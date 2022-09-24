النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2355) السبت 24/9/2022
أخبار فلسطينية
عباس: إسرائيل قضت على اتفاقية أوسلو وتسعى لتدمير حل الدولتين- (فيديو)
الرسائل الأخيرة للمقاومة تنذر بـ”الانفجار” بسبب أحداث الأقصى.. وإسرائيل تحاول تهدئة جبهة غزة
كتائب القسام تفتتح نصبا تذكاريا لطائرة “شهاب” المسيرة في غزة- (صور)
بحر يدعو البرلمانات للتصدي لجرائم الاحتلال في القدس والأقصى
هنية يدعو العاهل السعودي للإفراج عن المعتقلين لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني
أخبار إسرائيلية
خطاب لبيد بلا رصيد.. ومحاولة اصطياد ثلاثة عصافير من الأمم المتحدة
قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملية "كاسر الأمواج" في الضفة الغربية
أكثر تشاؤومًا ويأسًا.. خبير إسرائيلي: خطاب عباس أسقط خطاب لابيد
صحيفة عبرية ترصد أكاذيب لابيد في خطابه أمام الأمم المتحدة
قرار قضائي إسرائيلي يعلق تعيين رئيس أركان جديد للجيش
وزيرة داخلية إسرائيل تنفي انسحابها من انتخابات الكنيست المقبلة
يديعوت أحرونوت: إسرائيل توافق على بيع نظام متقدم للدفاع الجوي للإمارات
اخبار دولية
بايدن يهنئ لبيد على خطاب الدولتين
خبراء الأمم المتحدة ينتقدون توجّه "تروس" لنقل سفارة بريطانيا للقدس
باكستان تنفي إرسال وفد إلى "إسرائيل"
أخبار عربية
البرلمان الأردني يدين اقتحام أعضاء كنيست للأقصى و"باب الرحمة"
لعمامرة يؤكد ضرورة إدراج القضية الفلسطينية في صلب أولويات منظمة التعاون الإسلامي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في نابلس بالضفة الغربية
الاحتلال يعزز التضييق على المقدسيين مع اقتراب الأعياد اليهودية ومحافظة القدس تؤكد أن الأحزاب الإسرائيلية تستغل الفرص للحصول على مزيد من الأصوات الانتخابية
مواجهات في القدس بعد اقتحام قوات الاحتلال منزل منفذ عملية طعن وهجمات للمستوطنين ضد سائقي الحافلات العرب- (فيديو)
الاستيطان ينهش القدس ويقطع أوصال الضفة والمستوطنون يصعدون الهجمات بسبب انتخابات “الكنيست”
الشرق الأوسط
عباس يسلم غوتيريش طلباً لـ«عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة
الاهرام المصرية
عبّاس يطالب بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.. ووضع خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
الرئيس الفلسطيني: اتفاقية أوسلو لم تعد قائمة على أرض الواقع
اشتباكات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
الشروق المصرية
لعمامرة يؤكد ضرورة إدراج القضية الفلسطينية في صلب أولويات منظمة التعاون الإسلامي
عباس يطالب الأمم المتحدة بتنفيذ فوري للقرار 181 ومنح فلسطين عضوية كاملة
50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
الغد الأردنية
الفلسطينيون: لن نسمح بـ”البوق” في “الأقصى”
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرات ونشاطات منددة بالاستيطان
مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية وينفخون بالبوق قرب المسجد الأقصى
الشرق القطرية
" إصابات بالرصاص الحي والمعدني بينها طفل بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
30 معتقلًا إداريًا يعلنون الإضراب عن الطعام غدًا الأحد
"الغزلان".. حديقة استيطانية تبتلع أراضي المقدسيين وتمنع تمددهم
بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين شمال غزة
اليوم.. الذكرى الـ24 لعملياتٍ قسامية "موجعة" بالقدس والخليل
غزة الرياضي يستعيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الزوايدة
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من نابلس ورام الله
دعوات لإسناد الصحفي علاء الريماوي أمام حملة تحريض أجهزة أمن السلطة
قوات الاحتلال بحالة تأهب قصوى في الضفة الغربية
عباس يصف الفعل المقاوم للأسير ناصر أبو حميد بـ"الجريمة"
القدس المحلية
اعتقال أسير محرر من رام الله.. الاحتلال يعتقل 4 شبان من نابلس وسط اشتباكات عنيفة
مسؤول بؤرة استيطانية يقتحم خلة مكحول بالأغوار
ما هي قرارات 181 و 194 التي طالب الرئيس عباس بتنفيذها
إصابات خلال مواجهات عنيفة في بلدة الطور بالقدس المحتلة
وفاة أحد عناصر "القسام" أثناء السباحة
غالؤون تدعو لابيد للقاء عباس وأردان يهاجمه
الحياة الجديدة
أسرى "فتح" في سجون الاحتلال: خطاب الرئيس عبر عن موقف الإجماع الوطني الفلسطيني
الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من نابلس و رام الله
تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الطور
والدة الأسير المريض أبو حميد: ترقبت كلمة الرئيس على أحر من الجمر
قادة ومسؤولون: خطاب الرئيس كشف خداع إسرائيل للعالم
الصحة: الاحتلال يطلق قنبلة غاز داخل ساحة طوارئ مستشفى الخليل
جريدة الأيام
الرئيس: لا يوجد شريك للسلام في إسرائيل ولن نكون الطرف الوحيد الذي يلتزم...
