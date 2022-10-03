النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2363) الاثنين3 أكتوبر 2022

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حدث في مثل هذا اليوم

· 1938 م معركة طبرية وهي واحدة من المعارك الكبيرة التي جرت على أرض فلسطين على مدى سنوات الثورة الكبرى (1936-1939) وقد نجاح القائد أبو إبراهيم الكبير (قائد المنطقة الشمالية) بتطبيق المبادئ الأساسية لحرب التحرير الشعبية وبدأت عملية اقتحام قوات العدو في الساعة العاشرة مساء ليلة 3-10-1938م واستمرت المعركة 5 ساعات نفذ المهاجمون خلالها مهامهم القتالية الموكلة إليهم من قيادتهم وانسحبوا دون خسائر بعد أن قتلوا من العدو 19 شخصاً ما بين جنود بريطانيين ورجال عصابات صهاينة.