النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2310) الاحد 31/7/2022
أخبار فلسطينية
السلطة الفلسطينية تشكو حكومة لبيد إلى مجلس الأمن
فلسطين وناميبيا توقعان اتفاقيتي تعاون سياسيتين
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
فلسطين أمام فرصة تاريخية لبلوغ الدور نصف النهائي
الدعليس: سنكون سندًا لكافة المبدعين حسب إمكانياتنا
منصور يدعو لفتح الطريق لأفق سياسي لإنهاء الاحتلال
اشتية: المحتلون القتلة يواصلون جرائمهم بحق أبناء شعبنا
النائب حلايقة: تغول السلطة على القوانين بالضفة خلق بيئة خصبة للفلتان
أخبار إسرائيلية
اندلاع حريق في مركز تدريب عسكري بوسط إسرائيل
الاحتلال يوقف نشاط تدريب طائرات "F-35" بسبب عطل فني
شاكيد: حكومة وحدة بدون نتنياهو خداع للجمهور الإسرائيلي
هآرتس": الإدارة المدنية تسهل منح تصاريح للفلسطينيين مقابل الحصول على معلومات
بلينكن: الإسرائيليون والفلسطينيون يستحقون قدرًا متساويًا من الأمن والحرية
غانتس لـ بلينكن: نواصل التحقيق في قضية أبو عاقلة
إسرائيل: لواء المظليين يتدرّب على القتال ضد حزب الله في القرى اللبنانية وإخراجهم من مخابئهم
اخبار دولية
كوشنر يكشف: نتنياهو لم يكن متحمسًا لنقل السفارة الأميركية وترامب فكر بإلغاء الخطوة
برلمانيون أميركيون يطالبون إدارتهم بإجراء تحقيق حول مقتل أبو عاقلة
مؤتمرات عامة لكنيسة أميركية تعتبر "إسرائيل" دولة فصل عنصري
أخبار عربية
التعاون الإسلامي تدين قرار إسرائيل بناء ١٤٤٦ وحدة استيطانية جنوب القدس الشرقية
دعوات في الأردن لتشكيل جبهة وطنية تتصدى للاحتلال الإسرائيلي
عشائر العراق تجدد دعمها لشعبنا الفلسطيني وقضيته
MEE : عائلة سعودية تصبح أكبر مساهم في شركة إسرائيلية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي
الشرق الأوسط
السلطة الفلسطينية تشكو حكومة لبيد إلى مجلس الأمن
إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق دولية في حرب غزة
الاهرام المصرية
تشييع جثمان الشهيد الفلسطيني الفتى أمجد أبو عليا في المغير شمال شرق رام الله
فلسطين وناميبيا توقعان اتفاقيتي تعاون سياسيتين
الشروق المصرية
اندلاع حريق في مركز تدريب عسكري بوسط إسرائيل
الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين بالاختناق ويستولى على تسجيلات كاميرات المراقبة غرب جنين
الغد الأردنية
سحب الترخيص من المدارس المقدسية وجه آخر لـ”الأسرلة” واستهداف للهوية الفلسطينية
الشرق القطرية
" شؤون القدس" تحذر من محاولات سلطات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس
جمانة ترسم حكاية المقاومة والحرية في فلسطين بالحجارة
مشروع قانون بالكونغرس للتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير تحذيرات من تداعيات سيطرة المستوطنين على منزل أثري قرب "الإبراهيمي"
"أنس" يقتفي أثر أشقائه ويُحقّق أمنيات ادّخرتها أمه بالدعاء
توأم القدس "عليان": تفوُّقنا في الثانوية العامة رسالة تحدٍّ للاحتلال
اعتقالات بالضفة والقدس وإصابة عامل في طولكرم
الخليل.. إطلاق نار على قوة من جيش الاحتلال
القدس المحلية
اعتقالات بالضفة والقدس وإصابة عامل في طولكرم
الخليل.. إطلاق نار على قوة من جيش الاحتلال
خبراء وسياسيون يتوصلون لمسودة مشروع وطني فلسطيني
