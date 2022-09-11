النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2345) الأحد 11/9/2022
أخبار فلسطينية
رئيس فلسطين يهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة
فلسطين تحمل إسرائيل المسؤولية عن أسير يحتضر
منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من خطط إسرائيلية لشرعنة بؤر استيطانية رعوية
وفد من حماس برئاسة هنية يبحث في موسكو مستجدات القضية الفلسطينية
هنية يصل إلى موسكو على رأس وفد قيادي من حماس
الرئيس يهنئ الملك تشارلز الثالث لمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة
أخبار إسرائيلية
حزبان عربيان لخوض الانتخابات الإسرائيلية في قائمة ثنائية
قبل 4 أيام من اغلاق باب الترشح لانتخابات الكنيست.."شاكيد" تفض التحالف مع "هندل"
استطلاع إسرائيلي: معسكر نتنياهو لن يحصل إلا على 59 مقعدًا حال أجريت الانتخابات الآن
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن أكون طرفا في حكومة يقودها نتنياهو
لابيد يتوجه إلى ألمانيا لبحث الملف النووي الإيراني
هآرتس": إسرائيل طلبت من قطر الضغط على عباس لتهدئة الأوضاع بالضفة الغربية
روح صهيونية" تتفكك: شاكيد تفض التحالف مع هندل
اخبار دولية
وقفات أمام "غوغل" و"أمازون" احتجاجًا على تعاونهما مع "إسرائيل"
سياسي أمريكي: على المجتمع الدولي تمكين الفلسطينيين من تقرير المصير
بولندا تستعد للتشاور مع إسرائيل بشأن مطالبتها بتعويضات
إيران تُهدد : إسرائيل ستُسوى بالأرض لو رمقتنا بنظرة خاطئة
أخبار عربية
الكويت تعلن عزمها التعاقد مع 400 معلم من غزة والضفة
بمساعدة «حزب الله»... اعتقال عسكريين سوريين بتهمة «التعاون مع إسرائيل»
لبنان.. اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة 7 جنود إسرائيليين بالاختناق داخل برج عسكري- (فيديوهات)
الشرق الأوسط
إسرائيل لا تستجيب لعرض «حماس» حول صفقة أسرى جزئية
إسرائيل تواصل «كاسر الأمواج» في الضفة
الاهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يُشدد الإجراءات عند الحواجز العسكرية المُحيطة برام الله
الشروق المصرية
فلسطين تحمل إسرائيل المسؤولية عن أسير تقول إنه يحتضر وقد يستشهد في أي لحظة
الاحتلال الإسرائيلي يغلق بلدة بالخليل بعد حرق برج بموقع عسكري
الغد الأردنية
استشهاد شاب في جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال
الاحتلال يتأهب.. ومرحلة تصعيد جديدة بالضفة
الشرق القطرية
" ضحكات الطفلة الفلسطينية "سما" تصل عنان السماء
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
إعلام الاحتلال: سقوط طائرة مسيرة في قلقيلية بسبب عطل فني
استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين
الأسير "زيود" يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال
دوري لكرة القدم في ماليزيا باسم "استقلال فلسطين"
الأسير "زيود" يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال
السبت.. أعمال المقاومة تتصاعد بالضفة وتوقع 8 إصابات بصفوف الاحتلال
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز في محيط رام الله
تحذيرات من استشهاد الأسير أبو حميد في أي لحظة
الاحتلال يعتقل مواطنا شمال شرق قطاع غزة
القدس المحلية
مقربون من عودة يطالبونه بالاستقالة
المعتقل عدال موسى يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال 36
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة برام الله
منظمة التحرير تحذر من خطط إسرائيلية لشرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية
وقفة تضامنية مع الاسير المريض ناصر أبو حميد وسط رام الله
الاحتلال يقتحم دير نظام ويغلق مدخل النبي صالح وبنى زيد
شخصيات دينية اسلامية ومسيحية تشيد بدور ملك المغرب في الدفاع عن القدس
أبو رحمة: نحذر من إجبار رعاة الأغنام الحصول على تصاريح بسبب البؤر الاستيطانية الرعوية
الحياة الجديدة
المعتقل مؤيد زيود من السيلة الحارثية يدخل عامه الـ21 في الأسر
مُربيات رياض الأطفال.. ضحايا للابتزاز والقهر الوظيفي في قطاع غزة
فصائل العمل الوطني في جنين تطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقل أبو حميد
جامعة القدس ووكالة بيت مال القدس تضعان حجر أساس مشروع النادي البيئي
رام الله تنتصر للأسير المريض ناصر أبو حميد
الاحتلال يعتقل مواطنا شمال شرق قطاع غزة
الاحتلال يقتحم دير نظام ويغلق مدخل النبي صالح وقرى بنى زيد الغربية
جريدة الأيام
الأسير أبو حميد قد يستشهد في أي لحظة
الاحتلال يقمع مسيرة شعبية في كفر قدوم إغلاق مدخل بيت أمر وطريق قرى بني...
