النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2333) الاحد 28/8/2022
أخبار فلسطينية
عباس يوجّه لبدء حراك دبلوماسي وقانوني لـ«مساندة الأسرى»
هنية يستقبل رئيس حزب السعادة التركي في إسطنبول
الخارجية الفلسطينية: حراك دبلوماسي وقانوني متواصل لنصرة الأسرى وحقوقهم
أبو ردينة: الرئيس الفلسطيني يتابع باهتمام ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال
حماس" والجهاد تؤكدان على عمق العلاقة والعمل المشترك
البرغوثي: تجاهل السلطة لمعاناة المعتقلين السياسيين تستوجب تحركًا شعبيًا وفصائليًا
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تريد من تركيا إغلاق مكتب «حماس»
بن غفير وسموتريتش يتفقان على خوض الانتخابات في قائمة واحدة
صحيفة عبرية تشن هجومًا ضد الاتحاد الأوروبي لموقفه من السلطة والمستوطنين
قناة عبرية: اتصالات لعقد لقاء بين بايدن ولبيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يلوم رئيس الموساد بشأن انتقاده واشنطن
اخبار دولية و عربية
ورشة عمل في إسطنبول بعنوان "كن صوتاً لفلسطين"
منظمات طلابية في كاليفورنيا تعتبر "إسرائيل" دولة فصل عنصري
تظاهرة تُطالب بسحب استثمارات ولاية أمريكية من شركات إسرائيلية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مطالبات فلسطينية بحشد الدعم الدولي لقضية الأسرى في سجون الاحتلال
البحرية الإسرائيلية تغرق مركب صيد فلسطينيا جنوب غزة
الشرق الأوسط
إسرائيل تريد من تركيا إغلاق مكتب «حماس»
الاهرام المصرية
الشرطة الإسرائيلية تُزيل جدارية للشهيدة شيرين أبو عاقلة داخل الخط الأخضر
الشروق المصرية
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
الخارجية الفلسطينية: حراك دبلوماسي وقانوني متواصل لنصرة الأسرى وحقوقهم
اشتية يطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة
محمود عباس يطلق حملة دولية لكشف جرائم إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين
الغد الأردنية
ضمن احتجاجاتهم: الأسرى يحلون اليوم الهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال
هل تنجح إسرائيل في إنهاء تواجد قيادات حماس في إسطنبول؟
الشرق القطرية
" مباحثات فلسطينية أممية لكسر الجمود السياسي حول القضية الفلسطينية وحماية حل الدولتين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
3 إصابات برصاص الاحتلال في جنين واعتقال شاب من نابلس
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالرملة
ورشة عمل في إسطنبول بعنوان "كن صوتاً لفلسطين"
نقابة التصوير الطبي تصعد احتجاجاتها في مرافق الصحة بالضفة
مقاومون يستهدفون حاجزًا عسكريًّا في جنين
وقفة في رام الله للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة
7 أعمال مقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة
مشروع أمريكي نرويجي للاستيلاء على أراض فلسطينية
القدس المحلية
الأسرى يبدأون اليوم أولى خطواتهم النضالية في وجه السجان الإسرائيلي
ماذا يعني إقدام الأسرى على حل تنظيماتهم داخل السجون؟!
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس
4 وفيات منذ بداية العام.. وفاة طفل مريض من غزة ماطل الاحتلال في إصدار تصريح له
3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
مقتل فلسطيني في جريمة إطلاق نار جديدة بالداخل المحتل
جلسة جديدة للأسير أحمد مناصرة في الأول من أيلول
اشتباكات مسلحة.. 3 إصابات إحداها حرجة برصاص الاحتلال غرب جنين
إنقاذ 4 أخريات.. مصرع طفلة غرقًا قبالة سواحل خانيونس
العام الدراسي الجديد.. تأكيدات على انتظام موعد انطلاقته وتنفيذ حقوق المعلمين
الحياة الجديدة
الأسير رائد السعدي من جنين يدخل عامه الـ34 في الأسر
نجلاء قعدان.. متخصصة في إعادة تدوير وصناعة الإكسسوارات وتجهيزات الأعراس
مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الرملة بأراضي الـ48
لقاء في جنين يؤكد أهمية تعزيز السلم الأهلي والأمن وسيادة القانون
انطلاق فعاليات "سوق بيتونيا الشعبي"
"وزارة القدس": فرض المنهاج الإسرائيلي جزء من الحرب على المقدسيين
جريدة الأيام
"سراج" تختتم فعاليات مهرجان "وين ع رام الله" بـ"جبالنا"
عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة رفضاً للاستيطان وإسناداً للحركة الأسيرة
الأسير عواودة يواصل إضرابه وسط تدهور خطير على صحته
توتر شديد في مختلف سجون الاحتلال جراء فرض عزل مضاعف على الأسرى
اعتراف إسرائيلي جديد بالمسؤولية عن مجزرة مقبرة "الفالوجا"
"بلومبرغ": الأنهار في أنحاء العالم تتحول الى غبار وتكاد تختفي
القضاء الأميركي ينشر وثيقة بنسخة منقحة تبرر تفتيش منزل ترامب
بن غفير وسموتريتش يتفقان على خوض الانتخابات في قائمة واحدة
وكالة صفا
عائلة المعتقل السياسي "هريش" لـ"صفا": معزول بزنازين أريحا ومحروم من الزيارة