غدًا.. نقابة المحامين تُعلّق عملها أمام جميع المحاكم بالضفة
خلال 24 ساعة.. تصاعد أعمال المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين في الضفة
الحياة الجديدة
إصابة عامل.. قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من القدس وبيت لحم
المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال 140
جامعة القدس تحتفل بتخريج فوج جديد
نقابة الإسعاف والطوارىء" تستأنف اعتصامها والاحتجاج مجددًا أمام مقر "الهلال الأحمر"
شهداء التوجيهي".. نالوا الشهادة الأعظم
المكتب الوطني": حكومة "لابيد" الانتقالية تعمق وتوسع الاستيطان
العثور على جثة المحامي رائد محاميد في بحيرة طبريا
صور|| جماهير غفيرة تشيع جثمان الفتى أبو عليا في المغير
جريدة الأيام
استشهاد فتى في المغيّر برصاص مستوطن خلال قمع مسيرة احتجاجية لأهالي القرية
نابلس: استشهاد مواطن مسن متأثراً بجروحه
أسرار جديدة عن مجزرة كفر قاسم الأوامر: يُرغب بسقوط عدد من القتلى
برلمانيون أميركيون يطالبون إدارتهم بإجراء تحقيق حول مقتل أبو عاقلة
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بقصف سجن يحتجز فيه أسرى حرب
سليم النبالي أفضل ممثل وجائزة لجنة التحكيم لـ"كلب الست"
جريدة الحياة الجديدة
الاحتلال يصيب عاملا ويعتقله شمال طولكرم
رام الله: سفارة المغرب تحتفل بالذكرى 23 لاعتلاء الملك محمد السادس للعرش
إصابة طفل أثناء عبثه بالألعاب النارية في طولكرم
جامعة القدس تحتفل بتخريح الفوج الـ41 من طلبتها
الاحتلال يصيب عاملا ويعتقله شمال طولكرم
وكالة صفا
إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق قي قمع مسيرات الجمعة ومواجهات الخليل
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في بيت لحم والقدس
بالصور إصابة واعتقال شبان من بلدة شعفاط بينهم خريجي توجيهي
وقفة برام الله رفضاً للاعتقال السياسي ومناهضة للتعذيب في سجون السلطة
تشييع جثمان الشهيد الفتى أبو عليا بقرية المغير
"الديمقراطية" تدعو السلطة لإعادة النظر في "وظيفتها الأمنية"
"المكتب الوطني": حكومة لابيد الانتقالية تُعمق وتُوسع الاستيطان
إصابة 5 إسرائيليين وتنفيذ 29 عملية بالضفة خلال أسبوع
انطلاق موكب تشييع جثمان الشهيد الفتى "أبو عليا" برام الله
وقفة تضامنية مع الأسير عواودة في الخليل
إطلاق نار على قوة من جيش الاحتلال قرب الخليل
بالأسماء .. نتائج الثانوية العامة 2022 في فلسطين
الداخلية بغزة: نثمّن الالتزام بمنع إطلاق النار احتفالاً بنتائج التوجيهي
4 توائم يحققون حلم والدتهم الشهيدة بالنجاح في الثانوية
بالصور| "هنية" يكرم أوائل فلسطين في الثانوية العامة
الأوقاف والداخلية برفح يبحثان آليات تنفيذ قرار منع اطلاق الأعيرة النارية بالمناسبات
"الصحة" تكرم بعثة الحج الطبية وتشيد بجهودها في خدمة حجاج فلسطين
21 عامًا على استشهاد "الجمالين"
فلسطين اليوم
دماء الشهيد أمجد أبو عليا لا تزال شاهدة
"قرية المغير" إحدى أكبر المناطق المهددة بمخططات الضم.. واعتداءات المستوطنين هي الأعنف
إصابة عامل برصاص الاحتلال على فتحات بلدة زيتا شمال طولكرم
الاحتلال يساومه.. زوجة الأسير عواودة تحذر من استشهاده بعد 150 يومًا من إضرابه
مسؤول يوضح: كيفية نظام الإعادة لغير الناجحين في التوجيهي..!
