النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2363) الاثنين3 أكتوبر 2022
أخبار فلسطينية
· تقرير فلسطيني: 165 قتيلاً منذ بداية العام في الضفة وغزة
· تأهب في السلطة الفلسطينية لمنع انتفاضة ثالثة في الضفة
· تركوا ينزفون وأطلقت باتجاههم 30 رصاصة.. شهيدان ومصاب ثالث برصاص الاحتلال قرب رام الله
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
· حماس: عمليات إطلاق النار رد طبيعي على جرائم الاحتلال
· إخطارات بهدم 8 منازل في مسافر يطا
· الاحتلال يمدد اعتقال الأسير خليل عواودة
· اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه على الطواقم الطبية والفلسطينيين ببيت فوريك
أخبار إسرائيلي
- إسرائيل ترحب بموقف لبنان من ترسيم الحدود البحرية: الاتفاق يحافظ على مصالحنا
- حكومة لابيد تسوّق «إنجازاً أمنياً»: الاتفاق يرسّم «خط الطفافات» مع لبنان
- مستوطنون يقيمون حفلا موسيقيا داخل المسجد الإبراهيمي
- الخطط العسكرية الإسرائيلية تجاه القدس والضفة لا تغفل غزة… وحماس تحذّر: «لقد أعذر من أنذر»
· وسط شتباكات مسلحة.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
· بالأرقام: معطيات لـ "الشاباك": ارتفاع في عدد الهجمات بالضفة خلال الشهر الماضي
· مسؤولون أمنيون إسرائيليون يتهمون المستوطنين بالتسببب باستفزاز الفلسطينيين
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القدس العربي
- قوات الاحتلال تعدم شابين فلسطينيين وتختطف جثمانيهما في رام الله-
- الاحتلال يطالب مدارس القدس بتدريس “المنهاج الفلسطيني المحرف”
- مستوطنون يقيمون حفلا موسيقيا داخل المسجد الإبراهيمي
- الخطط العسكرية الإسرائيلية تجاه القدس والضفة لا تغفل غزة… وحماس تحذّر: «لقد أعذر من أنذر»
- عملية فدائية تصيب مستوطنا وتطلق جنون المستوطنين: إغلاق طرق رئيسية واعتقالات والاعتداء على سيارات الإسعاف
- إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار شمالي الضفة- (فيديوهات)
- تقرير فلسطيني: 165 شهيدا منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وغزة
- 63 انتهاكاً إسرائيلياً جديداً ضد الصحافيين.. ومواقع التواصل ترتكب 11مخالفة لخدمة رواية الاحتلال
- نابلس ومغتربوها… و”أهلنا في الضفتين”: لقاءات “حارة” في المؤتمر السنوي الأول لجمعية “عيبال”
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الشرق الأوسط
- المستوطنون يطالبون لبيد بالامتناع عن الانضمام إلى المجلس الأوروبي
- تقرير فلسطيني: 165 قتيلاً منذ بداية العام في الضفة وغزة
- إسرائيل ترحب بموقف لبنان من ترسيم الحدود البحرية: الاتفاق يحافظ على مصالحنا
- تأهب في السلطة الفلسطينية لمنع انتفاضة ثالثة في الضفة
الاخبار اللبنانية
- غضب الضفة لا يهدأ: المواجهة الشاملة أقرب
- حكومة لابيد تسوّق «إنجازاً أمنياً»: الاتفاق يرسّم «خط الطفافات» مع لبنان
- إصابة عسكري إسرائيلي في إطلاق نار قرب نابلس
الغد الأردنية
· ردود لبنانية إيجابية.. وموافقة إسرائيلية على ترسيم الحدود البحرية
· جولة جديدة من انتهاكات المتطرفين لـ”الأقصى” أكثر دموية وتطرفا
الاهرام المصرية
· جنين: مواجهات مع الاحتلال قرب جبع ومداهمة منزلين في مركة
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الشروق المصرية
- مسؤول إسرائيلي: اتفاق لبنان سيشهد موافقة غير مسبوقة للحدود البحرية لإسرائيل
- إعلام إسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي خلال إطلاق النار قرب مستوطنة إيتمار
الشرق القطرية
· دبلوماسيون في لندن يحذرون من نقل السفارة البريطانية للقدس
· استشهاد 165 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 2022
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· شهيدان وجريح برصاص الاحتلال بمخيم الجلزون
· مشعل: تحرير القدس لن يكون بالمفاوضات أو السلام المزيف
· مراقبون: عمليات المقاومة تتصاعد بالضفة والاحتلال فشل في اجتثاثها
· حماس: عملياتُ إطلاق النار ردٌّ على جرائم الاحتلال ضد الأقصى
· في مشهد استفزازي.. مستوطِنة تنتهك حرمة الأقصى بالرقص والغناء
· قوات الاحتلال تعتقل أطفالا من القدس
· تقرير فتحي خازم.. أيقونة وطنية تنسف عقيدة "دايتون" الأمنية
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صحيفة القدس
· تركوا ينزفون وأطلقت باتجاههم 30 رصاصة.. شهيدان ومصاب ثالث برصاص الاحتلال قرب رام الله
· وسط شتباكات مسلحة.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
· بالأرقام: معطيات لـ "الشاباك": ارتفاع في عدد الهجمات بالضفة خلال الشهر الماضي
· مسؤولون أمنيون إسرائيليون يتهمون المستوطنين بالتسببب باستفزاز الفلسطينيين
· بحماية جيش الاحتلال.. المستوطنون يعربدون ويغلقون عدة طرق بالضفة الغربية
صحيفة الأيام
· إصابة جندي ومستوطن في عمليتَي إطلاق نار قرب نابلس والاحتلال يشنّ حملة...
