النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2332) السبت 27/8/2022
أخبار فلسطينية
مباحثات فلسطينية أممية لكسر الجمود السياسي حول القضية الفلسطينية وحماية حل الدولتين
قيادتا حماس والجهاد تلتقيان في بيروت وتؤكدان على وحدة المسار
21 عامًا على اغتيال القائد الكبير أبو علي مصطفى
عالمة فلسطينية تقود مشروع هبوط أول امرأة وأول رجل ملون على القمر
أخبار إسرائيلية
غانتس يعرض أفكارًا على الولايات المتحدة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي
برعاية نتنياهو.. سموتريتش وبن غفير يتفقان على خوض الانتخابات الإسرائيلية معًا
بن غفير وسموتريتش يتفقان على خوض الانتخابات في قائمة واحدة
رئيس الوزراء الإسرائيلي يلوم رئيس الموساد بشأن انتقاده واشنطن
اخبار دولية
منسق عملية السلام يحذر من الهدوء “الهش” في غزة.. ومسؤول أممي: تصرفات إسرائيل تحدد سير الصراع
مجلس الأمن: إدارة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس بديلاً عن وجود عملية سياسية هادفة
مذكرات كوشنر: المغرب رفض فكرة فتح سفارة إسرائيلية في الرباط
منظمات طلابية في كاليفورنيا تعتبر "إسرائيل" دولة فصل عنصري
أخبار عربية
الضربة الإسرائيلية في مصياف تتسبب باندلاع حرائق في مناطق وعرة
قائد كبير في "حزب الله": هدفنا في الحرب تدمير جيش العدو وسينتشلون الجثث من تحت ركام المدن
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية- (صور وفيديو)
شارع شارون” و”المشروع العملاق” ضمن خطط استيطانية خطيرة في القدس
إصابة فلسطينيين خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات بالضفة
من تجليات العنصرية الإسرائيلية: المصادقة على مخطط بناء عربي تستغرق ثلاث سنوات أكثر من البناء اليهودي
التوتر يتصاعد في السجون.. إسرائيل تستدعي قوات القمع والفصائل تطالب الوسطاء بالتدخل
الشرق الأوسط
الأسرى الفلسطينيون يمهدون لإضراب شامل عن الطعام
ارتفاع في شعبية عباس بعد تصريحاته في ألمانيا
الاهرام المصرية
عضو منظمة التحرير: الأسرى "مناضلو حرية" على سلم أولويات القيادة الفلسطينية
الشروق المصرية
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى
الجهاد الإسلامي تتهم إسرائيل بالتنصل من التزامات التهدئة
الغد الأردنية
هل تنجح إسرائيل في إنهاء تواجد قيادات حماس في إسطنبول؟
الأسرى يصعدون وإدارة السجون تستدعي قوات إضافية
“توتر شديد” في أقسام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي
الشرق القطرية
" مباحثات فلسطينية أممية لكسر الجمود السياسي حول القضية الفلسطينية وحماية حل الدولتين
فيديو.. اعتداء وحشي لجنود "كتيبة المتدينين" الإسرائيلية على فلسطينيين في رام الله
إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال آخرين من الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير غياب المنظمات الدولية عن دعم غزة خلال العدوان.. تخاذل واصطفاف لجانب الاحتلال
نقل والدة المعتقل السياسي أحمد هريش للمستشفى
حمادة: جمعة "رباطنا درع" رسالة صمود وتحدي بوجه الاحتلال
النائب "منصور": نصرة الأسرى ودعم مطالبهم واجب على كل فلسطيني حتى تحقيقها
أهالي المعتقلين السياسيين يدعون لوقفة تضامنية مع أبنائهم غدًا السبت برام الله
إصابة مستوطن خلال تصدي شبان لاستفزازات المستوطنين بالقدس
حراك المعلمين بالضفة يعلن عدم افتتاح العام الدراسي في موعده
القدس المحلية
إصابات خلال مواجهات عقب مداهمات عسكرية إسرائيلية في نابلس ورام الله
68 فلسطينيًا قتلوا في جرائم بالداخل المحتل منذ بداية العام
الشعبية": قوات الاحتلال تصعد من حملاتها ضدّ كوادرنا
مصرع مواطنة إثر حادث انهيار سلسلة صخرية في دورا جنوب الخليل
الحرق ثمن البقاء والصمود على مدخل سوق بلدة الخليل العتيقة
محدث|| شبان يهاجمون مستوطنًا حاول استفزازهم والاحتلال يعتقل 5 شبان بالقدس المحتلة
الاحتلال يسرق الفرحة من والدة الأسيرين معاذ ونعمان حامد
4أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
تضرر مركبة إسرائيلية جراء اطلاق نار قرب نابلس
إصابة 8 فلسطينيين في حريق بالداخل المحتل
الحياة الجديدة
الأسير يوسف حمدان من جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر
أقاليم فتح الخارجية في ورشة عمل تاريخية في بيروت
اختتام فعاليات معرض دير الغصون الثاني الوطني
بحرية الاحتلال تغرق مركب صيد قبالة شاطئ رفح
وقفة في بيت لحم إسنادًا للأسرى
الاحتلال يعتقل 5 شبان من النبي صموئيل
جريدة الأيام
شرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة رفضاً للاستيطان وإسناداً...
