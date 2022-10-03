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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2363) الاثنين3 أكتوبر 2022

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:51

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2363)  الاثنين3 أكتوبر  2022

 

أخبار فلسطينية

·         تقرير فلسطيني: 165 قتيلاً منذ بداية العام في الضفة وغزة

·         تأهب في السلطة الفلسطينية لمنع انتفاضة ثالثة في الضفة

·         تركوا ينزفون وأطلقت باتجاههم 30 رصاصة.. شهيدان ومصاب ثالث برصاص الاحتلال قرب رام الله

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

·         حماس: عمليات إطلاق النار رد طبيعي على جرائم الاحتلال

·         إخطارات بهدم 8 منازل في مسافر يطا

·         الاحتلال يمدد اعتقال الأسير خليل عواودة

·         اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه على الطواقم الطبية والفلسطينيين ببيت فوريك

أخبار إسرائيلي

 

·         وسط شتباكات مسلحة.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

·         بالأرقام: معطيات لـ "الشاباك": ارتفاع في عدد الهجمات بالضفة خلال الشهر الماضي

·         مسؤولون أمنيون إسرائيليون يتهمون المستوطنين بالتسببب باستفزاز الفلسطينيين

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الغد الأردنية

·         ردود لبنانية إيجابية.. وموافقة إسرائيلية على ترسيم الحدود البحرية

·         جولة جديدة من انتهاكات المتطرفين لـ”الأقصى” أكثر دموية وتطرفا

 

 

الاهرام المصرية

·         جنين: مواجهات مع الاحتلال قرب جبع ومداهمة منزلين في مركة

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الشروق المصرية

 

 

الشرق القطرية

 

·         دبلوماسيون في لندن يحذرون من نقل السفارة البريطانية للقدس

·         استشهاد 165 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 2022

 

 

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فلسطين اون لاين

·         شهيدان وجريح برصاص الاحتلال بمخيم الجلزون

·         مشعل: تحرير القدس لن يكون بالمفاوضات أو السلام المزيف

·         مراقبون: عمليات المقاومة تتصاعد بالضفة والاحتلال فشل في اجتثاثها

·         حماس: عملياتُ إطلاق النار ردٌّ على جرائم الاحتلال ضد الأقصى

·         في مشهد استفزازي.. مستوطِنة تنتهك حرمة الأقصى بالرقص والغناء

·         قوات الاحتلال تعتقل أطفالا من القدس

·         تقرير فتحي خازم.. أيقونة وطنية تنسف عقيدة "دايتون" الأمنية

 

 

صحيفة القدس

·         تركوا ينزفون وأطلقت باتجاههم 30 رصاصة.. شهيدان ومصاب ثالث برصاص الاحتلال قرب رام الله

·         وسط شتباكات مسلحة.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

·         بالأرقام: معطيات لـ "الشاباك": ارتفاع في عدد الهجمات بالضفة خلال الشهر الماضي

·         مسؤولون أمنيون إسرائيليون يتهمون المستوطنين بالتسببب باستفزاز الفلسطينيين

·         بحماية جيش الاحتلال.. المستوطنون يعربدون ويغلقون عدة طرق بالضفة الغربية

 

 

 

صحيفة الأيام

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·         إصابة جندي ومستوطن في عمليتَي إطلاق نار قرب نابلس والاحتلال يشنّ حملة...

·         »إصابات خلال مواجهات في أبو ديس وإخطارات بهدم 8 منازل في مسافر يطّا

·         »اعتقال فتاة من نابلس بزعم طعنها مجندة إسرائيلية أثناء زيارة سجن "ريمون"

·         »والد الشهيد دمدوم لـ"الأيام": قتلوه بدم بارد

·         »مخيم جنين يستعد لصدّ "التدخل العميق"

·         »مستوطنون يقيمون حفلاً موسيقياً داخل الحرم الإبراهيمي

·         »"مسح الـ (لا) تضامن".. معرض فنّي عن التضامن مع فلسطين وتحوّلاته

 

» الحياة الجديدة

·         محدث | الاحتلال يغلق حاجزي زعترة وحوارة وطرقا فرعية جنوب نابلس

·         أسرى "فتح" يغلقون الأقسام في سجن "عوفر" والاحتلال يلغي اازيارات غدا في 3 سجون

·         اشتية: نريد الاستثمار بالإنسان لجعل فلسطين علامة فارقة في عالم التكنولوجيا

·         "الهلال الأحمر": انتهاكات الاحتلال بحق طواقمنا ومركباتنا باتت شبه يومية

