بواتينج يصعق فياريال فى الدورى الإسبانى

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل كيفن برنس بواتينج لاعب هرتا برلين الألمانى وشقيق النجم جيروم بواتينج نجم بايرن ميونخ الألمانى، 10 أهداف بقميص لاس بالماس فى موسم 2016/2017، قبل انتقاله لساسولو، ولكن هدفه فى مرمى فياريال بالدوري الإسباني، كان أجمل الأهداف فى ذلك الموسم، إن لم يكن فى مسيرته.

سجل كيفن بواتينج الهدف من كرة طائرة مذهلة وقف أمامها حارس فياريال عاجزا، ولكن فرحة النجم الغانى بهدفه المذهل لم تدم طويلا حيث خطف فياريال الفوز بنتيجة 2-1 فى الدقيقة الثانية من الوقت الإضافى بالمباراة.