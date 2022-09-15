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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2348) الخميس 15سبتمبر 2022

15 أيلول / سبتمبر 2022 11:05

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2348)  الخميس 15سبتمبر 2022

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  • 15 أيلول (سبتمبر)
  • 2005م المحكمة الصهيونية العليا تشرّع بناء جدار الفصل العنصري
  • 2003م الأوروبيّ يضع حركتي حماس و الجهاد الإسلاميّ ضمن قائمة الإرهاب بعد ضغوط أمريكيّة و صهيونية .
  • 1983م استقالة "مناحيم بيغن" من منصبه كرئيس وزراء للكيان الصهيوني
  • 1983 م زعيم تكتل ليكود مناحيم بيغن (1913 - 1992) يستقيل من رئاسة الحكومة الإسرائيلية على خلفية مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان. أصيب لاحقاً بالاكتئاب حتى وفاته في عام 1992م
  • 1982م غزو إسرائيل لمدينة بيروت في أعقاب اغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل
  • 1982م لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو تقرر وضع مدينة القدس المحتلة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
  • 1981م جماعة يهودية متطرفة تدعى "أمناء جبل الهيكل" تحاول اقتحام المسجد الأقصى والحرم القدسي واحلال أجزاء منه.
  • 1969 م مجلس الأمن الدولي يصدر قراره رقم 271مالذي يدين فيه إسرائيل لقيامها بتدنيس المسجد الأقصى المبارك، ويدعوها مجدداً إلى إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس، وإسرائيل تتجاهل القرار.
  • 1969م عملية فدائية للمقاومة الفلسطينية حقق المقاومون انتصاراً كبيراً على العدو الصهيوني بتنفيذ عملية "دير ياسين" التي استهدفت اقتحام مغتصبة "جبين" في الجولان.
  • 1919 م مباحثات بين رئيس الحكومة الفرنسي جورج كليمنصو (1841م- 1929) ونظيره البريطاني لويد جورج (1863 - 1945) في لندن تقر تعديلات جوهرية في أحكام "اتفاقية سايكس بيكو"، أهمها موافقة فرنسا على جعل فلسطين داخلة ضمن النفوذ البريطاني ووضعها تحت الانتداب البريطاني وإلغاء فكرة تدويل فلسطين كما نصت الاتفاقية الأصلية، وتنازلت فرنسا عن منطقة الموصل (العراق) الغنية بالنفط لبريطانيا
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