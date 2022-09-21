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الفريق الفلسطيني للكيك بوكسينغ يتألق في البطولة العربية للعبة بدمشق

21 أيلول / سبتمبر 2022 09:50

الفريق الفلسطيني للكيك بوكسينغ يتألق في البطولة العربية للعبة بدمشق
الفريق الفلسطيني للكيك بوكسينغ يتألق في البطولة العربية للعبة بدمشق

 تألق الفريق الفلسطيني للكيك بوكسينغ في البطولة العربية للعبة بنسختها 13، التي أقيمت مؤخراً في العاصمة السورية دمشق بمشاركة 11 دولة.
وتكوّن الفريق الفلسطيني المشارك من 32 لاعباً ولاعبةً من داخل الوطن والشتات من 200 لاعب شارك في البطولة.
وحصد وفد فلسطين في البطولة 35 ميدالية ملونة، بواقع 3 ذهبيات و18 فضية و14 برونزية، حيث تعتبر هذه المشاركة الأكبر للاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ في البطولات العربية.
وكان قد رافق الفريق الفلسطيني إدارييّن ومدربيّن وثلاثة حكام شاركوا في إدارة المنافسات.
وعلى هامش البطولة زار الوفد الإداري للفريق الفريق الفلسطيني، سفير دولة فلسطين لدى سوريا د. سمير الرفاعي، الذي أشاد بما بتألق الفريق في البطولة العربية.
وتأتي هذه المشاركة بهدف تطوير المستوى الفني للاعبي المنتخب الوطني، خاصة في الشتات، وإتاحة الفرصة لهم للمنافسة مع لاعبين مميزين من الوفود المشاركة، بالإضافة للحفاظ على فعالية المشاركة في بطولات الاتحاد العربي.

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