اتحاد الدير يتخطى الرباط بدوري جوال لكرة اليد

حقق اتحاد دير البلح فوزا مستحقا (37_24) على الرباط، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري جوال 2022_2023 لكرة اليد بالمحافظات الجنوبية، وذلك مساء الخميس بصالة خلف العجلة بنادي خدمات البريج.

ظهر اتحاد الدير بشكل أكثر تنظيما دفاعا وهجوما، فسجل أول أهدافه عند الدقيقة الثانية عن طريق كريم أبو عبيد، بينما انتظر الرباط للدقيقة الخامسة لتسجيل أول أهدافه عن طريق قاسم الحاج، لكن خبرة لاعبي الاتحاد ظهرت بشكل واضح بالتقدم في النتيجة بتسجيل خليل مهدي 4 أهداف، 3 أهداف لكل من فراس العبيط، وإياد ثابت، فيما سجل للرباط خلدون أبودلال 3 أهداف، وهدفين لكلا من عماد الحواجري وقاسم الحاج، وخالد أبو دلال، لينتهي الشوط 18_11 للاتحاد، بالرغم من التألق الكبير لمحمد البش حارس الرباط.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الرباط تقليص الفارق، والضغط على لاعبي اتحاد الدير لقطع الكرة بشكل سريع، لكن انطلاقات خليل مهدي بتسجيله 7 أهداف، وتسجيل فراس العبيط 5 أهداف، مكن الاتحاد من الفوز بنتيجة الشوط 19_13، بالرغم من تألق مؤيد الرزي بتسجيله 4 أهداف، ز3 أهداف لقاسم الحاج، لينتهي اللقاء بنتيجة 37_24 لاتحاد دير البلح.

أفضل مسجل لإتحاد دير البلح خليل مهدي 11 هدف، بينما كان قاسم الحاج أفضل مسجل للرباط بتسجيله 5 أهداف.

ورفع اتحاد الدير رصيده للنقطة 6 في المركز الثالث، وبقي الرباط سادسا وأخيرا لا رصيد من النقاط.

قاد اللقاء تحكيميا: محمد جابر وأحمد بدوان للساحة، مسجل خالد هارون، ميقاتي مصطفى الحنجوري، مقيم حكام كمال أبو هولي، لجنة مسابقات هيثم بوادي.