أوقاف خان يونس تكرم محفظات المخيم القرآني الصيفي "حرائر الأقصى"

خان يونس- الرأي

كرم قسم العمل النسائي بمديرية أوقاف خان يونس المحفظات في المخيم القرآني "حرائر الأقصى"، وذلك خلال حفل نظمته في مقر المديرية.

جاء ذلك، بحضور مدير المديرية د. محمد الغلبان، ورئيس القسم أ. حنان عدوان، ومشرفة المخيم أ. أسماء أبو صالح، ولفيف من موظفات القسم ومحفظات المخيم.



وأوضح الغلبان أن تكريم المحفظات ياتي لإبراز دورهن في إنجاح فعاليات المخيم القرآني، وجهودهن في تحفيظ الطالبات لأجزاء من كتاب الله تعالي.



ونوه إلى أن جهود المحفظات كان له دور مهم في النتائج المشرفة التي حققها المخيم وحصول 60% من المتقدمين لاختبارات القرآن الكريم درجة الامتياز.



وأشاد الغلبان بجهود قسم القرآن الكريم/اناث المبذولة في خدمة القرآن الكريم والارتقاء بالمسيرة القرآنية، داعياً إلى مزيد من العطاء من أجل نشر تعاليم ديننا الإسلامي، واتخاذ كتاب الله منهجاً ومسلكاً في حياتنا.