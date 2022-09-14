التوجيه السياسي يُنظم سلسلة فعاليات في ذكرى انسحاب الاحتلال من غزة

غزة- الرأي

نظمَّت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني سلسلة أنشطة وفعاليات بجميع محافظات قطاع غزة، وذلك في الذكرى الـ17 لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة الذي يوافق الـ12 من أيلول/ سبتمبر.

وشملت الفعاليات على تنظيم وقفات للأجهزة الأمنية، وتنظيم مسير عسكري، وندوات سياسية، والرسم على الرمال في المحررات، وعقد لقاءات متنوعة ومحاضرات توعوية تستهدف الأجهزة الأمنية والطلبة والنزلاء.

وهدفت تلك الفعاليات إلى ترسيخ مفهوم المقاومة كونها السبيل الوحيد لدحر العدو الصهيوني، وأن الاندحار من قطاع غزة كان البداية للتحرير فلسطين كاملًا، وكما يعتبر الانسحاب يوم تاريخي في الصراع الفلسطيني-الصهيوني.

وبهذا الصدد، ألقت هيئة التوجيه السياسي سلسلة محاضرات توعوية بعنوان "بشائر الانتصار في ذكرى الاندحار" خلال طوابير أركان للأجهزة الأمنية، وطلاب وطالبات المرحلة الثانوية.