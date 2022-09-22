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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2354) الخميس22سبتمبر 2022

22 أيلول / سبتمبر 2022 11:29

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2354)  الخميس22سبتمبر 2022

أخبار فلسطينية

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أخبار إسرائيلي

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·         الجيش الإسرائيليّ يزعم إحباط عشرات الهجمات السيبرانيّة الإيرانيّة

·         باحث إسرائيلي: إقصاء التجمع "انتصار كبير" للمشروع الصهيوني

·         جمعية حقوقية إسرائيلية: حصار غزة يسبب جراحاً نفسية غير مرئية وخطيرة

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اخبار دولية

·         نيويورك: الرئيس يلتقي قادة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية.

·         تايلاند توقع عقدا لشراء طائرات مُسيّرة من إسرائيل

·         بريطانيا تكرر خطيئتها بنيتها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

·         »بايدن: سنستمر في الدعوة إلى سلام تفاوضي دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين

·         إنترسبت: “فيسبوك” انتهكت حقوق الإنسان في فلسطين

·         وزراء خارجية عرب وأوروبيون: لا غنى عن حل الدولتين لتحقيق سلا ...

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اخبار عربية

·         أبو الغيط: انسداد الأفق السياسي للفلسطينيين ينذر بتداعيات خطيرة

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الاخبار اللبنانية

·         نابلس: «التنسيق الفصائلي» تطوّق الاحتجاجات ضدّ السلطة

الغد الأردنية

 

 

 

الشروق المصرية

 

·         إسرائيل تلوح بحرب ضد حزب الله

 الشرق القطرية

 

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الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

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·         تقرير "أسرلة المناهج".. شطب للانتماء وترويج لتاريخ مزيف

·         بالصور الاحتلال يعتقل المرابطة "عمرو" ويمنعها من التوجه للمستشفى

·         تقرير فراس يعيش.. بحث عن أمان لمركبته فطالته رصاصات أمن السلطة

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·         وسط دعوات للرباط فيه.. عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

·         تقرير تعدد المرجعيات التعليمية في القدس يُشتت الذاكرة الجمعية

·         حملة رقمية رفضًا لاستهداف المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل

 

صحيفة القدس

·         بريطانيا تكرر خطيئتها بنيتها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

·         اعتراف من "انستغرام" و "فيسبوك" بالتحيز ضد الفلسطينيين

·         تصعيد جديد.. الاحتلال يعتقل مرابطة مقدسية ويصدر أوامر إبعاد لأخريات

·         إقرار مشاريع استيطانية في حائط البراق وباب المغاربة

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"هآرتس": أحداث نابلس حولت الخوف من انهيار السلطة إلى حقيقة واقعة

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صحيفة الأيام

·         إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق جرّاء استهداف ثلاث مدارس بقنابل الغاز

·         »الرئيس يواصل لقاءاته في نيويورك ويجتمع مع وزيرة خارجية النرويج

·         »الحياة تعود إلى طبيعتها في نابلس إثر اتفاق نزع فتيل الأحداث المؤسفة

·         »إرجاء محاكمة الشرطي قاتل الشهيد الحلاق للعام المقبل

·         »بايدن: سنستمر في الدعوة إلى سلام تفاوضي دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين

·         »الإعلام العبري: لابيد سيعلن في خطابه اليوم بالأمم المتحدة دعمه لحلّ الدولتين

·         »"انتصار الحياة لا يعني هزيمة الموت".. صائب عريقات "يفكّر بغيره"

·         »فلسطين تستذكر جان لوك غودار

 

 

» الحياة الجديدة

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نابلس تنفض عنها غبار الفوضى.. الاحتلال يعتقل مقدسية من حي الثوري جنوب المسجد الأقصى

·         محافظة القدس تحذر من استغلال الأعياد اليهودية للتصعيد في القدس والأقصى

·         "فيسبوك" و"انستغرام" يعترفان بتحيزهما ضد الفلسطينيين

وكالة  الرأي

 

·         عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات للرباط غداً

·         حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

·         الصحة تتسلم ثمانية وحدات غسيل كلوي بتبرع من الأردن

·         بريطانيا تدرس نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

·         صور مدرسة الجليل الثانوية للبنات تبتكر تطبيق دليل فلسطين السياحي

·         أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم

·         الجبهة الشعبية تدعو لإنجاح الحوار الفلسطيني بالجزائر

وكالة صفا

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"عقاب جماعي لسكانها".."الطور".. بلدة مقدسية تُقاوم إجراءات الاحتلال وغول الاستيطان

