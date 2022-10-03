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الصحة تطلق جائزة أفضل مبادرة مجتمعية للتوعية بسرطان الثدي

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:51

غزة - الرأي

أعلن وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش، عن إطلاق جائزة أفضل مبادرة مجتمعية للتوعية بالوقاية من سرطان الثدي.

 جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمستشفى الصداقة التركي، اليوم الإثنين، لإطلاق فعاليات شهر أكتوبر الوردي بمشاركة 35 مؤسسة صحية محلية ودولية،

وقال أبو الريش ان مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني يعتبر اللبنة الأهم ونواة في المنظومة الأكبر وهي مركز غزة للسرطان والذي سيضم بين جنباته كافة الخدمات لمرضى السرطان في إطار جهود وزارة الصحة في ترتيب خدمات الأورام.

وأشار إلى الانتهاء من إعداد الدليل الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يوضح منهجيات العمل المختلفة، لافتا إلى أن عنوان سرطان الثدي سيتصدر جدول أعمال مؤتمر المانحين السنوي، كما سيتم الدعوة لعقد ورشة عمل مخصصة لبحث تكامل الأدوار والاستفادة من كافة الجهود وتحقيق أأفضل النتائج.

وعبر أبو الريش عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات التي شاركت في فعاليات إطلاق شهر أكتوبر الوردي لهذا العام.

بدوره، تحدث مدير عام مستشفى الصداقة التركي د. صبحي سكيك خلال المؤتمر، عن مكانة المستشفى كجزء من رسالة الوزارة وأولوياتها في توفير الرعاية والعناية الطبية لمرضى الأورام.

وتخلل الحفل كلمة للدكتورة رندة زقوت ممثلة عن وكالة الغوث، وكلمة لممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان محمد رمضان، وكلمة لرئيس اللجنة الصحية بالمجلس التشريعي د. خميس النجار.

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