الاقتصاد تصدر إحصائية حركة المعابر خلال سبتمبر

غزة - الرأي

أصدرت الإدارة العامة للتجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني، إحصائية حركة المعابر خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الإدارة العامة، إن عدد أيام عمل معبر كرم أبو سالم خلال سبتمبر 18 يوما، ومعبر رفح التجاري 13 يوما.

وأضافت أن إجمالي الحركة التجارية للواردات على المعابر 10194 شاحنة موزعةً ما بين معبر كرم أبو سالم بواقع 5864 شاحنة، ومعبر رفح التجاري بواقع 4330 شاحنة.

وذكرت أن الشاحنات الواردة تنوعت ما بين مواد غذائية وغير غذائية ومواد إنشائية وتجارية ومحروقات ومساعدات، مشيرةً إلى دخول 970 شاحنة محروقات من المعابر، و384 شاحنة مساعدات للمؤسسات الدولية العاملة داخل قطاع غزة.

ولفتت إلى أنه تم تصدير 369 شاحنة موزعةً ما بين معبر كرم أبو سالم بواقع 220 شاحنة، وصادرات عبر معبر رفح بواقع 149 شاحنة، وتنوعت ما بين حديد خردة ونحاس والمنيوم وسمك واثاث وخضار.

وبينت أنه تم تحرير156 محضر تحفظ و260 محضر ضبط على المعبرين، مشيرةً إلى أنه تم أخذ العينات من المنتجات الواردة للفحص المخبري ومدى مطابقة هذه المنتجات للمواصفات الفلسطينية.

على صعيد معبر بيت حانون، ذكرت أن كمية الذهب الوارد من الضفة بلغ وزنها 231246.6 جرام، فيما بلغ وزن كمية الذهب الصادرة للضفة خلال الشهر 3785.2 جرام.