التفاف رسمي وشعبي حول خطاب الرئيس: عبّر عن الكل الفلسطيني
جيش الاحتلال يستعد لتوسيع عملياته بالضفة
عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة ومواجهات مع جيش الاحتلال في مواقع...
الاحتلال يحجز على حسابات بنكية لـ 49 أسيراً من القدس وداخل الخط الأخضر
تراجع العملات الرقمية يلحق خسائر فادحة بمستثمرين من غزة
مئة لوحة من غزة" تحط رحالها في رام الله
»لوكندة فرح".. هكذا تحوّل منزل مهجور عمره 120 عاماً في رام الله!
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل فتى بقرية كفر عين ويعتدي على الأهالي
باكستان: موقفنا تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير
ذوو شهيد من غزة يتبرعون بقرنيتيه
الصحة بغزة تناشد للضغط على الاحتلال لإدخال محطة الأكسجين
قوات الاحتلال تشتبك مع مقاومين بمخيم بلاطة وتعتقل مواطنين
مجموعة حقوقية: المطارد مصعب اشتية تعرض للضرب ويواصل إضرابه
"الأحرار": خطاب عباس استهلاكي والذهاب للجنائية بحاجة لترجمة عملية
"الخارجية" تدين جريمة إعدام الاحتلال للشهيد أبو جمعة
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من نابلس ورام الله
بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين شمال قطاع غزة
ذوو شهيد من غزة يتبرعون بقرنيتيه
القسام يزف مجاهداً توفي إثر تعرضه لإصابة أثناء السباحة
إصابة 5 مواطنين بعد أن صدم سيارتهم مستوطن في بيت لحم
حماس تعزي بضحايا غرق مركب قبالة طرطوس السورية
هنية": "سيتم توزيع المنحة المالية لأندية المحافظات الجنوبية السبت
فلسطين اليوم
يومان يفصلان عن الاقتحام الكبير للمسجد الأقصى.. توتر وغليان ودعوات للحشد لإفشاله
كاتب جزائري لـ"فلسطين اليوم" : لهذا السبب تم دعوة الفصائل الفلسطينية لجولة مصالحة جديدة
"الجهاد" تهنئ الصحفي عتيق بحريته من سجون السلطة
سما نيوز
باكستان توضح صحة التقارير حول زيارة وفد رسمي لها بزيارة إسرائيل
تقرير: واشنطن حذرت لبنان من أي تحرك لحزب الله ضد إسرائيل
شاهد.. جيش الاحتلال يفشل في اعتقال مطارد من كتائب الأقصى في نابلس
لماذا تراقب "إسرائيل" الانتخابات الإيطالية بقلق بالغ؟
غانتس "يتهرب" من الإجابة على سؤال حول تأييده إقامة دولة فلسطينية
قوات الاحتلال تعتدي على مستشفى الخليل
البرهان: سأزور "إسرائيل" إذا وجهت إلي الدعوة
الرئيس يمنح السفير السعودي السابق لدى الأمم المتحدة نجمة الاستحقاق
عرب 48
الاحتلال يعتقل 4 شبان من نابلس وأسيرا محررا من رام الله
إصابات إثر قنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال نحو مستشفى الخليل
الأسير المصاب بالسرطان موسى صوفان في وضع صعب
الخليل: الاحتلال يعتقل قاضيا وشقيقه من تفوح
وكالة وفا
15 عاما على رحيل القائد الوطني حيدر عبد الشاف ...
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- 24 أيلول (سبتمبر)
- 2005م اغتالت طائرات صهيونيّة قادةً ميدانيين في كتائب القسّام خلال قصفها لسيّارتين مدنيّتين فلسطينيّتين في حيّ "الزيتون" بمدينة غزة. ومن بين الشهداء رواد فرحات ونافذ أبو حسنين.
- 2004م القوات الإسرائيلية تجتاح مدينة غزة (الشجاعية والتفاح والشعف) لتستكمل المجزرة التي بدأتها في 20-9-2002م وراح ضحيتها 13 شهيداً وعشرات الجرحى.
- 1995 م إسرائيل والسلطة الفلسطينية تتوصلان في منتجع طابا المصري إلى "اتفاقية طابا" (أوسلو 2) التي تتعلق بالتزامات المرحلة الانتقالية من الجانبين والمزيد من نبضات إعادة انتشار القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية.
- 1995م توقيع اتفاقية طابا تمّ التوقيع على اتفاقية طابا (اتفاق المرحلة الانتقالية) بين ياسر عرفات و وزير خارجية الكيان الصهيوني شمعون بيريز في القاهرة ، و الذي يحدّد تفاصيل تنفيذ الحكم الذاتي في معظم الأراضي المأهولة بالفلسطينيين في المدن الرئيسة بالضفة الغربية
- 1990 م جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف 23 منزلاً ومتجراً في مخيم البريج بقطاع غزة.
- 1982م الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعوا إلى إجراء تحقيق بشأن مذبحة صبرا وشاتيلا.
- 1967 م إقامة أولى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية