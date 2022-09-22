النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2354) الخميس22سبتمبر 2022
أخبار فلسطينية
- منظمة التحرير الفلسطينية تدعو إلى آلية لتأمين دعم مالي متعدد السنوات لأونروا
- الرئيس الفلسطيني يواصل التحركات السياسية قبل خطاب الأمم المتحدة.. والخارجية تحذر من معالجة قشور الاحتلال·
- نابلس تنفض عنها غبار الفوضى.. الاحتلال يعتقل مقدسية من حي الثوري جنوب المسجد الأقصى
- محافظة القدس تحذر من استغلال الأعياد اليهودية للتصعيد في القدس والأقصى
· في حوار مع "فلسطين اليوم"..القيادي البطش: الجهاد الإسلامي عنوان للوحدة والمقاومة وانطلاقتها إضافة نوعية تأتي هذا العام بطعم الدم والشهادة
أخبار إسرائيلي
- إسرائيل استهدفت الوحدة اللوجيستية الإيرانية في دمشق
- إسرائيل تبحث عبر الأردن وتركيا عن تهدئة الأوضاع في فلسطين.. وإجراءات عسكرية خشية التصعيد
· · غانتس: الغاز من "كاريش" سيُستخرج بموعده... واتفاق ترسيم الحدود لن يُعرض على الكنيست
· تقارير: لبيد سيعلن في خطابه بالأمم المتحدة تأييده لحلّ الدولتين
· الجيش الإسرائيليّ يزعم إحباط عشرات الهجمات السيبرانيّة الإيرانيّة
· باحث إسرائيلي: إقصاء التجمع "انتصار كبير" للمشروع الصهيوني
· جمعية حقوقية إسرائيلية: حصار غزة يسبب جراحاً نفسية غير مرئية وخطيرة
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اخبار دولية
· نيويورك: الرئيس يلتقي قادة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية.
· تايلاند توقع عقدا لشراء طائرات مُسيّرة من إسرائيل
· بريطانيا تكرر خطيئتها بنيتها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة
· »بايدن: سنستمر في الدعوة إلى سلام تفاوضي دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين
· إنترسبت: “فيسبوك” انتهكت حقوق الإنسان في فلسطين
· وزراء خارجية عرب وأوروبيون: لا غنى عن حل الدولتين لتحقيق سلا ...
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اخبار عربية
· أبو الغيط: انسداد الأفق السياسي للفلسطينيين ينذر بتداعيات خطيرة
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- خمسة بنود أوقفت الاشتباكات في نابلس: قبول عام وتحفظ على عدم إطلاق سراح المقاوم مصعب اشتية
- قوات الاحتلال تقتحم “سجن رامون” وتعتدي على الأسرى الفلسطينيين
- هدوء في نابلس بعد إعلان اتفاق مع السلطة الفلسطينية لإنهاء أزمة اعتقال مطاردين
- إسرائيل تبحث عبر الأردن وتركيا عن تهدئة الأوضاع في فلسطين.. وإجراءات عسكرية خشية التصعيد
- منظمة التحرير الفلسطينية تدعو إلى آلية لتأمين دعم مالي متعدد السنوات لأونروا
- الرئيس الفلسطيني يواصل التحركات السياسية قبل خطاب الأمم المتحدة.. والخارجية تحذر من معالجة قشور الاحتلال
- الجيش الإسرائيلي يهدم مسكنَين وسط الضفة
- غزة: إصابات في انفجار عَرَضي بموقع للمقاومة الفلسطينية
- جمعية حقوقية إسرائيلية: حصار غزة يسبب جراحاً نفسية غير مرئية وخطيرة
-
الشرق الأوسط
- إسرائيل استهدفت الوحدة اللوجيستية الإيرانية في دمشق
- سكان إسرائيل 9.5 مليون نسمة منهم 185 ألفاً وُلدوا في 2021
الاهرام المصرية
- أبو الغيط :انسداد الأفق السياسي للفلسطينيين ينذر بتداعيات خطيرة لن تكون في صالح أي طرف
- لعمامرة يبلغ أبو مازن رسالة تبون بشأن التنسيق المستمر في أفق القمة العربية بالجزائر
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الاخبار اللبنانية
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- الجزائر وسيطاً بين الفلسطينيّين: رهانات على «شيء مختلف»
- السعودية ترعى «تبادل أسرى» بين روسيا وأوكرانيا
- زيدان يرفض الخدمة العسكرية الإسرائيلية الإجبارية
- شرطة الاحتلال تدّعي «انتحار» منفّذ عملية «حولون»
· نابلس: «التنسيق الفصائلي» تطوّق الاحتجاجات ضدّ السلطة
الغد الأردنية
- مجموعة ميونخ تدعو لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين
- إنترسبت: “فيسبوك” انتهكت حقوق الإنسان في فلسطين
- تقارير: لابيد سيعلن دعمه لإقامة دولة فلسطينية
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الشروق المصرية
· إسرائيل تلوح بحرب ضد حزب الله
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· تقرير "أسرلة المناهج".. شطب للانتماء وترويج لتاريخ مزيف
· بالصور الاحتلال يعتقل المرابطة "عمرو" ويمنعها من التوجه للمستشفى
· تقرير فراس يعيش.. بحث عن أمان لمركبته فطالته رصاصات أمن السلطة
· أجهزة السلطة تشنّ حملة اعتقالات في نابلس
· وسط دعوات للرباط فيه.. عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
· تقرير تعدد المرجعيات التعليمية في القدس يُشتت الذاكرة الجمعية
