بايرن ميونخ يفقد جهود كومان في مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

تمكن جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، من قيادة تدريبات الفريق اليوم الإثنين بصفوف مكتملة، باستثناء غياب كينغسلي كومان بسبب الإصابة، وذلك استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتشهد مباراة الغد مواجهة بين بايرن ميونخ ونجم هجومه السابق روبرت ليفاندوفسكي، الذي يلعب حاليا لبرشلونة.

وسيغيب كومان عن ثاني مباريات بايرن في دوري الأبطال هذا الموسم بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

وكان بايرن ميونخ قد استهل مشواره في البطولة الأوروبية بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي 2 / صفر يوم الأربعاء الماضي، كما تغلب برشلونة على فيكتوريا بلزن التشيكي 5 / 1 في اليوم نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ لا يظهر حاليا بأفضل مستوياته في كل المنافسات، حيث تعادل مع شتوتغارت 2 / 2 يوم السبت، وهو التعادل الثالث على التوالي لبايرن في الدوري الألماني.

وطالب حسن صالح حميديتش، عضو مجلس إدارة بايرن لشؤون الرياضة، بتحسين الأداء خلال المواجهة المرتقبة للفريق على ملعبه غدا أمام برشلونة.

وواصل ليفاندوفسكي تألقه التهديفي الذي كان قد استعرضه مع بايرن ميونخ لوقت طويل، مع انتقاله إلى برشلونة، حيث سجل للفريق الكتالوني ستة أهداف في المنافسات المحلية، كما سجل ثلاثية (هاتريك) للفريق خلال مباراته أمام فيكتوريا بلزن.

وقال مانويل نوير قائد وحارس مرمى بايرن ميونخ عقب المباراة أمام إنتر ميلان: “نحن نعرف أن فريقا قويا يقدم مستويات عالية بانتظارنا”.

وأضاف: “نحن جميعا نعرف ليفاندوفسكي. ونعرف قدراته. ولكنه يعرف أيضا أن اللعب أمامنا ليس سهلا”.

واتبع ناغلسمان سياسة المداورة بين لاعبيه في التشكيل الأساسي خلال المباريات الأخيرة، ومن المنتظر أن يدفع في مباراة الغد بالنجم السنغالي ساديو ماني وكذلك ليروي ساني ولوكاس هيرنانديز وبنجامين بافارد ومارسيل سابيتسر.

(د ب أ)