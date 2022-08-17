بلدية غزة: مطالب موظفينا بالحصول على رواتبهم شرعية

غزة - الرأي

قالت بلدية غزة، إن مطالب الموظفين بالحصول على رواتبهم، وحقهم بالعيش في حياة كريمة مع أسرهم، وتقدير المجتمع لخدماتهم الجليلة شرعية، مؤكدةً إنها لن تتخلى عن مسؤولياتها، وستستمر في العمل بكل جد واجتهاد من أجل خدمتهم.

وأكدت البلدية في بيان وصل وكالة "الرأي" اليوم الأربعاء: "منذ انطلاق انتفاضة الأقصى وحتى الآن لا تزال الأزمات تعصف في قطاع غزة، وتلقي آثارها على جميع مناحي الحياة وعلى بلدية غزة بشكل خاص، وعلى مدار سنوات كافحت البلدية للصمود وابتكار الحلول لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، معتمدة وبشكل كامل على صمود موظفيها وإيثارهم لواجبهم تجاه السكان، رغم عدم حصولهم على كامل رواتبهم المستحقة، مثبتين قدرتهم على العطاء والصمود في أحلك الظروف واصعبها، والتي لم تقتصر على اعتداءات الاحتلال المتكررة على المدينة ومواجهة طوارئ الشتاء، بل تعدت ذلك لمواجهة أزمة كورونا والحصار المستمر على المدينة في ظل ضعف الموارد المالية".

وأضافت: "لقد حملنا إرثا ثقيلا من المديونيات للعديد من الأطراف، وباتت المدينة تعاني من ضعف البنية التحتية، والحاجة الملحة لمشاريع متعددة الجوانب لتوفير احتياجات المواطنين".

وأشارت بلدية غزة إلى أن العدوان الأخير على غزة جاء بعد حلول عيد الأضحى المبارك وتزامن مع اقتراب حلول العام الدراسي، وتراجع الإيرادات المالية للبلدية وازدياد التبعات والالتزامات بشكل منعها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الحد الأدنى من رواتب العاملين، "في هذا الوقت الحرج ما أدى إلى عدم قدرة العاملين على توفير احتياجات أسرهم وأولادهم".

وأكدت البلدية وقوفها بجانب العاملين ومطالبهم العادلة بالحصول على رواتبهم وحقوقهم المالية.

وناشدت جميع الأطراف من المواطنين والمؤسسات الرسمية والوطنية بالوقوف مع البلدية وموظفيها الذين لم يألوا جهدًا في أداء واجبهم.

ودعت البلدية الجميع للوفاء بالتزاماتهم تجاه البلدية وموظفيها، وسداد الفاتورة الشهرية، والاستفادة من التسهيلات المقدمة بالخصوص، والعمل على توفير الوقود اللازم لتشغيل المرافق الخدماتية كالآبار ومضخات الصرف الصحي وآليات جمع النفايات.