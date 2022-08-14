النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2321)  الأحد 14/8/2022

2002م استشهاد القائد القسامي نصر جرار في جنين حيث ولد الشهيد القائد في 1/1/1958 في جنين, واعتقلته قوات الاحتلال من 14 عاما ، وقد تعرض في عام 2001ملمحاولة اغتيال فاشلة بعد أن طوقت قوات الاحتلال منزله في واد برقين إلا انه استطاع الفرار.

2002م استشهاد القائد القسامي نصر جرار في جنين حيث ولد الشهيد القائد في 1/1/1958 في جنين, واعتقلته قوات الاحتلال من 14 عاما ، وقد تعرض في عام 2001ملمحاولة اغتيال فاشلة بعد أن طوقت قوات الاحتلال منزله في واد برقين إلا انه استطاع الفرار.