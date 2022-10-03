الاقتصاد تنظم جولات على الأسواق والمحلات التجارية

غزة - الرأي:

نظمت طواقم حماية المستهلك جولات صباحية ومسائية على الأسواق والمحلات التجارية لمراقبة مدى التزام التجار بالأسعار وتوفر الظروف الصحية للخضار واللحوم والمواد الغذائية.

وعملت الطواقم على تنظم 19 جولة تفتيشية شملت زيارة 191 محل تجاري وأسواق في محافظات غزة.

وقامت بتحرير 20 محضر ضبط لبعض السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات الفلسطينية، وتحرير 27 محضر اتلاف لسلع ومنتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي، إضافة لتحرير 6 محاضر تحفظ لبعض السلع والمنتجات.

كذلك قامت بسحب منتجات غذائية لإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية وصالحة للاستخدام الادمي.

أيضاً قامت بضبط سيارة توزيع ألبان لعدم تشغيل وحدة التبريد أثناء التوزيع بمحافظة خان يونس، وضبط كمية من جل الغسيل بحجم 4 لتر لردائه الجودة وعدم مطابقة المنتج للمواصفات الفلسطينية.

كذلك قامت بتحرير محضر ضبط لاحد مخازن محلات البقالة لعدم الالتزام بالنظافة العامة والشروط الصحية داخل المخزن.