بالفيديو إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في جنين
"التربية" تتوعد بمقاضاة الاحتلال لتحريف المناهج الفلسطينية
وقفة برام الله رفضًا للاعتقال السياسي
الاحتلال يخطر بهدم غرفتين في الولجة ببيت لحم
وقفة بنابلس للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء
أشرف جمعة: سماح الاحتلال للفلسطينيين باستخدام مطار رامون مرعب ومريب
دعوات للمشاركة بوقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين برام الله
الأسرى يقررون حل" التنظيم" داخل سجون الاحتلال
محدث الشرطة البحرية: انتشال جثة فتاة غرقت في بحر خان يونس
الشرطة تُنهي 10 خلافات مالية بقيمة 114 ألف دولار
جيش الاحتلال يعلن إصابة مستوطنة في اطلاق نار قرب قلنديا
وزارة التربية والتعليم تعقد امتحان وظيفة مدير مدرسة
أبو مرزوق يعزي بوفاة رئيس الجماعة الإسلامية الأسبق بالهند
الاحتلال يزعم إحباط عملية طعن عند حاجز في جنين المحتلة
فلسطين اليوم
الأسرى يبدأون اليوم أولى خطواتهم النضالية بحل التنظيمات
"التربية": تحريف الاحتلال لكتبنا في القدس جناية سيتم مقاضاته عليها
خلال أسبوع.. شهيد وإصابة مستوطنين بـ89 نقطة مواجهة بالضفة المحتلة
سرايا القدس - كتيبة نابلس تستهدف قوات صهيونية خاصة في شارع الاتحاد بنابلس
عمال الضفة ينظمون وقفات احتجاجية رفضاً لتحويل أموالهم عبر البنوك
مهجة القدس: الأسير رائد السعدي يدخل عامه الـ (34) في سجون الاحتلال
المحامي زبارقة يطالب بإلغاء تصنيف أحمد مناصرة كملف "إرهاب"
سما نيوز
انتشال جثة فتاة وإنقاذ 4 أخريات في بحر خانيونس
العمل به يبدأ في الاول من سبتمبر ..هذه هي مميزات جواز السفر الفلسطيني الجديد "البيومتري"
كوشنر يكشف تفاصيل مكالمة مهمة من السيسي بشأن إدانة "إسرائيل" في الأمم المتحدة
الاف العمال يحتجون على حواجز الاحتلال رفضا لقرار تحويل رواتبهم عبر البنوك
الرملة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار
"وزارة القدس": محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي جزء من حرب الاحتلال على المقدسيين
اتحاد المعلمين: البدء بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة
عرب 48
الأسرى يصعدون بحل الهيئات التنظيمية بسجون الاحتلال
قضية الأسير مناصرة: جلسة محكمة الخميس والمطالبة بالإفراج المبكر عنه
الحركة الأسيرة تُصعّد احتجاجاتها: حل الهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال الأحد
العاروري يلتقي النخالة في بيروت
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الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس
الأسير رائد السعدي من جنين يدخل عامه الـ34 في ...
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28 آب (أغسطس)
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1995 م وفاة المعتقل الفلسطيني توفيق سواركه في سجن غزة نتيجة التعذيب على يد أفراد جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية.
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1953 م في مساء يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس سنة 1953 اجتازت قوة إسرائيلية خط الهدنة في قاع غزة منطقة وادي غزة متجهة صوب معسكر البريج للاجئين بقيادة الإرهابي هار مائير صهيون احد ابرز تلاميذ أريل شارون وعند مدخل مخيم البريج انقسمت القوة إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة تضم أربعة إرهابيين وقد دخلوا المخيم من الشمال والجنوب وانطلقوا داخل المخيم يلقون القنابل على الأطفال والنساء والشيوخ وهم نائمون واستمر القتل والذبح ثلاث ساعات انسحبت بعدها القوة المعتدية ونتيجة لهذا الاعتداء سقط خمسة وخمسين شهيداً ما بين طفل وامرأة وشيخ كبير وعشرات الجرحى.
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1919 م لجنة كينغ- كراين تضع تقريرها حول سورية وفلسطين بناء على اقتراح الدكتور ودرولسون صاحب المبادئ الأربعة عشر ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وافق المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح في باريس على إرسال لجنة ثلاثية لزيارة سورية وفلسطين والاطلاع على وجهات نظر السكان تمهيدا لتقرير مصير المنطقة، لكن بريطانيا وفرنسا انسحبتا من اللجنة خوفا من تسلل الولايات المتحدة إلى المنطقة واقتصرت اللجنة على العضوين الأمريكيين (هنري سي كنيج وتشارلز كرين) يصاحبهما المستشارون (الدكتور ليبايرو والمستر سونت كوموري والكابتن وليم بيل) بالإضافة إلى السكرتير بروري ومدير أعمال اللجنة المستر مور.
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1898م المؤتمر الصهيوني الثاني في بال والذي عقد في الفترة من (28-31/1898) بحضور 349 مندوب يمثلون 913 مجموعة صهيونية.