· »إصابات خلال مواجهات في أبو ديس وإخطارات بهدم 8 منازل في مسافر يطّا
· »اعتقال فتاة من نابلس بزعم طعنها مجندة إسرائيلية أثناء زيارة سجن "ريمون"
· »والد الشهيد دمدوم لـ"الأيام": قتلوه بدم بارد
· »مخيم جنين يستعد لصدّ "التدخل العميق"
· »مستوطنون يقيمون حفلاً موسيقياً داخل الحرم الإبراهيمي
· »"مسح الـ (لا) تضامن".. معرض فنّي عن التضامن مع فلسطين وتحوّلاته
» الحياة الجديدة
· محدث | الاحتلال يغلق حاجزي زعترة وحوارة وطرقا فرعية جنوب نابلس
· أسرى "فتح" يغلقون الأقسام في سجن "عوفر" والاحتلال يلغي اازيارات غدا في 3 سجون
· اشتية: نريد الاستثمار بالإنسان لجعل فلسطين علامة فارقة في عالم التكنولوجيا
· "الهلال الأحمر": انتهاكات الاحتلال بحق طواقمنا ومركباتنا باتت شبه يومية
· الاحتلال يعتقل شابا من طولكرم
وكالة الرأي
· استشهاد شابين برصاص الاحتلال شمال رام الله
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
· حماس: عمليات إطلاق النار رد طبيعي على جرائم الاحتلال
· إصابة جندي في عملية فدائية قرب مستوطنة "إيتمار" بنابلس
· بلدية غزة والمواصلات تبحثان سبل توفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين
· الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى غدًا في 3 سجون
· الاحتلال يحتجز 6 أطفال في القدس المحتلة
· الاحتلال يُمدد اعتقال الأسير خليل عواودة ليوم غدٍ الإثنين
· الاحتلال يغلق سجن "ريمون" ويحتجز أهالي الأسرى
وكالة صفا
· بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس
· استشهاد شابين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال شمال رام الله
· مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس
· تقرير بلح قطاع غزة.. الأسوأ كمًا ونوعًا منذ عقود
· سجال حاد بين لبيد ونتنياهو حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
"وكالة سما
· استشهاد شابين واصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال قرب رام الله
· قناة عبرية: عرض من السلطة الفلسطينية لـ"عرين الأسود" وانفجار المفاوضات بينهما
· إعلام إسرائيلي ينشر الخطوط العريضة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
· لا تملك حلولا كبيرة..مخاوف إسرائيلية من تمدد عمليات إطلاق النار إلى هذه المناطق..
· البرازيليون في فلسطين يصوتون لصالح "لولا دا سيلفا"
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فلسطين اليوم
· بالفيديو قوات الاحتلال تعدم شابين فلسطينيين وتختطف جثمانيهما في رام الله
· مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
· مقاومون يطلقون النار صوب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم
· د. ناصر أبو شريف: حركة الجهاد الإسلامي ثابتة وموجودة في كل المنعطفات الكبرى
· مستوطن مُسلح يهاجم مركبات المواطنين شمال رام الله
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عرب 48
· إخطارات بهدم 8 منازل في مسافر يطا
· الاحتلال يمدد اعتقال الأسير خليل عواودة
· اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه على الطواقم الطبية والفلسطينيين ببيت فوريك
· إسرائيل تستعد لاستقبال "آلاف المهاجرين" من روسيا وأوكرانيا
· هل تملك حكومة برئاسة نتنياهو الحق في إلغاء اتفاق مع لبنان؟
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