·         صحيفة عبرية: لبيد يعتزم الموافقة على ترسيم الحدود مع لبنان

·         عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات للحشد غدًا

·         صحيفة: بريطانيا تدرس نقل سفارتها إلى القدس

·         "عرين الأسود" تستهدف حاجز صرة ومستوطنة براخا بنابلس

"وكالة سما

·         بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي.. ارتفاع الدولار مقابل الشيكل والعملات الأخرى

·         رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تبلغ لبيد بنيتها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

·         بعد عملية "حولون".. هذا ما تخشاه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

·         ردود فعل إسرائيلية ساخطة حول نية لبيد دعم حل الدولتين

·         لأول مرة.. لبيد سيعلن في خطابه غداً بالأمم المتحدة دعمه لحلّ الدولتين

 

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فلسطين اليوم

·         في حوار مع "فلسطين اليوم"..القيادي البطش: الجهاد الإسلامي عنوان للوحدة والمقاومة وانطلاقتها إضافة نوعية تأتي هذا العام بطعم الدم والشهادة

·         #عدالة_رقمية.. حملة دولية وعالمية لحماية المحتوى الفلسطيني.. !!

·         في خطوة خطيرة ..بريطانيا تدرس نقل سفارتها للقدس المحتلة

·         دعوات للرباط والاحتشاد غداً.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

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عرب 48

·         الاحتلال يهدم منزلا في مسافر يطا

·         اعتقالات بالضفة واستهداف نقاط عسكرية للاحتلال قرب نابلس والخليل

·         الضفة: إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال وتضرر مركبات إثر هجوم للمستوطنين

·         غانتس: الغاز من "كاريش" سيُستخرج بموعده... واتفاق ترسيم الحدود لن يُعرض على الكنيست

·         تقارير: لبيد سيعلن في خطابه بالأمم المتحدة تأييده لحلّ الدولتين

·         الجيش الإسرائيليّ يزعم إحباط عشرات الهجمات السيبرانيّة الإيرانيّة

·         تايلاند توقع عقدا لشراء طائرات مُسيّرة من إسرائيل

·         باحث إسرائيلي: إقصاء التجمع "انتصار كبير" للمشروع الصهيوني

·        

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وكالة وفا

  •  

·         وزراء خارجية عرب وأوروبيون: لا غنى عن حل الدولتين لتحقيق سلا ...

·         "فيسبوك" و"انستغرام" يعترفان بتحيزهما ضد الفلسطينيين

·         الرئيس يلتقي في نيويورك بعدد من قادة وزعماء العالم

·         نيويورك: الرئيس يلتقي قادة الجالية الفلسطينية في الولايات ال ...

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حدث في مثل هذا اليوم

22 أيلول (سبتمبر)

·         2006م م  إصابة سبعة جنود صهاينة بجروح ما بين متوسطة إلى طفيفة، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مقاومون فلسطينيون واستهدفت قوة صهيونية راجلة كانت تقوم بمهمة في أحد شوارع مدينة نابلس

·         2004م عملية استشهادية في القدس الشرقية أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 16 وتبنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح العملية وذكرت أن منفذتها هي "زينب على أبو سالم" "18" عاماً من سكان مخيم عسكر القديم شرقي نابلس

·         1981م وزارة الحرب الصهيونية تعلِن عن مشروع "الإدارة المدنية" للأراضي المحتلة عام 1967.

·         1970م افتتاح مؤتمر القمة العربية الطارئ في القاهرة الذي عقد لبحث "حرب أيلول" في الأردن والتي جرت بين الجيش الأردني وقوات منظمة التحرير الفلسطينية

·         1969م انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية في المملكة المغربية وذلك بعد إحراق المسجد الأقصى وانبثق عن هذا المؤتمر "إنشاء لجنة القدس".

·         1976م سورية برئاسة حافظ الأسد (1930 - 2000) توجه إنذاراً إلى منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات (ولد عام 1929) لتسحب قواتها من منطقة جبل لبنان (ذات التواجد الطائفي الماروني الدرزي) خلال خمسة أيام، وإلا فإنها ستتعرض لهجوم عسكري كاسح. جاء الإنذار بعد اجتماعين عقد الأول في صوفر يومي الحادي عشر والثاني عشر من أيلول (سبتمبر) 1976 والثاني في فندق "بارك أوتيل" بين السابع عشر والتاسع عشر من الشهر نفسه، وأخفقا في التوصل إلى ترتيبات بشأن الوضع العسكري الميداني.

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"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

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