·         الاحتلال يعتقل شابا من طولكرم

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وكالة  الرأي

 

·         استشهاد شابين برصاص الاحتلال شمال رام الله

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

·         حماس: عمليات إطلاق النار رد طبيعي على جرائم الاحتلال

·         إصابة جندي في عملية فدائية قرب مستوطنة "إيتمار" بنابلس

·         بلدية غزة والمواصلات تبحثان سبل توفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين

·         الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى غدًا في 3 سجون

·         الاحتلال يحتجز 6 أطفال في القدس المحتلة

·         الاحتلال يُمدد اعتقال الأسير خليل عواودة ليوم غدٍ الإثنين

·         الاحتلال يغلق سجن "ريمون" ويحتجز أهالي الأسرى

 

وكالة صفا

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·         بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

·         استشهاد شابين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال شمال رام الله

·         مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس

·         تقرير بلح قطاع غزة.. الأسوأ كمًا ونوعًا منذ عقود

·         سجال حاد بين لبيد ونتنياهو حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

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"وكالة سما

·         استشهاد شابين واصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال قرب رام الله

·         قناة عبرية: عرض من السلطة الفلسطينية لـ"عرين الأسود" وانفجار المفاوضات بينهما

·         إعلام إسرائيلي ينشر الخطوط العريضة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

·         لا تملك حلولا كبيرة..مخاوف إسرائيلية من تمدد عمليات إطلاق النار إلى هذه المناطق..

·         البرازيليون في فلسطين يصوتون لصالح "لولا دا سيلفا"

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فلسطين اليوم

·         بالفيديو قوات الاحتلال تعدم شابين فلسطينيين وتختطف جثمانيهما في رام الله

·         مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

·         مقاومون يطلقون النار صوب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم

·         د. ناصر أبو شريف: حركة الجهاد الإسلامي ثابتة وموجودة في كل المنعطفات الكبرى

·         مستوطن مُسلح يهاجم مركبات المواطنين شمال رام الله

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عرب 48

 

·         إخطارات بهدم 8 منازل في مسافر يطا

·         الاحتلال يمدد اعتقال الأسير خليل عواودة

·         اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه على الطواقم الطبية والفلسطينيين ببيت فوريك

·         إسرائيل تستعد لاستقبال "آلاف المهاجرين" من روسيا وأوكرانيا

·         هل تملك حكومة برئاسة نتنياهو الحق في إلغاء اتفاق مع لبنان؟

·         إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس

·         مراقب الدولة: الجيش الإسرائيلي غير مستعد لوجستيا لتعزيز قواته في الضفة

·         مظاهرة احتجاجية للمستوطنين قرب نابلس

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وكالة وفا

 

·         استشهاد شابين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال قرب مخيم الجلزون شم ...

·         حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال قرب المدخل الشمالي لمد ...

·         إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في حوارة

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حدث في مثل هذا اليوم

·         3 تشرين أول (أكتوبر)

·         2004م تسعة شهداء في اليوم الخامس للاجتياح الإسرائيلي لشمال قطاع غزة تسعة شهداء في اليوم الخامس للاجتياح الإسرائيلي لشمال قطاع غزة بينهم طفلان وعدد من الجرحى وهدم عشرات المنازل والمحال التجارية وتجريف أراض زراعية في اليوم الخامس للعملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق على أهلنا في شمال قطاع غزة بذريعة منع صواريخ القسام التي تطلق على مغتصبة سيديروت.

·         1987 مقتل وجرح أربعة مقاومين فلسطينيين عند حاجز إسرائيلي في قطاع غزة.

·         1938 م معركة طبرية وهي واحدة من المعارك الكبيرة التي جرت على أرض فلسطين على مدى سنوات الثورة الكبرى (1936-1939) وقد نجاح القائد أبو إبراهيم الكبير (قائد المنطقة الشمالية) بتطبيق المبادئ الأساسية لحرب التحرير الشعبية وبدأت عملية اقتحام قوات العدو في الساعة العاشرة مساء ليلة 3-10-1938م واستمرت المعركة 5 ساعات نفذ المهاجمون خلالها مهامهم القتالية الموكلة إليهم من قيادتهم وانسحبوا دون خسائر بعد أن قتلوا من العدو 19 شخصاً ما بين جنود بريطانيين ورجال عصابات صهاينة.

·         1929 م عقد مؤتمر عام في بيت المقدس (فلسطين) للتأكيد على الموقف الإسلامي بشأن الأطماع اليهودية في حائط البراق، وهو أحد جدران الحرم القدسي الشريف. فرض دولة

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