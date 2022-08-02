النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2312) الثلاثاء 2/8/2021
أخبار فلسطينية
الحكومة الفلسطينية تحذر من تفاقم أزمتها المالية بفعل اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب
برهوم: ممارسات الاحتلال بالضفة لن تمنع تصاعد المقاومة
التعليم تعلن موعد انتهاء التسجيل لطلبة "التوجيهي" الراغبين في التحسين
مجموعة العمل: قرار "أونروا" بشأن فلسطينيي سوريا بلبنان كارثي
لجنة توثّق 44 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية بيوليو
رئيس وزراء فلسطين: خصم حكومة الاحتلال من أموال الضرائب الفلسطينية قرصنة
فلسطين: هجوم لبيد على لجنة التحقيق الأممية إصرار على ارتكاب المزيد من الجرائم
الخارجية: هجوم "لابيد" على لجنة التحقيق الأممية إصرار على ارتكاب الجرائم
حماس : ممارسات الاحتلال بالضفة لن تمنع تصاعد المقاومة
أخبار إسرائيلية
صحيفة عبرية: على إسرائيل الاعتراف رسميا بمسؤوليتها عن مذبحة كفر قاسم كـ”مخطط تهجير”
انطلاق مناورات (إسرائيلية) أمريكية في البحر الأحمر
لا بديل لحكم "حماس".. "هآرتس": السياسة الإسرائيلية تجاه غزة لا تضمن لها الهدوء
القناة 14 العبرية: القيادي السعدي اصيب بعد اطلاق كلب مهاجم عليه
اخبار دولية
مسؤول أمريكي: إسرائيل كانت مستعدة لتحويل زيارة بايدن مستشفى بالقدس لحدث دبلوماسي كبير
بايدن يعلن عن قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري
أخبار عربية
السلطات المصرية تمنع المغنية الفلسطينية ناي البرغوثي من دخول القاهرة- (تدوينة)
الجزائر تسعى لجمع الفصائل الفلسطينية قبل القمة العربية
وفد مصري يصل إلى غزة غدا لمتابعة سير إعادة إعمار القطاع
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد شاب فلسطيني واعتقال القيادي بسام السعدي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين – (فيديوهات)
الأسير المضرب عواودة يواجه خطر “الموت المفاجئ”.. و”الجهاد الإسلامي”: ستكون بداية تصعيد
سلطات الاحتلال وفيسبوك.. حرب على الإعلام الفلسطيني
إسرائيل تعتقل محافظ القدس في السلطة الفلسطينية
الشرق الأوسط
إسرائيل تعتقل محافظ القدس و42 في الضفة
الاهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 190 فلسطينيًا ويصيب 182 آخرون في القدس خلال يوليو الماضي
الخارجية الفلسطينية: هجوم لبيد على لجنة التحقيق الأممية إصرار على ارتكاب المزيد من الجرائم
الشروق المصرية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
وفا ترصد 21 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في يوليو الماضي
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. واعتقال نحو 40 فلسطينيا في الضفة الغربية
إسرائيل تعتقل محافظ القدس في السلطة الفلسطينية
الغد الأردنية
الإدارة المدنية هي رأس الحربة ضد الفلسطينيين
مخطط لتوسعة “باب المغاربة” وبناء جسر خرساني لتهويد “الأقصى”
الشرق القطرية
" فلسطين تؤكد ضرورة إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الامتناع عن التصعيد
رئيس الوزراء الفلسطيني: قرصنة الأموال لن تثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل محافظ القدس
أبو عبيدة يكشف تفاصيل جديدة عن أسيرين إسرائيليين في ذكرى "العصف المأكول"
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير توسيع "باب المغاربة".. مخطط عنصري يمهد للسيطرة على "الأقصى"
حماس تنعى الشهيد ضرار الكفريني
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
آخر ما تحدث به الشيخ بسام السعدي لـ"فلسطين أون لاين"
اشتباكات مسلحة.. مقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال مخيم جنين
القانوع: زيارة الوفد المصري لمتابعة ملف الإعمار وتخفيف معاناة شعبنا
خريشة لـ “فلسطين أون لاين": يجب الذهاب لانتخابات تبدأ بالمجلس الوطني
الأسير عباس السيد يحصل على الماجستير في الدراسات الإقليمية
القدس المحلية
تقرير يكشف: "إسرائيل" منعت منح عوائل أسرى فلسطينيين تصاريح زيارة لوقف إضرابهم
محدث|| إصابات في طوباس.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
الاحتلال يستنفر على حدود غزة خشية من هجمات انتقامية للجهاد الإسلامي
إضراب شامل في جنين حدادًا على الشهيد الكفريني والفصائل تندد بالجريمة
الاحتلال يهدم منزلًا ومنشأتين في نابلس
المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال 142
التحقيق في ظروف وفاة مواطنة جنوب الخليل
سرايا القدس تعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية بعد عملية جنين
الحياة الجديدة
الاحتلال يهدم منشأتين تجاريتين في بزاريا شمال نابلس
"مؤتمر المشرفين": الوضع المالي للحكومة الفلسطينية ما يزال صعبا
سلطات الاحتلال تمدد اعتقال محافظ القدس
4 إصابات بالرصاص الحي واعتقال اثنين بعد اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة
المستوطنون يهاجمون كيسان شرق بيت لحم
الاحتلال يسحب تراخيص 6 مدارس ويعتقل 190 مواطنا وينفذ 13 عملية هدم في القدس الشهر الماضي
"القدس المفتوحة" تطلق احتفالات تخريج الفوج الـ 25 فوج "علَمنا عزّنا"
جريدة الأيام
خبز على طاولة الخال ميلاد" لمحمد النعّاس.. ليبيا في "الكوشة"!
