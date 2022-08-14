النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2321) الأحد 14/8/2022
أخبار فلسطينية
حماس” تدعو المنظمات الحقوقية الدولية لوقف “جرائم إسرائيل”
إطلاق نار في القدس: سقوط إصابات والشرطة الإسرائيلية تبحث عن منفذي العملية
خلال 10 ثواني.. عملية في القدس لحافلة تصيب 7 مستوطنين إسرائيليين (فيديو)
هنية: قطر تتعهد بإعادة إعمار مخلفات العدوان على غزة
"حطموا أنظمة البيت".. مغن أميركي يطلق أغنية ضد مصنع سلاح إسرائيلي
محدث|| الاحتلال يعتقل منفذ عملية القدس
فصائل فلسطينية تبارك عملية القدس وتعتبرها ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال
مشعل: حريصون بالانفتاح على جميع مكونات الأمة بما يخدم فلسطين
هنية يهاتف وزير الخارجية السوداني معزيا بضحايا السيول
أخبار إسرائيلية
الأكثر دموية منذ سنوات.. موقع عبري: مصرع 18 شخصًا في حوادث سير خلال أسبوع
صحيفة إسرائيلية: بعد عامين من اتفاق أبراهام.. هل انتهى شهر العسل مع الإمارات ؟
اخبار دولية
"حطموا أنظمة البيت".. مغن أميركي يطلق أغنية ضد مصنع سلاح إسرائيلي
مسؤول في الاتحاد الأوروبي ينتقد سياسة تهجير الفلسطينيين من المناطق "ج" بالضفة
النمسا: مسيرة حاشدة في فيينا دعمًا للشعب الفلسطيني
إسطنبول تشهد مؤتمر "الإبداع الفلسطيني" التربوي الأول
مسيرة في فيينا تضامنًا مع غزة وتنديدًا باعتداءات الاحتلال
الخطوط الجوية الكورية تستأنف رحلاتها إلى "إسرائيل"
أخبار عربية
خارجية قطر: قلقون من تدهور الوضع الإنساني بغزة
"التضامن الإسلامي": انطلاق المشاركة الفلسطيني ...
توتر في مخيم عين الحلوة بلبنان بين عناصر أمن فلسطيني تابع لحركة فتح وآخرين من تيار الإصلاح
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الاحتلال يخطط لإقامة تكتل استيطاني جديد على أراضي سلفيت
“حماس” تدعو المنظمات الحقوقية الدولية لوقف “جرائم إسرائيل”
الشرق الأوسط
7 جرحى في إطلاق للنار على حافلة بالقدس
إسرائيل تراقب تصاعد الخلافات في معركة خلافة عباس
زوجة الأسير الذي تريد «الجهاد» إطلاقه: شاهدت هيكلاً عظمياً
الجيش الإسرائيلي يقدر أن الهدوء في غزة «سيستمر لسنوات»
12 انتهاكاً إسرائيلياً للصحافيين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة
الاهرام المصرية
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة
«وفا»: 12 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين خلال الاعتداءات الأخيرة على غزة
الشروق المصرية
إطلاق نار في القدس: سقوط إصابات والشرطة الإسرائيلية تبحث عن منفذي العملية
الغد الأردنية
الاحتلال يصادر 500 دونم من أراضي القدس لصالح الاستيطان
12 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال العدوان الأخير على غزة
كفر قاسم: إعدامات ميدانية بدم بارد
الشرق القطرية
" الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة
بأطراف ذكية.. مستشفى حمد للتأهيل بغزة يجدد الأمل لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
