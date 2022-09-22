النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2354) الخميس22سبتمبر 2022

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"هآرتس": أحداث نابلس حولت الخوف من انهيار السلطة إلى حقيقة واقعة

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بايدن » : سنستمر في الدعوة إلى سلام تفاوضي دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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22 أيلول (سبتمبر)

· 2006م م إصابة سبعة جنود صهاينة بجروح ما بين متوسطة إلى طفيفة، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مقاومون فلسطينيون واستهدفت قوة صهيونية راجلة كانت تقوم بمهمة في أحد شوارع مدينة نابلس

· 2004م عملية استشهادية في القدس الشرقية أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 16 وتبنت كتائب شهداء الأقصى التابعة ل حركة فتح العملية وذكرت أن منفذتها هي "زينب على أبو سالم" "18" عاماً من سكان مخيم عسكر القديم شرقي نابلس

· 1981م وزارة الحرب الصهيونية تعلِن عن مشروع "الإدارة المدنية" للأراضي المحتلة عام 1967.

· 1970م افتتاح مؤتمر القمة العربية الطارئ في القاهرة الذي عقد لبحث "حرب أيلول" في الأردن والتي جرت بين الجيش الأردني وقوات منظمة التحرير الفلسطينية

· 1969م انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية في المملكة المغربية وذلك بعد إحراق المسجد الأقصى وانبثق عن هذا المؤتمر "إنشاء لجنة القدس".