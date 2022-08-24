النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2330)  الأربعاء 24اغسطس2022

1950 م انتهاء عملية إسرائيلية حملت اسم "السجادة السحرية" لاستجلاب خمسة وأربعين ألف يهودي يمني إلى فلسطين. قضى المئات منهم غرقاً في البحر وألقيت المسؤولية عن ذلك على زعامة الحركة الصهيونية.

1935م المؤتمر الصهيوني التاسع عشر في لوزان والذي عقد في الفترة من (24/8-20/9/1935)، وقد امتاز بالمحاضرات العلمية الشاملة التي ألقاها عدد من زعماء الحركة الصهيونية. وتشكيل ائتلاف الأحزاب العمالية التي سيطرت على المنظمة الصهيونية، وأعادت انتخاب الدكتور حاييم وايزمن رئيساً للجنة التنفيذية، وسوكولوف رئيس شرف للمنظمة الصهيونية العالمية، والوكالة اليهودية الموسعة التي تضم عناصر يهودية غير صهيونية بروز بن غوريون الذي أعيد انتخابه في اللجنة التنفي