"الجوازات" تُصدر أكثر من 20 ألف معاملة للمواطنين

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني - الشق المدني 20 ألف و789 معاملة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس "غزة -الشمال -الوسطى -خانيونس -رفح" خلال الرُبع الثالث من العام الجاري.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة الجوازات إنجازها 918 معاملة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة لإتمام ألف و747 مُعاملة تنوعت بين "تمديد لأول مرة وتمديد لثاني مرة".

وأشار إلى إجراء 612 معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر و73 معاملة تنوعت ما بين(صورة طبق الأصل - لمن يهمه الأمر)، في حين أجرت عمليات تغذية لنحو 17 ألف و439 معاملة.