إصابة عامل بالرصاص شمال طولكرم وجيش الاحتلال يقتحم دير أبو مشعل
الاحتلال: "خصم" 600 مليون شيكل من المقاصة الفلسطينية
الهيئة العامة لـ"المحامين" تقرّر رفع وتيرة الفعاليات الاحتجاجية باستمرار
القسام": الاحتلال استهدف موقعاً تواجَد فيه أحد أسراه
الحكومة الإسرائيلية: تسريع إقامة منطقة صناعية مشتركة مع الأردن
أسرار مجزرة كفر قاسم: خطة لتهجير سكان قرى المثلث الجنوبي إلى الضفة
الرئيس الجزائري: لدينا كامل المصداقية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
وكالة صفا
مصدر لـ"صفا": الاحتلال يغلق معبر "أبو سالم" وحاجز "إيرز"
اعتقال 5 مواطنين بينهم قيادي بحماس في نابلس واشتباكات مسلحة بالفارعة
مخيم جنين.. استشهاد شاب واعتقال القيادي في حركة الجهاد بسام السعدي
مسيرات مساندة لمخيم جنين بنابلس
سياسيون يرحبون بمبادرة "الإنقاذ الوطني"
وسم "الشعب يريد انتخابات" يجتاح منصات التواصل
عساف لـ"صفا": نعيش في أزمات متصاعدة والحل فقط بإجراء الانتخابات
حماس: اختطاف أمن السلطة للمواطنة ميسون عرار سلوك خطير للغاية
بعد "نقاش مستفيض".. الحكومة تعتمد الإطار الرئيسي لخطة حفظ الأمن والسلم
"الوقائي" يعتقل شقيقة أسير بعد استدعائها للمقابلة برام الله
تقرير: 588 عملًا مقاومًا وإصابة 18 إسرائيليًا بالضفة والقدس في يوليو
بالأسماء آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء
خبير تربوي: التعليم المهني يساهم بتخفيف نسبة البطالة
"الكهرباء" توضح حقيقية توفير التيار لـ24 ساعة بـ 1.5 شيقل
محافظة القدس: 13 عملية هدم واعتقال 190 مواطناً الشهر الماضي
وكيل وزارة التعليم زياد ثابت يتفقد مدارس قيد الإنشاء
الأسير عباس السيد يحصل على درجة الماجستير
والد "هدار غولدين": "حماس" تسيطر علينا وحكومتنا تخشاها
قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين شرق بيت لحم
فلسطين اليوم
سرايا القدس تعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهديها والوحدات القتالية العاملة
أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس
الشيخ خضر عدنان: مخيم جنين في حالة استنفار و على الاحتلال الكشف عن مصير الشيخ السعدي
بالفيديو نجل الشيخ السعدي: إصابة والدي بعد الاعتداء عليه خلال الاعتقال ولكن لا نعلم طبيعة الإصابة
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زوارق الاحتلال تطلق النار بكثافة نحو مراكب الصيادين في عدة مناطق من شواطئ قطاع غزة
الداخلية بغزة تعلن وصول كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء
سما نيوز
جيش الاحتلال يستنفر على جبهة غزة: غلق للطرقات ومعبر ايرز ووقف للقطارات
البطش: عندما تعلن سرايا القدس موقفا فعلى الجميع انتظار فعلها
سرايا القدس تعلن الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية
فيديو: شهيد برصاص الاحتلال في جنين واعتقال القيادي في الجهاد بسام السعدي
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تعثر المباحثات حول أزمة الوكالة اليهودية.. موسكو رفضت مقترحات "إسرائيل"
كشف ملابسات مقتل الشاب قصي أبو عامر من قلقيلية
النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطنة جنوب الخليل
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عرب 48
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ý 2آب (أغسطس)
ý 2004م سقوط ثلاثة شهداء من كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس برصاص الاحتلال شمالي قطاع غزة، وسقوط صاروخين من طراز (قسام) على مستوطنة ((سديروت)).
ý 2003م السلطة الفلسطينية تعتقل 20 عنصراً من كتائب الأقصى في رام الله، لترحيلهم إلى سجن أريحا
ý 1990م اجتياح الجيش العراقي للكويت وخروج عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الكويت على اثر الهجوم العراقي.
ý 1985م حكومة العدو الصهيوني تتبنى سياسة القبضة الحديدية في تعاملها مع الاحتجاجات الفلسطينية.
ý 1932م تأسيس حزب الاستقلال العربي الذي قام عليه نخبة من المثقفين الفلسطينيين تؤسس حزب الاستقلال، وهو أول حزب سياسي منظم في فلسطين برئاسة عوني عبد الهادي.
ý 1926 إصدار قانون العملة الفلسطينية في عهد الانتداب البريطاني والذي أصدره وزير المستعمرات البريطاني ليوبولد إيمري ويعيّن مجلس النقد الفلسطيني ويحدد صلاحياته.
ý 636م معركة اليرموك بين المسلمين والروم، ووقوع فلسطين تحت الحكم الإسلامي وفتح الشام ومن ضمنها فلسطين.