محدث بالفيديو والصور إصابة 9 مستوطنين في عملية فدائية بالقدس
بالفيديو الاحتلال يشن حملة اعتقالات في سلوان بحثا عن منفذ عملية القدس
حماس: عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا
توتر وإطلاق نار بين مسلحي فتح والتيار الإصلاحي في عين الحلوة بلبنان
تجدد احتجاجات المواطنين في طوباس إثر اعتقال 13 شابا
اتحاد المعلمين: وزارة المالية تتعمد تجاهل قرارات "اشتية"
طفل فلسطيني يفقد عينه بعد إصابته برصاص الاحتلال
زوجة الأسير عواودة: خليل أشبه بالهيكل العظمي لكنه مصممٌ على انتزاع حريته
القدس المحلية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في سلوان
صور|| الفتى مؤمن جابر.. شهيدًا بدعاء أم
محدث.. صور|| إصابة 8 مستوطنين في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة
المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال 154
الخليل: وفاة مواطنة في ظروف غامضة والشرطة تحقق
مصرع مواطن بصعقة كهربائية برفح
الأكثر دموية منذ سنوات.. موقع عبري: مصرع 18 شخصًا في حوادث سير خلال أسبوع
ستعقد له جلسة الثلاثاء المقبل.. الاحتلال ينقل الأسير مناصرة إلى عزل "هشيكما"
بمناسبة اليوم الدولي للشباب.. "الملكية لشؤون القدس" تؤكد أهمية دعم الشبان المقدسيين لمواجهة الاحتلال
إعادة انتخاب أيمن عودة لقائمة الجبهة الديمقراطية
الحياة الجديدة
زوجة الأسير عواودة: "يتحدث بصعوبة بالغة ولا يتذكر أسماء بناته"
مسرحية في إيرلندا الشمالية عن حياة الشهيدة راشيل كوري
وقفة إسناد للمعتقل عواودة أمام مستشفى "أساف هروفيه"
" فتح" في جبع تؤبّن الشهيدين علاونة وغنام
نقل الأسير أحمد مناصرة إلى "عزل عسقلان"
مستوطنون يسرقون مستلزمات زراعية في قرية كيسان شرق بيت لحم
طولكرم: وقفة احتجاجية في نزلة عيسى للمطالبة بإنجاز مشروع تعبيد الشارع الرئيسي
الأسير وائل نعيرات من جنين يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال
جريدة الأيام
إصابات جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات الجمعة ومواجهات في محافظات عدة
خان يونس: استشهاد شاب متأثراً بجروحه جراء العدوان الأخير
المعتقل عواودة يواصل إضرابه وسط ظروف صحية حرجة جداً
وكالة صفا
صورة السلاح المستخدم في تنفيذ عملية القدس
عملية إطلاق نار و12 نقطة مواجهة بالضفة خلال 24 ساعة
الاحتلال يقتحم سلوان بحثاً عن منفذ عملية القدس
تجدد احتجاجات المواطنين في طوباس
حماس: الاستيطان إجرامٌ إسرائيلي ضدّ أرضنا وشعبنا لن يمنحه شرعية
الاحتلال يخطط لإقامة تكتل استيطاني جديد على أراضي سلفيت
منتدى الإعلاميين يطالب السلطة بالكف عن ملاحقة الصحفيين
الاحتلال يحاصر بلدة سلوان ويعتقل عدداً من المواطنين
إصابة 8 مستوطنين في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة
حماس: عملية القدس رد على جرائم الاحتلال بغزة ونابلس
بلدية غزة تعلن منع السباحة في البحر يومي الأحد والاثنين
حماس تؤكد رفضها تصعيد الاحتلال المتواصل على أرضنا وشعبنا
فلسطين اليوم
الشهيد القائد زيـــاد المــدلل.. كان ذكـياً ومحـباً لدراسته ورُغم ذلك أحب الشهادة..!
