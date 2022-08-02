غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2312) الثلاثاء 2/8/2021

أخبار فلسطينية﻿

الحكومة الفلسطينية تحذر من تفاقم أزمتها المالية بفعل اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب

برهوم: ممارسات الاحتلال بالضفة لن تمنع تصاعد المقاومة

رئيس وزراء فلسطين: خصم حكومة الاحتلال من أموال الضرائب الفلسطينية قرصنة

أخبار إسرائيلية

صحيفة عبرية: على إسرائيل الاعتراف رسميا بمسؤوليتها عن مذبحة كفر قاسم كـ”مخطط تهجير”

اخبار دولية

مسؤول أمريكي: إسرائيل كانت مستعدة لتحويل زيارة بايدن مستشفى بالقدس لحدث دبلوماسي كبير

بايدن يعلن عن قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري

أخبار عربية

السلطات المصرية تمنع المغنية الفلسطينية ناي البرغوثي من دخول القاهرة- (تدوينة)

الجزائر تسعى لجمع الفصائل الفلسطينية قبل القمة العربية

وفد مصري يصل إلى غزة غدا لمتابعة سير إعادة إعمار القطاع

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

استشهاد شاب فلسطيني واعتقال القيادي بسام السعدي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين – (فيديوهات)

الأسير المضرب عواودة يواجه خطر “الموت المفاجئ”.. و”الجهاد الإسلامي”: ستكون بداية تصعيد

سلطات الاحتلال وفيسبوك.. حرب على الإعلام الفلسطيني

إسرائيل تعتقل محافظ القدس في السلطة الفلسطينية

الشرق الأوسط

إسرائيل تعتقل محافظ القدس و42 في الضفة

الاهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 190 فلسطينيًا ويصيب 182 آخرون في القدس خلال يوليو الماضي

الخارجية الفلسطينية: هجوم لبيد على لجنة التحقيق الأممية إصرار على ارتكاب المزيد من الجرائم

الشروق المصرية

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

وفا ترصد 21 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في يوليو الماضي

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. واعتقال نحو 40 فلسطينيا في الضفة الغربية

إسرائيل تعتقل محافظ القدس في السلطة الفلسطينية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" فلسطين تؤكد ضرورة إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الامتناع عن التصعيد

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

إضراب شامل في جنين حدادًا على الشهيد الكفريني والفصائل تندد بالجريمة

الاحتلال يهدم منزلًا ومنشأتين في نابلس

المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال 142

التحقيق في ظروف وفاة مواطنة جنوب الخليل

سرايا القدس تعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية بعد عملية جنين

الحياة الجديدة

الاحتلال يهدم منشأتين تجاريتين في بزاريا شمال نابلس

"مؤتمر المشرفين": الوضع المالي للحكومة الفلسطينية ما يزال صعبا

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال محافظ القدس

4 إصابات بالرصاص الحي واعتقال اثنين بعد اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة

المستوطنون يهاجمون كيسان شرق بيت لحم

الاحتلال يسحب تراخيص 6 مدارس ويعتقل 190 مواطنا وينفذ 13 عملية هدم في القدس الشهر الماضي

"القدس المفتوحة" تطلق احتفالات تخريج الفوج الـ 25 فوج "علَمنا عزّنا"

جريدة الأيام

خبز على طاولة الخال ميلاد" لمحمد النعّاس.. ليبيا في "الكوشة"!

إصابة عامل بالرصاص شمال طولكرم وجيش الاحتلال يقتحم دير أبو مشعل

الاحتلال: "خصم" 600 مليون شيكل من المقاصة الفلسطينية

الهيئة العامة لـ"المحامين" تقرّر رفع وتيرة الفعاليات الاحتجاجية باستمرار

القسام": الاحتلال استهدف موقعاً تواجَد فيه أحد أسراه

الحكومة الإسرائيلية: تسريع إقامة منطقة صناعية مشتركة مع الأردن

أسرار مجزرة كفر قاسم: خطة لتهجير سكان قرى المثلث الجنوبي إلى الضفة

الرئيس الجزائري: لدينا كامل المصداقية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

وكالة صفا

مخيم جنين .. استشهاد شاب واعتقال القيادي في حركة الجهاد بسام السعدي

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سرايا القدس تعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهديها والوحدات القتالية العاملة

سما نيوز

خشية من الجهاد الاسلامي

البطش: عندما تعلن سرايا القدس موقفا فعلى الجميع انتظار فعلها

سرايا القدس تعلن الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية

فيديو: شهيد برصاص الاحتلال في جنين واعتقال القيادي في الجهاد بسام السعدي

فيديو: كهرباء غزة تكشف حقيقة توفير التيار على مدار الساعة

تعثر المباحثات حول أزمة الوكالة اليهودية.. موسكو رفضت مقترحات "إسرائيل"

عرب 48

كشف ملابسات مقتل الشاب قصي أبو عامر من قلقيلية

الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث

الاحتلال يحول الصحافي عامر أبو عرفة للاعتقال الإداري

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 2آب (أغسطس)

ý 2004م سقوط ثلاثة شهداء من كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس برصاص الاحتلال شمالي قطاع غزة، وسقوط صاروخين من طراز (قسام) على مستوطنة ((سديروت)).

ý 2003م السلطة الفلسطينية تعتقل 20 عنصراً من كتائب الأقصى في رام الله، لترحيلهم إلى سجن أريحا

ý 1990م اجتياح الجيش العراقي للكويت وخروج عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الكويت على اثر الهجوم العراقي.

ý 1985م حكومة العدو الصهيوني تتبنى سياسة القبضة الحديدية في تعاملها مع الاحتجاجات الفلسطينية.

ý 1932م تأسيس حزب الاستقلال العربي الذي قام عليه نخبة من المثقفين الفلسطينيين تؤسس حزب الاستقلال، وهو أول حزب سياسي منظم في فلسطين برئاسة عوني عبد الهادي.

ý 1926 إصدار قانون العملة الفلسطينية في عهد الانتداب البريطاني والذي أصدره وزير المستعمرات البريطاني ليوبولد إيمري ويعيّن مجلس النقد الفلسطيني ويحدد صلاحياته.

ý 636م معركة اليرموك بين المسلمين والروم، ووقوع فلسطين تحت الحكم الإسلامي وفتح الشام ومن ضمنها فلسطين.