الأسير عواودة يواصل إضرابه وسط تدهور خطير على صحته
توتر شديد في مختلف سجون الاحتلال جراء فرض عزل مضاعف على الأسرى
اعتراف إسرائيلي جديد بالمسؤولية عن مجزرة مقبرة "الفالوجا"
سراج" تختتم فعاليات مهرجان "وين ع رام الله" بـ"جبالنا"
وكالة صفا
تظاهرة تُطالب بسحب استثمارات ولاية أمريكية من شركات إسرائيلية
عملية إطلاق نار تستهدف سيارة مستوطنين غربي نابلس
"صفا" تطلق اليوم ملفًا للكشف عن مجازر تُخفيها "إسرائيل" منذ النكبة
أهالي المعتقلين السياسيين يدعون لوقفة تضامنية مع أبنائهم غدًا برام الله
حمد: تلبية نداء الفجر العظيم رسالة واضحة بأن شعبنا يلتف حول المقاومة
بالصور أبو فنونة: لن نسمح للاحتلال بتحقيق إنجازات انتخابية على ظهور أسرانا
مستوطنون مسلحون يقتحمون منطقة "كنار" جنوب الخليل
الأسيران أبو الهيجا وجرار يدخلان عامهما ال21 في سجون الاحتلال
بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين وتغرق مركب في بحر رفح
التعليم "تصدر معلومات تتعلق بافتتاح العام الدراسي الجديد
كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح الاحد
العمل "تصدر تنويه بخصوص تصاريح العمال الجديده والمجدده
إصابات في مواجهات متفرقة بالضفة الغربية
اتحاد المعلمين" : الموسم الدراسي في موعده بعد إنهاء القضايا الخلافية
50 ألف مصلٍٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى
مستوطنون يقتحمون منطقة كنار في الخليل بأعداد كبيرة
بلدية غزة تبحث مع جامعة غزة سبل تعزيز التعاون
فلسطين اليوم
مهجة القدس: الأسير يوسف حمدان يدخل عامه الـ"20" في سجون الاحتلال
أمين عام جبهة النضال: "الجهاد" ستقود جماهير شعبنا نحو النصر الأكيد بتحرير كل فلسطين
رئيس الحزب السوري القومي: رسالة مهرجانات (وحدة الساحات) وصلت
الاحتلال يعتقل 5 شبان غرب القدس
بيت لحم.. وقفة إسنادية للأسرى في سجون الاحتلال
سما نيوز
اسرائيل: نتوقع اغلاق تركيا مكتب حماس في اسطنبول قبل اعادة العلاقات بين الجانبين
ما الذي دار في لقاء النخالة مع قيادة حماس في بيروت ؟..
روسيا : إسرائيل استهدفت منشآت في مركز البحوث السوري بصواريخ كروز وقنابل موجهة"
جنرال أردني مُتقاعد يسخر من "اتهام الفلسطينين بالتطبيع"..فرّطنا بأوراق تفاوضية
القدس: الشرطة الإسرائيلية تقتحم قرية النبي صموئيل وتعتقل 5 فلسطينيين
المرور بغزة: وفاة مواطن متأثراً بإصابته بحادث سير في المنطقة الوسطى
عرب 48
مصرع فتاة وإصابة آخرين بانهيار صخري جنوب الخليل
أونروا" تعلن أنها "تواجه تهديدا وجوديًّا": إجراءات التقشّف وصلت آخرها
وكالة وفا
الأسرى ينفذون غدا خطوة حل الهيئات التنظيمية ف ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 27 آب (أغسطس)
- 2001م اغتيال القائد الوطني أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأحد مؤسسي حركة القوميين ومنظمة التحرير الفلسطينية من خلال قصف مكتبه في رام الله بالصواريخ من طائرات حربية إسرائيلية.
- 2001م الاحتلال الإسرائيلي يغتال أبو علي مصطفى (ولد عام 1938) الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقصف مكتبه في مدينة البيرة بالصواريخ من طائرة مروحية. عاد إلى فلسطين في 30 أيلول (سبتمبر) 1999، وانتُخب أميناً عاماً للجبهة الشعبية في 8 تموز (يوليو) 2000 خلفاً للدكتور جورج حبش (ولد عام 1926).
- 1998م انفجار في مدينة تل أبيب يسفر عن جرح 21مإسرائيلياً، والعدو يتهم حركة المقاومة الإسلامية حماس بهذا التفجير.
- 1989م الاحتلال الإسرائيلي يبعد خمسة فلسطينيين عن الأراضي المحتلة
- 1970م أنهى المجلس الوطني دورته السابعة بتاريخ 4/6/1970، وكان من المفترض أن يعود إلى الاجتماع في دورته العادية في نهاية عام 1970، إلا أن أموراً خطره استجدت بالنسبة إلى العمل الفلسطيني فحملت اللجنة التنفيذية على دعوة المجلس إلى عقد أول دورة استثنائية في عمان، وأهم هذه الأمور.
- 1897م المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل بسويسرا وكان رئيس المؤتمر الصهيوني مؤسس الحركة الصهيوني تيودور هرتسل.