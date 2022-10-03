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الإعلام الحكومي يختتم دورة في التصوير الفوتوغرافي

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:55

جانب من تخريج الدورة
جانب من تخريج الدورة

غزة - الرأي

اختتم المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، دورة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي، والتي استهدفت عددا من طلاب وخريجي تخصصات الإعلام من مختلف الجامعات الفلسطينية.

وقال تيسير محيسن في كلمته عن الإعلام الحكومي، إن هذه الدورة ضمن سلسلة دورات متنوعة في الإعلام والتي تستهدف هذه الفئة، مشيرا إلى أن دور المكتب واضح في هذا الجانب.

بدوره، تحدث مدرب الدورة المصور الصحفي نعيم النفار عن نصائح عملية في التصوير الصحفي والفوتوغرافي، وأهمية اتقان التصوير من خلال الاستمرارية والتدريب العملي.

وعقدت الدورة في مقر المكتب بمدينة غزة، على مدار 8 لقاءات تدريبية تنوعت بين التدريب النظري والعملي والميداني، وتناولت أساسيات التصوير والاضاءة وأنواع العدسات والتصوير الداخلي والخارجي.

وتعتبر هذه الدورة ضمن الخطة التدريبية لدائرة التدريب الإعلامي في المكتب الإعلامي الحكومي خلال عام 2022م.

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