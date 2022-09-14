واتس آب سيوفر هذه الميزات الجديدة قريبًا إلى أجهزة أيفون

كشف تقرير جديد أن تطبيق واتس آب على نظام التشغيل iOS سيتلقي قريبًا مجموعة من الميزات الجديدة، حيث يعمل تطبيق المراسلة الفورية على بعض الميزات لإصدار iOS ، بما في ذلك اختصار كاميرا جديد ، والقدرة على البحث في الدردشات حسب التاريخ والمجتمع، وقد تم رصد هذه الميزات الثلاث في الإصدارات التجريبية الأخيرة لتطبيق واتس آب لنظام iOS.



وقد تم العثور على اختصار الكاميرا لأول مرة في الإصدار التجريبي 2.22.20.5 من تطبيق أندرويد، ووفقًا لتقرير حديث من WABetaInfo ، فإن اختصار الكاميرا نفسه قد وصل إلى واتس آب للإصدار التجريبي من iOS 22.19.0.75.



ويظهر الاختصار داخل شريط التنقل بالقرب من اختصار الدردشة الجديد. يشير التقرير إلى أن الاختصار لن يظهر إلا للمستخدمين الذين يمكنهم إنشاء مجتمع، والميزة قيد التطوير حاليًا ، وإذا كان من المراد تصديق التقرير، فيجب إتاحته لمختبرى الإصدار التجريبي في الأيام المقبلة.



كذلك فقد بدأ واتس آب العمل على تضمين القدرة على البحث في الدردشات حسب التاريخ منذ وقت طويل ، لكنه ألغى التطوير لاحقًا، و الآن كشف WABetaInfo أن الميزة قد تعود قريبًا إلى إصدار iOS من التطبيق، وقد تم طرح القدرة على البحث في الرسائل حسب التاريخ لمختبري الإصدار التجريبي من خلال التحديث التجريبى 22.0.19.73.



وتفتح الميزة التقويم عندما يبحث المستخدم عن محادثة ، ويمكن للمستخدم النقر في أي مكان على الشاشة لرفض التقويم، ويتم الآن طرح ميزة مجتمع واتس آب لمزيد من مختبري الإصدار التجريبي على iOS.



ويتم الآن طرح ميزة المجتمعات لمختبري الإصدارات التجريبية باستخدام واتس آب beta لنظام iOS الإصدار 22.19.0.72، وسيتلقى بعض المستخدمين الذين يشغلون الإصدار الثابت من التطبيق هذه الميزة أيضًا، ويمكنك إضافة ما يصل إلى 10 مجموعات أثناء إنشاء مجتمع ، وبعد ذلك يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى 50 مجموعة في المجتمع.