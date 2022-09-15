النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2348) الخميس 15سبتمبر 2022
أخبار فلسطينية
- سلطة أوسلو» تُخرّج فدائيين: جنين تضرب العدو في مقْتل
- حركة حماس تكشف عن رسالة خطية بعثها هنية إلى بوتين خلال زيارة روسيا
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخرَين برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة
- نادي الأسير: 1365 أمر اعتقال إداري إسرائيلي بحق فلسطينيين في 2022
- مؤتمر وطني في غزة يطالب بإسقاط “اتفاق أوسلو” وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وتصعيد المقاومة
- هنية ووفد قيادة حماس يلتقون رئيس جمهورية تتارستان الروسية
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أخبار إسرائيلي
- غانتس يقرر فرض عقوبات.. ويعلق على مشاركة أحد أفراد السلطة في هجوم الجلمة
- الاحتلال يغلق حاجزي سالم والجلمة "حتى إشعار آخر"
- الشاباك يوصي بفرض إغلاق "جزئي" في الضفة وسحب تصاريح عمل من فلسطينيين
- فتح باب تسجيل القوائم لانتخابات الكنيست الـ25
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اخبار دولية
· واشنطن تعد بإعادة فحص موقفها من منظمات فلسطينية
اخبار عربية
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القدس العربي
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخرَين برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة
- اعتداءات على طلبة الخليل واستمرار إضراب طلبة القدس… وهدم مزارع في نابلس والأغوار الشمالية
- عملية «حاجز الجلمة»: تطور جديد في الحالة النضالية وثلاثة سيناريوهات للرد الاحتلالي شمال الضفة
- أكبر حصيلة للشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية هذا العام منذ 7 سنوات
- نادي الأسير: 1365 أمر اعتقال إداري إسرائيلي بحق فلسطينيين في 2022
- مؤتمر وطني في غزة يطالب بإسقاط “اتفاق أوسلو” وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وتصعيد المقاومة
- انتخابات الكنيست الإسرائيلي.. خلافات اللحظة الأخيرة بين مركّبات المشتركة تعيق إطلاقها
- لقاء سري” فلسطيني إسرائيلي يفشل في التوصل لحلول.. واتصالات أوروبية للتهدئة في الأقصى وشمال الضفة
- حركة حماس تكشف عن رسالة خطية بعثها هنية إلى بوتين خلال زيارة روسيا
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الشرق الأوسط
- مقتل فتى فلسطيني وإصابة آخرين برصاص إسرائيلي شمال الضفة
- «الجلمة» تعزز مخاوف التصعيد عشية الأعياد اليهودية
· واشنطن تعد بإعادة فحص موقفها من منظمات فلسطينية
الاهرام المصرية
- استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
- نتنياهو يضم حزبًا دينيًا ثالثا لتحالف "الصهيونية والعظمة اليهودية" لمنع تسرب أصوات اليمين
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الاخبار اللبنانية
- سلطة أوسلو» تُخرّج فدائيين: جنين تضرب العدو في مقْتل
- الضفة تأخذ بيَد «المستحيل»: فلْننعتقْ من المقاوَلة الأمنية
- بعد الإقرار بمقتل ضابط... الاحتلال يمدّد إغلاق معبر الجلمة
- «شيء لا يصدّقه العقل»: غاز غزة... المقاومة تفتتح «المعركة»
الغد الأردنية
- “عملية الجلمة” تبعث برسائل مهمة وتشتبك مع خط الدفاع عن…
- استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين
- تقرير أممي: ثلث الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر
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الشروق المصرية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
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- بالصور جماهيرة غفيرة تُشيّع شهيد جنين
- صحيفة عبرية: عباس بدأ يفقد السيطرة على عناصره
- تقرير طلبة مدارس جبل المكبر يحتجّون لمنع الاحتلال تسيير حافلاتهم
- تقرير الجدار العنصري.. طوق يخنق القدس
- شهيد برصاص الاحتلال بمواجهات في جنين
- "القدس.. اقتصاد مسلوب".. ملف يُنشر غدًا في صحيفة فلسطين
- هنية ووفد قيادة حماس يلتقون رئيس جمهورية تتارستان الروسية
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صحيفة القدس
- إصابات واعتقالات.. استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين
- عبدالله الثاني صدم.. ترامب اقترح على العاهل الأردني تولي السيطرة على الضفة الغربية
- عامان على اتفاق التطبيع.. "إسرائيل" تستفيد من الإمارات والأخيرة تخسر أمامها
- عائلة الأسير أبو حميد تتوجه لزيارته في سجن "الرملة"
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الرئاسة الفلسطينية تدعو الإدارة الأميركية للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه
صحيفة الأيام
- استشهاد شابيْن ومقتل ضابط إسرائيلي في كمين حاجز الجلمة
- »قرار بالسماح للمستوطنين باقتحامات الأقصى خلال الأعياد المقبلة
- »رباح: استئناف الحوار في الجزائر مطلع الشهر القادم
- »بيت صفافا .. "جزيرة" تحاصرها المستوطنات
- »مجزرة صبرا وشاتيلا: ناجون يتذكرون "رائحة الجثث"
- »"مستعربات" يكشفن تفاصيل عمليات شاركن فيها بالضفة
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» الحياة الجديدة