غانتس: لن أكون طرفاً في حكومة يقودها نتنياهو
لندن وبرلين وباريس "تشكك" بصدق التزام إيران حيال إحياء الاتفاق النووي
غوتيريس يشدّد من باكستان: عدم المبالاة بالتغيّر المناخي "ضرب من الجنون"
بريطانيا: ماتت الملكة، عاش الملك تشارلز
جولييت تكشف حكايات روايات جميل عوّاد الأخيرة!
وكالة صفا
حماس تدين اعتداء أمن السلطة على أهالي المعتقلين السياسيين برام الله
وزارة العمل بغزة توضح أسباب رفضها لتصاريح "المشغل الإسرائيلي"
إصابة 8 إسرائيليين بأعمال للمقاومة بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الاحتلال يقتحم دير نظام ويغلق النبي صالح برام الله
إصابة 29 إسرائيليًا في أكثر من 100 نقطة مواجهة بالضفة خلال أسبوع
كشف وآلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد
الاحتلال يُرجئ مناقشة خطة البناء بمنطقة ""E1 شرقي القدس
أطفال يروون لـ"صفا" حياة الجحيم في قلب الخليل
نشطاء فلسطينيون يطلقون حملة لإنهاء حصار غزة
المرور: 5 إصابات بـ 8 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
أبو الريش: بدأنا تطبيق نظام التطوير المهني المستمر
هنية يصل موسكو على رأس وفد قيادي من حماس
الكويت تبدأ اليوم إجراءات التعاقد مع معلمين من قطاع غزة
الاحتلال يعتقل شابًا اجتاز السياج الأمني شمال القطاع
سرقة 20 قطعة سلاح تعود لفترة الأربعينيات من متحف بالداخل
مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله
فلسطين اليوم
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ودعوات لصد الاقتحام الكبير في الـ 29 أيلول الجاري
إضراب شامل في محافظة جنين حدادًا على روح الشهيد حمد أبو جلدة
جهود فلسطينية وأممية لتحقيق الأمنية الأخيرة للأسير ناصر أبو حميد
الهيئة الخيرية في غزة تفتتح مركز "عناية" للعلاج الطبيعي
مهجة القدس: الأسير المجاهد مؤيد زيود يدخل عامه الـ (21) في سجون الاحتلال
الاحتلال يشدد إجراءاته التعسفية على حواجزه العسكرية في محيط رام الله
سما نيوز
استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين
العمل بغزة توضح الأسباب وراء رفضها لتصاريح المشغل
جهود فلسطينية وأممية لتحقيق "الأمنية الأخيرة" للأسير ناصر أبو حميد
صحيفة: عناصر "جاذبة" للأردن في خطاب حماس الأخير
وقفة احتجاجية منددة بالجريمة وتقاعس الشرطة في أم الفحم
غداً_ إضراب ومظاهرة في دبورية وأخرى في المزرعة تنديداً بالجريمة
صور: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد وسط رام الله
بولندا تسعى لإشراك "إسرائيل" في مفاوضة برلين بشأن التعويضات
عرب 48
الأسير عدال موسى يواصل معركة "الأمعاء الخاوية"
تقرير: 73 أسيرا استُشهدوا منذ 1967 بسجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد
مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون في قريوت جنوبي نابلس
وكالة وفا
نشطاء يعيدون فتح طريق أغلقها الاحتلال شرق عاط ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 11أيلول (سبتمبر)
- 1919 م نسيس صحيفة "بيت لحم" في مدينة بيت لحم لصاحبيها ومحرريها يوحنا خليل دكرت وعيسى خوري بندك. أسبوعية تعنى بنقل أخبار الوطن إلى الجالية العربية في المهجر.
- 1922م علان الانتداب البريطاني على فلسطين.
- 1985 م لية استشهادية قامت بها اللبنانية مريم فخر الدين حيث كانت تقل سيارة معباة بـ 300 كيلو غرام متفجرات واقتحمت بها تجمعاً "إسرائيلياً" ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الإسرائيليين والشهيدة من بلدة دورس قضاء بعلبك.