الجهاد الإسلامي: تبارك عملية القدس وتؤكد أنها تأتي في سياق استمرار مقاومة الاحتلال في وحدة الساحات
تقرير آثار العدوان "الاسرائيلي" تطال الصحة النفسية للأطفال.. مختص يوضح سُبل التفريغ النفسي للأطفال
الاحتلال يعرقل حركة تنقل المواطنين غرب جنين
بعد مطاردة لـ6 ساعات ..الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية اطلاق النار في القدس
تقرير يُِِدين جنود الاحتلال بعد تقديم شهادات بقتل مدنيين وأطفال من غزة
سما نيوز
بالفيديو والصور: إصابة 9 مستوطنين في عملية إطلاق نار على حافلة بالقدس
عملية القدس: 10 رصاصات في 10 ثوان واستهداف 3 وجهات
البطش يتحدث عن مكاسب الجهاد من المعركة الأخيرة ودور حماس والعلاقة مع إيران
كيسنجر: أمريكا على شفا حرب مع روسيا والصين
درّاج فلسطيني يشارك في معسكر تدريبي لدرّاجة الطريق بكوريا الجنوبية
"الرياضية" تفتتح مخيم الإرادة والأمل لأصحاب الهمم في غزة
عرب 48
مضرب عن الطعام منذ 154 يوما: تدهور الوضع الصحي للأسير عواودة
إدارة سجون الاحتلال تحوّل الأسير أحمد مناصرة إلى العزل في "هشيكما"
زوجة الأسير خليل عواودة بعد زيارته: فقد أكثر من نصف وزنه وحالته الصحية خطيرة
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تظاهرة في دالاس الأميركية ضد العدوان الإسرائي ...
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- 14 آب (أغسطس)
- 2002م استشهاد القائد القسامي نصر جرار في جنين حيث ولد الشهيد القائد في 1/1/1958 في جنين, واعتقلته قوات الاحتلال من 14 عاما ، وقد تعرض في عام 2001ملمحاولة اغتيال فاشلة بعد أن طوقت قوات الاحتلال منزله في واد برقين إلا انه استطاع الفرار.
- 1994م السلطة تشرع في القيام بمهامها في الأراضي المحررة بعد مجيء السلطة إلى أراضي الوطن وتوقيع اتفاقية أوسلو 13/9/1993م مع "إسرائيل" بدأت السلطة الفلسطينية ممارسة عملها في الأراضي التي انسحبت منا قوات الاحتلال وبدت السلطة موجودة على أرض الواقع.
- 1994 م مقتل مستوطن يهودي وجرح سبعة آخرين في هجومين منفصلين في قطاع غزة.
- 1951م المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون في القدس المنعقد في الفترة من (14-30/8/1951) ولأول مرة في القدس بع إقامة دولة إسرائيل وبالقرب من قبر "هرتزل" ونظراً لانتخاب الدكتور حاييم وايزمن رئيساً لدولة إسرائيل لم يحضر المؤتمر وبعث برسالة إلى الوفود، وصف فيها الوضع الجديد بقوله (أن ثمة رمزاً عميقاً لحقيقة أن المؤتمر الصهيوني لم يعقد في أرضنا القديمة إلا بعد أن عادت لنا).
- 1947م الرئيس الأمريكي "هاري ترومان" يقدم مشروعاً لحكومة لندن بشأن مشروع "بيل"
- 1946م الرئيس الأمريكي هاري ترومان يرسل إلى الحكومة البريطانية خطة لتقسيم فلسطين على أساس الخطة التي اقترحتها لجنة بيل الملكية عام 1937، (والوكالة اليهودية في 5/8/1946)، وتبنى خطة الوكالة اليهودية في إضافة النقب بكامله إلى الدولة اليهودية المقترحة في تقسيم بيل.
- 1929م تأسيس الوكالة اليهودية لفلسطين وجعل مقرها الرئيس في مدينة القدس تحت الانتداب البريطاني، بهدف مساعدة يهود العالم على الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها. أسسها حاييم وايزمان (1874 - 1952) الذي أصبح أول رئيس للدولة العبرية بعد إعلانها عام 1948.
- 1920 م الحكومة البريطانية تعين اليهودي هربرت صموئيل (1870 - 1963) مندوباً سامياً لحكومة الانتداب في فلسطين. وُضع الانتداب موضع التنفيذ رسمياً في التاسع والعشرين أيلول (سبتمبر) 1923 بعد أن وقعت تركيا على معاهدة لوزان.
- 1917م المؤتمر الصهيوني الثامن في لاهاي المنعقد في الفترة من (14-21/8/1907) بحضور 329 مندوباً نصفهم تقريباً من روسيا القيصرية، كما حضره ولأول مرة أربعة مندوبين يمثلون اليهود في فلسطين.