نقابة الإسعاف والطوارئ تستأنف البرنامج التصعيدي بالضفة الغربية
قوات الاحتلال تطلق النار صوب رعاة الأغنام جنوب القطاع وتستهدف الصيادين شمالاً
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
إطلاق النار على قوة صهيونية قرب الخليل
كوشنر يكشف: نتنياهو لم يكن متحمسًا لنقل السفارة للقدس وترامب فكر بإلغاء الخطوة
سما نيوز
كوشنر يكشف: نتنياهو لم يكن متحمسًا لنقل السفارة للقدس وترامب فكر بإلغاء الخطوة
غانتس لبلينكن: نواصل التحقيق في مقتل الصحفية أبو عاقلة وسنطلعكم على النتائج النهائية
إسرائيل تُقّر: مخيّم جنين تحوّل لمنطقة مُستقلّة غير خاضعة للاحتلال وللسلطة الفلسطينيّة
رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين
صحيفة عبرية: تسريب "عملية سرية" للموساد والمتهم أكبر مستشاري رئيس الحكومة
إصابة عامل.. قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من القدس وبيت لحم
قوات الاحتلال تطلق النار صوب رعاة الأغنام جنوب القطاع وتستهدف الصيادين شمالاً
إصابة مواطن برصاص مجهولين في غزة
وفاة شاب متأثرًا بإصابته بأداة حادة في جنين
عرب 48
اعتقالات بالضفة والقدس وملاحقة للعمال قرب الجدار
نقابة الإسعاف تستأنف الاحتجاجات وتدعو لاعتصام برام الله
الاحتلال يقتحم قرية العرقة.. اندلاع مواجهات وتسجيل إصابات
جنين: وفاة شاب متأثرا بإصابته في شجار قبل عدة شهور
وزارة التعليم الفلسطينية: نسبة النجاح بالثانوية العامة بلغت 68%
وكالة وفا
الاحصاء: انخفاض أسعار المنتج بنسبة 0.72% خلال ...
الاحتلال يصيب عاملا ويعتقله شمال طولكرم
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات ومداهمات واعت ...
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- 31 تموز (يوليو)
- 2002م قيام دبابة إسرائيلية بقصف خيمة وسط كرم عنب في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة، وكان يتواجد في الخيمة 12مفرداً من عائلة الهجين، وأدى ذلك إلى استشهاد 4 منهم وإصابة الباقين بجروح.
- 2002م عملية فدائية في مدينة القدس في الجامعة العبرية تودي بحياة 7 أشخاص وجرح ما يزيد عن 20، وذلك في حرم الجامعة العبرية في مدينة القدس، وقد أعلنت كتائب القسام المسئولية عن هذه العملية.
- 2002م مقتل اثنين من الإسرائيليين قرب بلدة جماعين شمال الضفة الغربية إثر إطلاق نار عليهم من مسلحين فلسطينيين.
- 2001م اغتيال القائد جمال عبد الرحمن منصور 42معاماً والقائد جمال إبراهيم سليم 42معاماً خلال عملية قصف من طائرات إسرائيلية، واستشهد في نفس الحادث كل من عمر منصور فهيم دوابشة ومحمد البيشاوي وعثمان قطناني والطفلان أشرف وبلال أبو خضر، والشهداء جميعاً من نابلس.
- 2001م استشهد الكاتب والمصور الصحفي ومراسل شبكة "صابرون نت" ومدير مكتب صحيفة "صوت الحق والحرية" في نابلس والشهيد "عثمان القطناني" من قصف المروحيات الإسرائيلية من نوع أباتشي مقر المركز الفلسطيني للدراسات والإعلام في مدينة نابلس.
- 2001 م استشهد الصحفي "محمد البيشاوي" مصور صحيفة "الحياة الجديدة" ومراسل شبكة إسلام أون لاين، بعد أن قصفت المروحيات الإسرائيلية من نوع أباتشي مقر المركز الفلسطيني للدراسات والإعلام في مدينة نابلس.
- 1994 م وضع حجر الأساس لمبنى البنك الفلسطيني - المصري في غزة.
- 1988 الملك حسين يعلن عن فك العلاقة القانونية والإدارية بين الأردن والضفة الغربية، دون أن يجري أية مشاورات مع منظمة التحرير الفلسطينية قبل اتخاذ هذا الإجراء. مما أحاط العلاقات الأردنية- الفلسطينية بالغموض والتجاذب في المواقف السياسية حتى قمة العقبة في 22/10/1988، بحضور الرئيس ياسر عرفات والرئيس مبارك والملك حسين لبحث موضوع الدولة الفلسطينية، وقد أعلن مبارك في نهاية هذه القمة أن الجانبين الفلسطيني والأردني اتفقا على إقامة اتحاد كونفدرالي بين دولة فلسطينية مستقلة والمملكة الأردنية الهاشمية. كما بحث في هذه القمة موضوع عقد مؤتمر دولي للسلام بحضور الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسائر أطراف الصراع.
- 1970 م إسرائيل تعلن موافقتها على مبادرة روجرز (نسبة لوزير الخارجية الأمريكي وليام روجرز) لحل نزاعها مع العرب.
- 1961م وصول المهاجر اليهودي رقم مليون إلى الدولة العبرية منذ تأسيسها على معظم أرض فلسطين عام 1948.
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