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بلدية غزة تناقش تصميمًا مقترحًا لتقاطع شارعي جمال عبد الناصر والرشيد

01 آب / أغسطس 2022 12:31

بلدية غزة تناقش تصميمًا مقترحًا لتقاطع شارعي جمال عبد الناصر والرشيد
بلدية غزة تناقش تصميمًا مقترحًا لتقاطع شارعي جمال عبد الناصر والرشيد

غزة- الرأي

ناقش رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع وفد من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا عملية تصميم وتجميل ميدان تقاطع شارعي جمال عبد الناصر والرشيد المعروف بـ"دوار الحسبة" غرب المدينة.


جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية، حضره عضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك ورئيس قسم العلاقات العامة م. حسين عودة، ومدير وحدة العطاءات والمشتريات م. رامي أبو القمبز، و م. مهند صالحة رئيس قسم دائرة إعداد المشاريع، وممثلي مؤسسة أحباء غزة ماليزيا الراعية لتنفيذ الميدان.
وأكد د. السراج على أهمية تنفيذ مشاريع تطوير الميادين للحفاظ على المظهر الجمالي في المدينة، وإيجاد معالم تاريخية وحضارية، والتأكيد على ضرورة العمل المشترك لتعزيز الترابط بين البلدين.


وأوضح أن البلدية تعمل بجد لمحاولة انجاز الميدان قبل حلول 31 أغسطس القادم، كونه الموافق ليوم استقلال ماليزيا، ليكون رسالة أخوة ومحبة لأشقائنا في ماليزيا متطلعين لاستقلال كامل لدولة فلسطين. 


وتمحورت أهمية التصاميم حول إبراز الهوية الفلسطينية والماليزية، وتعزيز أواصر العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والماليزي.

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