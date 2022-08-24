النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2330) الأربعاء 24اغسطس2022
أخبار فلسطينية
- 3 مليارات دولار حاجة غزة لإعادة الإعمار جراء عدوان الاحتلال
- السلطة الوطنية: نرفض سفر الفلسطينيين عبر مطار “رامون” الإسرائيلي
- اتساع حملات المناصرة للمؤسسات الفلسطينية المغلقة بأمر عسكري إسرائيلي.. سفراء أوروبا يرفضون القرار.. ومنظمات أمريكية تطالب بايدن بتعليق الدعم العسكري
- الأسرى يدعون لـ “نفير الجمعة” غضبا في وجه الاحتلال.. وحماس: المقاومة ليس لديها أي خط أحمر لنصرتهم
- اليوم الثالث: الأسرى يمتنعون عن الخروج لـ"الفحص الأمني" ويرجعون وجبات الطعام
- اشتية: الحكومة الفلسطينية تعاني من وضع مالي صعب بسبب إسرائيل وتراجع المساعدات
· فلسطين.. تنكيل جماعي بحق بلدة سلواد والقرى المجاورة بعد عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين
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أخبار إسرائيلي
- هيئة البث الإسرائيلي: مصر غاضبة من إسرائيل والشاباك يحاول احتواء الأزمة
- بنك إسرائيل المركزي يعتزم مواصلة زيادة أسعار
- إسرائيل تتمسك بفرصها الأخيرة لمنع التوقيع على اتفاق نووي مع إيران
- تقرير: العلاقات الإسرائيلية – التركية تحكمها خلافات الماضي وفرص المستقبل
- عودة فحوصات كورونا بمطار بن غوريون رغم انحسار الموجة
- الشاباك اعتقل مستوطنا شكّل تنظيما إرهابيا لاستهداف فلسطينيين
- إسرائيل تصف إحياء الاتفاق النووي بأنه "كارثة إستراتيجية"
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اخبار دولية
- إردوغان وعباس: التمسك بـ«حل الدولتين» أساس للسلام في الشرق الأوسط
- "المحامين الأميركية" تدين إغلاق الاحتلال المنظمات الفلسطينية ...
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اخبار عربية
- السعودية تطلق سراح الشاعر الفلسطينيّ أشرف فيّاض
- مصر: القمة العربية الرباعية تبحث التعاون وتطوّرات إقليمية ودولية
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
· السلطة الوطنية: نرفض سفر الفلسطينيين عبر مطار “رامون” الإسرائيلي
- تركت وراءها طفلة.. جيش الاحتلال يسلم جثمان شهيدة فلسطينية قتلها قبل عام- (فيديو وصور)
- اشتية: الحكومة الفلسطينية تعاني من وضع مالي صعب بسبب إسرائيل وتراجع المساعدات
- فلسطين.. تنكيل جماعي بحق بلدة سلواد والقرى المجاورة بعد عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين
- حماس ترد على وزير الخارجية التركي حول موافقتها على التطبيع بين أنقرة وتل أبيب
- اتساع حملات المناصرة للمؤسسات الفلسطينية المغلقة بأمر عسكري إسرائيلي.. سفراء أوروبا يرفضون القرار.. ومنظمات أمريكية تطالب بايدن بتعليق الدعم العسكري
- الأسرى يدعون لـ “نفير الجمعة” غضبا في وجه الاحتلال.. وحماس: المقاومة ليس لديها أي خط أحمر لنصرتهم
- عشية انتخابات الكنيست الإسرائيلي.. اجتهادات سياسية وتنظيمية مغايرة تهدد سلامة “القائمة المشتركة” مجدداً- (فيديو)
- مركزان حقوقيان إسرائيليان: بلدية الاحتلال في القدس تشارك في
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الشرق الأوسط
- إردوغان وعباس: التمسك بـ«حل الدولتين» أساس للسلام في الشرق الأوسط
- رام الله تنفي وجود معتقلين سياسيين لديها
- أشتية: الحكومة الفلسطينية تعاني من وضع مالي صعب
الاخبار اللبنانية
- «حماس» - «الجهاد»: نحارب معاً... ونُهادِن معاً
- الغرفة المشتركة باقية: تأهُّب لمواجهة الغدر
- إعلام «السرايا» يقول كلمته: بعضٌ من أسرار «وحدة الساحات»
- قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن عوفر غرب رام الله
- طائرة إسرائيلية إدارية تحط في الرياض
الغد الأردنية
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- 3 مليارات دولار حاجة غزة لإعادة الإعمار جراء عدوان الاحتلال
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس
- الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا من الضفة
- مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى
