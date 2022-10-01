برشلونة ضيفا ثقيلا أمام ريال مايوركا لخطف صدارة الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيره ريال مايوركا في التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب " إيبيروستار" ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-2023.

يدخل برشلونة مباراة اليوم وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في واحدة وسجل خالي من الهزائم وتسجيل 18 هدفاً وتلقي واحد فقط.

بينما يتواجد ريال مايوركا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل والخسارة في مثلهم وتسجيل 6 أهداف وتلقي 7.

ويأمل نادي برشلونة في مباراة اليوم تحقيق الفوز والنقاط الثلاث ليتصدر بهم جدول ترتيب الدوري الاسباني بشكل مؤقت على أمل سقوط ريال مدريد في فخ التعادل أو الهزيمة في المباراة المقبلة.

ويعاني برشلونة من غياب عدد من لاعبيه الذين سقطوا خلال الأجندة الدولية للمنتخبات بينهم بيليرين وكوندي وأراوخو.

وتاريخيا التقى ريال مايوركا ضد برشلونة في 60 مباراة بالدوري الاسباني نجح خلالها الفريق الكتالوني في الفوز خلال 37 مباراة والتعادل في 10 بينما كان من نصيب أصحاب الأرض الانتصار في 13 مواجهة.

وسجل نادي برشلونة 124 هدفاً عبر تاريخ مواجهاته في الدوري الاسباني، مقابل 63 هدفاً تلق شباك النادي الكتالوني من ريال مايوركا.

ويعتبر هدافي مباريات الفريقين كل من ليونيل ميسي 15 هدفاً وصامويل ايتو 12 هدفاً لصالح الناديين، وباتريك كلوفيرت 7 أهداف.

وعلى الصعيد الفردي يأمل النجم روبرت ليفاندوفسكي من الاستمرار في سجله التهديفي المتميز بعدما تصدر ترتيب هدافي الدوري الاسباني برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات خاضها مع نادي برشلونة حتى الآن.