هنية: زيارة روسيا سياسية بامتياز وأطراف حاولت ثنينا عنها

موسكو - الرأي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن زيارة وفد الحركة إلى روسيا سياسية بامتياز وبعض الأطراف الغربية حاولت ثنينا عنها.

وأكد هنية خلال لقاء متلفز مع قناة "روسيا اليوم" ارتياح الوفد الفلسطيني لنتائج زيارته إلى العاصمة الروسية، منوهًا إلى أنه تم التوصل إلى قرارات في عدد من القضايا الشرق أوسطية، موضحا أنّ هناك جهات غربية وأوروبية حاولت ثني الحركة عن القدوم إلى موسكو.

وكشف عن توجيهه رسالة عبر وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعد الأولى من نوعها تتحدث عن قضايا خاصة سيجري متابعتها لاحقًا، مبينا أن موسكو يمكن أن تقوم بأدوار مهمة فيما يخص القضية الفلسطينية.

وفي شأن آخر، ذكر هنية، أن الجهود جارية لاستعادة العلاقات مع الأردن والسعودية، مشيرًا إلى أنّ زيارة حماس للمغرب ولأي دولة مطبعة مع (إسرائيل) لا يعني التماهي مع مواقف الحكومات المطبعة.