· حملة رقمية رفضًا لاستهداف المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل
صحيفة القدس
· بريطانيا تكرر خطيئتها بنيتها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة
· اعتراف من "انستغرام" و "فيسبوك" بالتحيز ضد الفلسطينيين
· تصعيد جديد.. الاحتلال يعتقل مرابطة مقدسية ويصدر أوامر إبعاد لأخريات
· إقرار مشاريع استيطانية في حائط البراق وباب المغاربة
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"هآرتس": أحداث نابلس حولت الخوف من انهيار السلطة إلى حقيقة واقعة
صحيفة الأيام
· إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق جرّاء استهداف ثلاث مدارس بقنابل الغاز
· »الرئيس يواصل لقاءاته في نيويورك ويجتمع مع وزيرة خارجية النرويج
· »الحياة تعود إلى طبيعتها في نابلس إثر اتفاق نزع فتيل الأحداث المؤسفة
· »إرجاء محاكمة الشرطي قاتل الشهيد الحلاق للعام المقبل
· »بايدن: سنستمر في الدعوة إلى سلام تفاوضي دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين
· »الإعلام العبري: لابيد سيعلن في خطابه اليوم بالأمم المتحدة دعمه لحلّ الدولتين
· »"انتصار الحياة لا يعني هزيمة الموت".. صائب عريقات "يفكّر بغيره"
· »فلسطين تستذكر جان لوك غودار
» الحياة الجديدة
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نابلس تنفض عنها غبار الفوضى.. الاحتلال يعتقل مقدسية من حي الثوري جنوب المسجد الأقصى
· محافظة القدس تحذر من استغلال الأعياد اليهودية للتصعيد في القدس والأقصى
· "فيسبوك" و"انستغرام" يعترفان بتحيزهما ضد الفلسطينيين
وكالة الرأي
· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات للرباط غداً
· حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة
· الصحة تتسلم ثمانية وحدات غسيل كلوي بتبرع من الأردن
· بريطانيا تدرس نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة
· صور مدرسة الجليل الثانوية للبنات تبتكر تطبيق دليل فلسطين السياحي
· أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم
· الجبهة الشعبية تدعو لإنجاح الحوار الفلسطيني بالجزائر
وكالة صفا
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"عقاب جماعي لسكانها".."الطور".. بلدة مقدسية تُقاوم إجراءات الاحتلال وغول الاستيطان
· صحيفة عبرية: لبيد يعتزم الموافقة على ترسيم الحدود مع لبنان
· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات للحشد غدًا
· صحيفة: بريطانيا تدرس نقل سفارتها إلى القدس
· "عرين الأسود" تستهدف حاجز صرة ومستوطنة براخا بنابلس
"وكالة سما
· بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي.. ارتفاع الدولار مقابل الشيكل والعملات الأخرى
· رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تبلغ لبيد بنيتها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة
· بعد عملية "حولون".. هذا ما تخشاه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
· ردود فعل إسرائيلية ساخطة حول نية لبيد دعم حل الدولتين
· لأول مرة.. لبيد سيعلن في خطابه غداً بالأمم المتحدة دعمه لحلّ الدولتين
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فلسطين اليوم
· في حوار مع "فلسطين اليوم"..القيادي البطش: الجهاد الإسلامي عنوان للوحدة والمقاومة وانطلاقتها إضافة نوعية تأتي هذا العام بطعم الدم والشهادة
· #عدالة_رقمية.. حملة دولية وعالمية لحماية المحتوى الفلسطيني.. !!
· في خطوة خطيرة ..بريطانيا تدرس نقل سفارتها للقدس المحتلة
· دعوات للرباط والاحتشاد غداً.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
· بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة
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عرب 48
· الاحتلال يهدم منزلا في مسافر يطا
· اعتقالات بالضفة واستهداف نقاط عسكرية للاحتلال قرب نابلس والخليل
· الضفة: إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال وتضرر مركبات إثر هجوم للمستوطنين
· غانتس: الغاز من "كاريش" سيُستخرج بموعده... واتفاق ترسيم الحدود لن يُعرض على الكنيست
· تقارير: لبيد سيعلن في خطابه بالأمم المتحدة تأييده لحلّ الدولتين
· الجيش الإسرائيليّ يزعم إحباط عشرات الهجمات السيبرانيّة الإيرانيّة
· تايلاند توقع عقدا لشراء طائرات مُسيّرة من إسرائيل
· باحث إسرائيلي: إقصاء التجمع "انتصار كبير" للمشروع الصهيوني
·
وكالة وفا
· وزراء خارجية عرب وأوروبيون: لا غنى عن حل الدولتين لتحقيق سلا ...
· "فيسبوك" و"انستغرام" يعترفان بتحيزهما ضد الفلسطينيين
· الرئيس يلتقي في نيويورك بعدد من قادة وزعماء العالم
· نيويورك: الرئيس يلتقي قادة الجالية الفلسطينية في الولايات ال ...
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