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الشروق المصرية
- بنك إسرائيل المركزي يعتزم مواصلة زيادة أسعار
- أشتية: أزمة الحكومة بسبب انحسار الدعم الدولي واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية
- إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في مخيم العروب
- استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال نابلس
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الشرق القطرية
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- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
- استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
- هيئة البث الإسرائيلي: مصر غاضبة من إسرائيل والشاباك يحاول احتواء الأزمة
-
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير استهداف الاحتلال للمدارس في القدس.. محاولة لتشويه الهوية الفلسطينية
- تقرير كخلايا نحل.. 500 حافظ وحافظة يسردون القرآن على جلسة واحدة
- الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
- البرغوثي: نفي السلطة وجود معتقلين سياسيين يثير الخوف على مصيرهم
- تقرير غياب دعم السلطة للقدس.. قصور مكّن استفراد الاحتلال بمؤسساتها التعليمية
- خاص الشاعر يستهجن بطء إجراءات التحقيق في محاولة اغتياله
- كتائب القسام تنشر كتاب "توأما الجهاد والشَّهادة"
صحيفة القدس
- اشتباكات مسلحة.. حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية
- الأسرى يمتنعون عن الخروج لـ "الفحص الأمني" ويرجعون وجبات الطعام
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"إسرائيل" تسعى لمنع الاتفاق النووي وتلوح بالعصا الغليظة
- مترجم: ما هو الهدف الذي ضربته "إسرائيل" في اليمن تزامنًا مع العملية العسكرية في قطاع غزة؟!
- مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية شمال سلفيت
صحيفة الأيام
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- الرئيس يتباحث في أنقرة: تحقيق الأمن والسلام يبدأ بالتوقف عن تقويض حل الدولتين
- »نابلس: استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال
- »استمرار حملة الهدم وإخطارات وقف البناء واقتحام جديد للمنطقة الأثرية...
- »قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي نفذ هجوماً في اليمن خلال العدوان على غزة
- »الغربيون والروس يشددون لهجتهم بعد ستة أشهر من الحرب في أوكرانيا
- »مصر: القمة العربية الرباعية تبحث التعاون وتطوّرات إقليمية ودولية
- »صيادو غزة يأملون بموسم وفير مع اقتراب الهجرة الثانية للسمك
الحياة الجديدة
- الرئيس من أنقرة: نعرب عن بالغ التقدير لمواقف الرئيس أردوغان الثابتة إلى جانب شعبنا
- مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية شمال سلفيت
- "المحامين الأميركية" تدين إغلاق الاحتلال المنظمات الفلسطينية السبع
- الاحتلال يهدم منشآت سكنية وحظائر ماشية لمواطنين شمال فصايل بالأغوار
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وكالة الراي
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية
- حملة اعتقالات بالضفة وسط مواجهات واشتباكات مسلحة
- الاحتلال يهدم منشآت سكنية وحظائر ماشية بالأغوار
- المرور تنشر حصيلة حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية
- كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غدا الخميس
- فيديو الدعليس يلتقي نخب مجتمعية من المنتدى الفكري الفلسطيني
- صور التعليم تناقش استعدادات وخطط وبرامج العام الدراسي الجديد
- فيديو غزة: 581 حافظًا وحافظة يُتمّون سرد القرآن على جلسة واحدة
- محدث الداخلية: شهيد وإصابة بانفجار عرضي غرب خان يونس
وكالة صفا
- ضمن حراكهم النضالي...الأسرى يمتنعون اليوم عن "الفحص الأمني" ويُرجعون الطعام
- إصابة جندي واختناق عشرات الشبان بمواجهات في العروب
- عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى
- بينهم قيادات وأسرى محررون...بالفيديو اعتقالات واشتباكات باقتحام الاحتلال مدنًا بالضفة
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"وكالة سما
- ما هو الهدف الذي ضربته "إسرائيل" في اليمن تزامنًا مع العملية العسكرية في قطاع غزة؟!
