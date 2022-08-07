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"العدل" تدين الصمت الدولي في ظل استمرار العدوان على غزة

07 آب / أغسطس 2022 01:42

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غزة-الراي
نعت وزارة العدل الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، منددة باستمراره وصمت العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي على هذه الجرائم.


وقالت الوزارة :"أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب جرائمه ليل نهار لا يأبه بأي مواثيق ولا أعراف دولية ولا يثنيه عن جرائمه أي صوت"


وأكدت أن استمرار إفلات الاحتلال من العقاب وعدم خضوعه للمحاسبة ولو لمرة واحدة يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم واستباحة دماء الأبرياء من الأطفال والنساء دون وازع من ضمير أو أخلاق.


وأدانت وزارة العدل صمت الشعوب الإسلامية والعربية عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستباحة المسجد الأقصى، والاكتفاء بالتنديد بهذه الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
 

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