- الخارجية" تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن نتائج جرائمها
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- أبو ردينة: التصعيد الإسرائيلي الخطير يضعنا أمام مفترق طرق
- الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من محافظة الخليل
- 74 ضحية منذ مطلع 2022: مقتل شاب طعنا بتل السبع في النقب
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وكالة الرأي
- الصحة: استشهاد مواطن وإصابة مواطنين برصاص الاحتلال في "كفردان"
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة
- المرور: 6 إصابات في 18 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
- الاحتلال يُلغي موعد جلسة النظر بالإفراج المبكر عن "أبو حميد"
- إصابات بالاختناق خلال مواجهات شمال نابلس المحتلة
- طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية
- إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
وكالة صفا
- دعوات للحشد والرباط غدًا..عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى
- محافظ جنين لـ"كان": إذا أعطتنا إسرائيل الفرصة يمكن وقف التدهور
- شهيد برصاص الاحتلال بمواجهات في كفردان بجنين
- صحيفة عبرية: عباس بدأ يفقد السيطرة على عناصره
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"وكالة سما
- أبو ردينة: القيادة لن تقبل باستمرار التصعيد الاسرائيلي وخطاب الرئيس سيحدد معالم المرحلة القادمة
- واشنطن بوست" : ترامب عرض على ملك الأردن استلام الضفة الغربية
- شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين
- الاحتلال يتخذ إجراءات ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتخوفات من خطاب الرئيس بالامم المتحدة
- غانتس يقرر فرض عقوبات.. ويعلق على مشاركة أحد أفراد السلطة في هجوم الجلمة
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فلسطين اليوم
الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد الفتى عدي طراد صلاح
- بالفيديو والصور شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين
- مصر تدخل على خط الوساطة لتهدئة الأوضاع في الضفة "
- مقاومون يستهدفون حاجز "دوتان" قرب بلدة يعبد جنوب جنين
- مقاومة الضفة أفشلت خطة "كاسر الأمواج"...فهل يلــجأ الاحتلال لـشن "السور الواقي 2"؟
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عرب 48
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- إلغاء الموعد المقرَّر للنظر في قضية الأسير أبو حميد
- نادي الأسير: الاحتلال يصدر 1365 أمر اعتقال إداريّ في 2022
- أربعون عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذاكرة برائحة الدم
- استطلاع: لا أغلبية لتشكيل حكومة
- وزير الخارجية الإماراتي يبدأ زيارة إلى إسرائيل تستمر عدة أيام
- الاحتلال يغلق حاجزي سالم والجلمة "حتى إشعار آخر"
- الشاباك يوصي بفرض إغلاق "جزئي" في الضفة وسحب تصاريح عمل من فلسطينيين
- فتح باب تسجيل القوائم لانتخابات الكنيست الـ25
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وكالة وفا
- في خطوة استفزازية: المتطرف غليك يقتحم مقبرة باب الرحمة وينفخ ...
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- أبو ردينة: التصعيد الإسرائيلي الخطير يضعنا أمام مفترق طرق
- الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من محافظة الخليل
حدث في مثل هذا اليوم
- 15 أيلول (سبتمبر)
- 2005م المحكمة الصهيونية العليا تشرّع بناء جدار الفصل العنصري
- 2003م الأوروبيّ يضع حركتي حماس و الجهاد الإسلاميّ ضمن قائمة الإرهاب بعد ضغوط أمريكيّة و صهيونية .
- 1983م استقالة "مناحيم بيغن" من منصبه كرئيس وزراء للكيان الصهيوني
- 1983 م زعيم تكتل ليكود مناحيم بيغن (1913 - 1992) يستقيل من رئاسة الحكومة الإسرائيلية على خلفية مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان. أصيب لاحقاً بالاكتئاب حتى وفاته في عام 1992م
- 1982م غزو إسرائيل لمدينة بيروت في أعقاب اغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل
- 1982م لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو تقرر وضع مدينة القدس المحتلة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
- 1981م جماعة يهودية متطرفة تدعى "أمناء جبل الهيكل" تحاول اقتحام المسجد الأقصى والحرم القدسي واحلال أجزاء منه.
- 1969 م مجلس الأمن الدولي يصدر قراره رقم 271مالذي يدين فيه إسرائيل لقيامها بتدنيس المسجد الأقصى المبارك، ويدعوها مجدداً إلى إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس، وإسرائيل تتجاهل القرار.
- 1969م عملية فدائية للمقاومة الفلسطينية حقق المقاومون انتصاراً كبيراً على العدو الصهيوني بتنفيذ عملية "دير ياسين" التي استهدفت اقتحام مغتصبة "جبين" في الجولان.
- 1919 م مباحثات بين رئيس الحكومة الفرنسي جورج كليمنصو (1841م- 1929) ونظيره البريطاني لويد جورج (1863 - 1945) في لندن تقر تعديلات جوهرية في أحكام "اتفاقية سايكس بيكو"، أهمها موافقة فرنسا على جعل فلسطين داخلة ضمن النفوذ البريطاني ووضعها تحت الانتداب البريطاني وإلغاء فكرة تدويل فلسطين كما نصت الاتفاقية الأصلية، وتنازلت فرنسا عن منطقة الموصل (العراق) الغنية بالنفط لبريطانيا