- يديعوت: نصر الله يهدد و"إسرائيل" تستعد للحرب
- الرئيس عباس: تقويض حل الدولتين سيؤدي إلى قطع العلاقات وانهيار الاتفاقيات القائمة مع "إسرائيل"
- مع اقتراب توقيع الاتفاق النووي..غانتس يطير إلى واشنطن
- صور: شهيد وإصابة طفلة في إنفجار بمنزل غرب محافظة خانيونس
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فلسطين اليوم
- بالفيديو اشتباكات مسلحة في جنين واعتقالات بعد اقتحامات في الضفة المحتلة
- اليوم الثالث: الأسرى يمتنعون عن الخروج لـ"الفحص الأمني" ويرجعون وجبات الطعام
- إصابة شاب بالرصاص المطاطي في رأسه خلال مواجهات في بلدة أبو ديس
- لماذا يجب علينا مقاطعة السفر عبر مطار "رامون" ..!
- وقفة إسناد للمعتقل الجريح نور الدين جربوع في مخيم جنين
عرب 48
- السعودية تطلق سراح الشاعر الفلسطينيّ أشرف فيّاض
- إردوغان خلال لقاء عبّاس: لا نقبل أي تغيير بوضع القدس والأقصى
- حماس تنفي موافقتها على التطبيع بين تركيا وإسرائيل
- إسرائيل تتمسك بفرصها الأخيرة لمنع التوقيع على اتفاق نووي مع إيران
- تقرير: العلاقات الإسرائيلية – التركية تحكمها خلافات الماضي وفرص المستقبل
- عودة فحوصات كورونا بمطار بن غوريون رغم انحسار الموجة
- الشاباك اعتقل مستوطنا شكّل تنظيما إرهابيا لاستهداف فلسطينيين
- إسرائيل تصف إحياء الاتفاق النووي بأنه "كارثة إستراتيجية"
-
وكالة وفا
- ضمن خطواتهم النضالية: الأسرى يعيدون وجبات الطعام ويمتنعون عن ...
- مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية شمال سلفي ...
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- "المحامين الأميركية" تدين إغلاق الاحتلال المنظمات الفلسطينية ...
- (محدث) الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت سكنية وحظائر ماشية لمواطني ...
حدث في مثل هذا اليوم
24 آب (أغسطس)
- 2003م عملية اغتيال جبانة قامت بها المروحيات الإسرائيلية بقصف سيارة كان يوجد بها 4 من كتائب الشهيد عز الدين القسام ولكنهم فروا من السيارة وطاردته الطائرات الحاقدة ما أدى إلى استشهادهم.
- 1950 م انتهاء عملية إسرائيلية حملت اسم "السجادة السحرية" لاستجلاب خمسة وأربعين ألف يهودي يمني إلى فلسطين. قضى المئات منهم غرقاً في البحر وألقيت المسؤولية عن ذلك على زعامة الحركة الصهيونية.
- 1948م عملية نيكايون (التطهير) عندما قام لواء غفعاتي (التابع لقوات البالماخ الذراع العسكري لمنظمة الهاغاناة الصهيونية الإرهابية) بالاستيلاء على المنطقة الساحلية الواقعة غربي يبنة وشمال اسدود.
- 1935م المؤتمر الصهيوني التاسع عشر في لوزان والذي عقد في الفترة من (24/8-20/9/1935)، وقد امتاز بالمحاضرات العلمية الشاملة التي ألقاها عدد من زعماء الحركة الصهيونية. وتشكيل ائتلاف الأحزاب العمالية التي سيطرت على المنظمة الصهيونية، وأعادت انتخاب الدكتور حاييم وايزمن رئيساً للجنة التنفيذية، وسوكولوف رئيس شرف للمنظمة الصهيونية العالمية، والوكالة اليهودية الموسعة التي تضم عناصر يهودية غير صهيونية بروز بن غوريون الذي أعيد انتخابه في اللجنة التنفي