مدرسة ابو ذر الغفاري تُفعل قيمة تعظيم الذات الإلهية

غزة- الرأي

نفذت مدرسة أبو ذر الغفاري الثانوية للبنين، قيمة تعظيم الذات الإلهية عبر فعاليات في الإذاعة المدرسية باستضافة مدير التربية والتعليمحمدي الدلو وممثلي عن المؤسسات الشريكة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وهيئة التوجيه السياسي والمعنوي .

وفي كلمته أكد حمدي الدلو أن هذه القيم لابد وأن نعيها جيداً وأن ننظر إليها نظرة المحتاج إلى أن نكون في هذا المستوى من الطاعة لله عز وجل.



وأشار مدير تعليم غرب غزة إلى أن الطالب المثابر كلما كان متعرفاً إلى ربه سبحانه وتعالى يعرف ماله وما عليه كلما كان طالباً صالحاً نافعاً في ذاته وفي بيته وفي أهله ومجتمعه.



وشكرحمدي الدلو إدارة المدرسة وقسم الأنشطة لمتابعتهم المستمرة لتنفيذ فعاليات مشروع غرس وتعزيز القيم.اركة عدد من رؤساء أقسام المديرية.