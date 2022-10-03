وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من رام الله وجنين بينهم طفلان وكالة الرأي الفلسطينية "الجوازات" تُصدر أكثر من 20 ألف معاملة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تصدر إحصائية حركة المعابر خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية جرافات الاحتلال تهدم قرية "العراقيب" للمرة 207 وكالة الرأي الفلسطينية دائرة تنفيذ بداية غزة تعقد اجتماعًا مشتركًا مع المحامين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم مساكن قرية العراقيب للمرة الـ 207 وكالة الرأي الفلسطينية حماس: جريمة اغتيال شهيدي رام الله لن تمرّ دون عقاب وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً ومخزنين في مسافر يطا جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية 30 معتقلاً يواصلون الإضراب رفضاً للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى في 3 سجون
أخبار » الأخبار الحكومية

جائزة لأفضل مبادرة مجتمعية للوقاية منه

إطلاق فعاليات أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:40

غزة - الرأي

أطلقت وزارة الصحة في غزة واللجنة الوطنية للتثقيف الصحي، اليوم الإثنين، فعاليات شهر أكتوبر الوردي لعام 2022 للتوعية بالوقاية من سرطان الثدي تحت شعار "الكشف المبكر .. أمل وحياة". 

وأعلن وكيل الوزارة يوسف أبو الريش خلال مؤتمر صحفي عُقد بمستشفى الصداقة التركي لإطلاق فعاليات شهر أكتوبر الوردي بمشاركة 35 مؤسسة صحية محلية ودولية، عن إطلاق جائزة أفضل مبادرة مجتمعية للتوعية بالوقاية من سرطان الثدي.

وقال أبو الريش ان مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني يعتبر اللبنة الأهم ونواة في المنظومة الأكبر وهي مركز غزة للسرطان والذي سيضم بين جنباته كافة الخدمات لمرضى السرطان في إطار جهود وزارة الصحة في ترتيب خدمات الأورام.

وأشار إلى الانتهاء من إعداد الدليل الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يوضح منهجيات العمل المختلفة، لافتا إلى أن عنوان سرطان الثدي سيتصدر جدول أعمال مؤتمر المانحين السنوي، كما سيتم الدعوة لعقد ورشة عمل مخصصة لبحث تكامل الأدوار والاستفادة من كافة الجهود وتحقيق أأفضل النتائج.

وعبر أبو الريش عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات التي شاركت في فعاليات إطلاق شهر أكتوبر الوردي لهذا العام.

بدوره، تحدث مدير عام مستشفى الصداقة التركي د. صبحي سكيك خلال المؤتمر، عن مكانة المستشفى كجزء من رسالة الوزارة وأولوياتها في توفير الرعاية والعناية الطبية لمرضى الأورام. 

وتخلل الحفل كلمة للدكتورة رندة زقوت ممثلةً عن وكالة الغوث، وكلمة لممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان محمد رمضان، وكلمة لرئيس اللجنة الصحية بالمجلس التشريعي د. خميس النجار.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الاقصى تنظم وقفة تضامنية مع اهالي القدس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