييع جثمان الشهيد الفلسطيني الفتى أمجد أبو عليا في المغير شمال شرق رام الله

فلسطين وناميبيا توقعان اتفاقيتي تعاون سياسيتين

الشروق المصرية

اندلاع حريق في مركز تدريب عسكري بوسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين بالاختناق ويستولى على تسجيلات كاميرات المراقبة غرب جنين

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" شؤون القدس" تحذر من محاولات سلطات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس

إصابة عامل.. قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من القدس وبيت لحم

المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال 140

جامعة القدس تحتفل بتخريج فوج جديد

نقابة الإسعاف والطوارىء" تستأنف اعتصامها والاحتجاج مجددًا أمام مقر "الهلال الأحمر"

شهداء التوجيهي".. نالوا الشهادة الأعظم

المكتب الوطني": حكومة "لابيد" الانتقالية تعمق وتوسع الاستيطان

العثور على جثة المحامي رائد محاميد في بحيرة طبريا

صور|| جماهير غفيرة تشيع جثمان الفتى أبو عليا في المغير

جريدة الأيام

استشهاد فتى في المغيّر برصاص مستوطن خلال قمع مسيرة احتجاجية لأهالي القرية

نابلس: استشهاد مواطن مسن متأثراً بجروحه

أسرار جديدة عن مجزرة كفر قاسم الأوامر: يُرغب بسقوط عدد من القتلى

برلمانيون أميركيون يطالبون إدارتهم بإجراء تحقيق حول مقتل أبو عاقلة

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بقصف سجن يحتجز فيه أسرى حرب

سليم النبالي أفضل ممثل وجائزة لجنة التحكيم لـ"كلب الست"

جريدة الحياة الجديدة

الاحتلال يصيب عاملا ويعتقله شمال طولكرم

رام الله: سفارة المغرب تحتفل بالذكرى 23 لاعتلاء الملك محمد السادس للعرش

إصابة طفل أثناء عبثه بالألعاب النارية في طولكرم

جامعة القدس تحتفل بتخريح الفوج الـ41 من طلبتها

الاحتلال يصيب عاملا ويعتقله شمال طولكرم

إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق قي قمع مسيرات الجمعة ومواجهات الخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في بيت لحم والقدس

وكالة الرأي الفلسطينية

إطلاق نار على قوة من جيش الاحتلال قرب الخليل

عامًا على استشهاد "الجمالين

كوشنر يكشف: نتنياهو لم يكن متحمسًا لنقل السفارة للقدس وترامب فكر بإلغاء الخطوة

كوشنر يكشف: نتنياهو لم يكن متحمسًا لنقل السفارة للقدس وترامب فكر بإلغاء الخطوة

غانتس لبلينكن: نواصل التحقيق في مقتل الصحفية أبو عاقلة وسنطلعكم على النتائج النهائية

إسرائيل تُقّر: مخيّم جنين تحوّل لمنطقة مُستقلّة غير خاضعة للاحتلال وللسلطة الفلسطينيّة

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين

صحيفة عبرية: تسريب "عملية سرية" للموساد والمتهم أكبر مستشاري رئيس الحكومة

إصابة عامل.. قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من القدس وبيت لحم

عرب 48

اعتقالات بالضفة والقدس وملاحقة للعمال قرب الجدار

نقابة الإسعاف تستأنف الاحتجاجات وتدعو لاعتصام برام الله

الاحتلال يقتحم قرية العرقة.. اندلاع مواجهات وتسجيل إصابات

جنين: وفاة شاب متأثرا بإصابته في شجار قبل عدة شهور

وزارة التعليم الفلسطينية: نسبة النجاح بالثانوية العامة بلغت 68%

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

31 تموز (يوليو)

2002م قيام دبابة إسرائيلية بقصف خيمة وسط كرم عنب في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة ، وكان يتواجد في الخيمة 12مفرداً من عائلة الهجين، وأدى ذلك إلى استشهاد 4 منهم وإصابة الباقين بجروح.

2002م عملية فدائية في مدينة القدس في الجامعة العبرية تودي بحياة 7 أشخاص وجرح ما يزيد عن 20، وذلك في حرم الجامعة العبرية في مدينة القدس ، وقد أعلنت كتائب القسام المسئولية عن هذه العملية.

2002م مقتل اثنين من الإسرائيليين قرب بلدة جماعين شمال الضفة الغربية إثر إطلاق نار عليهم من مسلحين فلسطينيين.

2001م اغتيال القائد جمال عبد الرحمن منصور 42معاماً والقائد جمال إبراهيم سليم 42معاماً خلال عملية قصف من طائرات إسرائيلية، واستشهد في نفس الحادث كل من عمر منصور فهيم دوابشة ومحمد البيشاوي وعثمان قطناني والطفلان أشرف وبلال أبو خضر، والشهداء جميعاً من نابلس.

2001م استشهد الكاتب والمصور الصحفي ومراسل شبكة "صابرون نت" ومدير مكتب صحيفة "صوت الحق والحرية" في نابلس والشهيد "عثمان القطناني" من قصف المروحيات الإسرائيلية من نوع أباتشي مقر المركز الفلسطيني للدراسات والإعلام في مدينة نابلس.

2001 م استشهد الصحفي "محمد البيشاوي" مصور صحيفة "الحياة الجديدة" ومراسل شبكة إسلام أون لاين، بعد أن قصفت المروحيات الإسرائيلية من نوع أباتشي مقر المركز الفلسطيني للدراسات والإعلام في مدينة نابلس.

1994 م وضع حجر الأساس لمبنى البنك الفلسطيني - المصري في غزة

1988 الملك حسين يعلن عن فك العلاقة القانونية والإدارية بين الأردن و الضفة الغربية ، دون أن يجري أية مشاورات مع منظمة التحرير الفلسطينية قبل اتخاذ هذا الإجراء. مما أحاط العلاقات الأردنية- الفلسطينية بالغموض والتجاذب في المواقف السياسية حتى قمة العقبة في 22/10/1988، بحضور الرئيس ياسر عرفات والرئيس مبارك والملك حسين لبحث موضوع الدولة الفلسطينية، وقد أعلن مبارك في نهاية هذه القمة أن الجانبين الفلسطيني والأردني اتفقا على إقامة اتحاد كونفدرالي بين دولة فلسطينية مستقلة والمملكة الأردنية الهاشمية. كما بحث في هذه القمة موضوع عقد مؤتمر دولي للسلام بحضور الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسائر أطراف الصراع.

1970 م إسرائيل تعلن موافقتها على مبادرة روجرز (نسبة لوزير الخارجية الأمريكي وليام روجرز) لحل نزاعها مع العرب.