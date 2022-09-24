النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2355)  السبت 24/9/2022

10:41الشباب والثقافة" تنظم مخيمًا ترفيهيًا لأبناء الأسرى بغزة

10:3430 معتقلاً يخوضون غداً إضراباً عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الاداري

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