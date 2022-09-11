النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2345) الأحد 11/9/2022

أخبار فلسطينية﻿

رئيس فلسطين يهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة

فلسطين تحمل إسرائيل المسؤولية عن أسير يحتضر

منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من خطط إسرائيلية لشرعنة بؤر استيطانية رعوية

وفد من حماس برئاسة هنية يبحث في موسكو مستجدات القضية الفلسطينية

هنية يصل إلى موسكو على رأس وفد قيادي من حماس

الرئيس يهنئ الملك تشارلز الثالث لمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة

أخبار إسرائيلية

استطلاع إسرائيلي: معسكر نتنياهو لن يحصل إلا على 59 مقعدًا حال أجريت الانتخابات الآن

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن أكون طرفا في حكومة يقودها نتنياهو

هآرتس": إسرائيل طلبت من قطر الضغط على عباس لتهدئة الأوضاع بالضفة الغربية

روح صهيونية" تتفكك: شاكيد تفض التحالف مع هندل

اخبار دولية

سياسي أمريكي: على المجتمع الدولي تمكين الفلسطينيين من تقرير المصير

بولندا تستعد للتشاور مع إسرائيل بشأن مطالبتها بتعويضات

أخبار عربية

بمساعدة «حزب الله»... اعتقال عسكريين سوريين بتهمة «التعاون مع إسرائيل»

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إصابة 7 جنود إسرائيليين بالاختناق داخل برج عسكري- (فيديوهات)

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يُشدد الإجراءات عند الحواجز العسكرية المُحيطة برام الله

الشروق المصرية

فلسطين تحمل إسرائيل المسؤولية عن أسير تقول إنه يحتضر وقد يستشهد في أي لحظة

الاحتلال الإسرائيلي يغلق بلدة بالخليل بعد حرق برج بموقع عسكري

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

إعلام الاحتلال: سقوط طائرة مسيرة في قلقيلية بسبب عطل فني

القدس المحلية

المعتقل عدال موسى يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال 36

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة برام الله

منظمة التحرير تحذر من خطط إسرائيلية لشرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية

وقفة تضامنية مع الاسير المريض ناصر أبو حميد وسط رام الله

الاحتلال يقتحم دير نظام ويغلق مدخل النبي صالح وبنى زيد

شخصيات دينية اسلامية ومسيحية تشيد بدور ملك المغرب في الدفاع عن القدس

أبو رحمة: نحذر من إجبار رعاة الأغنام الحصول على تصاريح بسبب البؤر الاستيطانية الرعوية

الحياة الجديدة

المعتقل مؤيد زيود من السيلة الحارثية يدخل عامه الـ21 في الأسر

مُربيات رياض الأطفال.. ضحايا للابتزاز والقهر الوظيفي في قطاع غزة

فصائل العمل الوطني في جنين تطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن المعتقل أبو حميد

جامعة القدس ووكالة بيت مال القدس تضعان حجر أساس مشروع النادي البيئي

رام الله تنتصر للأسير المريض ناصر أبو حميد

الاحتلال يعتقل مواطنا شمال شرق قطاع غزة

الاحتلال يقتحم دير نظام ويغلق مدخل النبي صالح وقرى بنى زيد الغربية

جريدة الأيام

الأسير أبو حميد قد يستشهد في أي لحظة

الاحتلال يقمع مسيرة شعبية في كفر قدوم إغلاق مدخل بيت أمر وطريق قرى بني...

هنية يبدأ زيارة إلى موسكو

غانتس: لن أكون طرفاً في حكومة يقودها نتنياهو

لندن وبرلين وباريس "تشكك" بصدق التزام إيران حيال إحياء الاتفاق النووي

غوتيريس يشدّد من باكستان: عدم المبالاة بالتغيّر المناخي "ضرب من الجنون"

بريطانيا: ماتت الملكة، عاش الملك تشارلز

جولييت تكشف حكايات روايات جميل عوّاد الأخيرة!

وكالة صفا

حماس تدين اعتداء أمن السلطة على أهالي المعتقلين السياسيين برام الله

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

العمل بغزة توضح الأسباب وراء رفضها لتصاريح المشغل

جهود فلسطينية وأممية لتحقيق "الأمنية الأخيرة" للأسير ناصر أبو حميد

صحيفة: عناصر "جاذبة" للأردن في خطاب حماس الأخير

وقفة احتجاجية منددة بالجريمة وتقاعس الشرطة في أم الفحم

عرب 48

الأسير عدال موسى يواصل معركة "الأمعاء الخاوية"

تقرير: 73 أسيرا استُشهدوا منذ 1967 بسجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون في قريوت جنوبي نابلس

وكالة وفا

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