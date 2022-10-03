وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح دورة تدريبية للمرشدين التربويين الجدد وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين وكالة الرأي الفلسطينية محكمة صلح خان يونس تتفقد مراكز شرطة المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تعقد اجتماعاً لتجويد مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تنشر أسعار المواد الإنشائية خلال سبتمبر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة التوجيهية في الحكم المحلي تعقد اجتماعها الدوري مع رؤساء البلديات وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات على الأسواق والمحلات التجارية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يختتم دورة في التصوير الفوتوغرافي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلق جائزة أفضل مبادرة مجتمعية للتوعية بسرطان الثدي وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق فعاليات أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد تنظم جولات على الأسواق والمحلات التجارية

03 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:03

غزة - الرأي:

نظمت طواقم حماية المستهلك جولات صباحية ومسائية على الأسواق والمحلات التجارية لمراقبة مدى التزام التجار بالأسعار وتوفر الظروف الصحية للخضار واللحوم والمواد الغذائية.

وعملت الطواقم على تنظم 19 جولة تفتيشية شملت زيارة 191 محل تجاري وأسواق في محافظات غزة.

وقامت بتحرير 20 محضر ضبط لبعض السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات الفلسطينية، وتحرير 27 محضر اتلاف لسلع ومنتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي، إضافة لتحرير 6 محاضر تحفظ لبعض السلع والمنتجات.

كذلك قامت بسحب منتجات غذائية لإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية وصالحة للاستخدام الادمي.

أيضاً قامت بضبط سيارة توزيع ألبان لعدم تشغيل وحدة التبريد أثناء التوزيع بمحافظة خان يونس، وضبط كمية من جل الغسيل بحجم 4 لتر لردائه الجودة وعدم مطابقة المنتج للمواصفات الفلسطينية.

كذلك قامت بتحرير محضر ضبط لاحد مخازن محلات البقالة لعدم الالتزام بالنظافة العامة والشروط الصحية داخل المخزن.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