النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2333)  الاحد 28/8/2022

1953 م في مساء يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس سنة 1953 اجتازت قوة إسرائيلية خط الهدنة في قاع غزة منطقة وادي غزة متجهة صوب معسكر البريج للاجئين بقيادة الإرهابي هار مائير صهيون احد ابرز تلاميذ أريل شارون وعند مدخل مخيم البريج انقسمت القوة إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة تضم أربعة إرهابيين وقد دخلوا المخيم من الشمال والجنوب وانطلقوا داخل المخيم يلقون القنابل على الأطفال والنساء والشيوخ وهم نائمون واستمر القتل والذبح ثلاث ساعات انسحبت بعدها القوة المعتدية ونتيجة لهذا الاعتداء سقط خمسة وخمسين شهيداً ما بين طفل وامرأة وشيخ كبير وعشرات الجرحى.